Тур: 12. Стадион: Вохнинвест Везерштадион.
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Байер Л
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
33 матча
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.4
1.44
Среднее время на гол
64
62
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.28
2.07
Среднее время на гол
70
43
Всего голов
44
57
Голов в среднем за матч
1.33
1.73
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
67
52
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|5 (2)
|0.45
|Борре Рафаэль
|3
|0.27
|Нжинма Джастин
|2
|0.18
|Стаге Йенс
|2
|0.18
|Вайзер Митчелл
|1
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.09
|Велькович Милош
|1
|0.09
|Шмид Романо
|1
|0.09
|Деман Оливье
|1
|0.09
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|7 (1)
|0.64
|Гримальдо Алехандро
|6
|0.55
|Хофманн Йонас
|4
|0.36
|Фримпонг Жереми
|3
|0.27
|Вирц Флориан
|3
|0.27
|Та Джонатан
|3
|0.27
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.18
|Адли Амин
|1
|0.09
|Гложек Адам
|1
|0.09
|Коссуну Одилон
|1
|0.09
|Телла Нейтан
|1
|0.09
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Вайзер Митчелл
|2
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Деман Оливье
|2
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Байер Л
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
2
Вердер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Байер Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
20
Вердер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Байер Л
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
22
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
6
20
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
3
50%
7
35%
61-75
1
17%
3
15%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
17
32
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
2
12%
3
9%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
2
12%
5
16%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
5
29%
29%
10
31%
61-75
4
24%
4
13%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
2
9%
4
33%
46-60
6
26%
2
17%
61-75
5
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0
Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1
Байер Л
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5
Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Вердер
Байер Л
Точный счет
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
4:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
0
3 раза 27%
4
1 раз 9%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вердер
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
110
83
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|34 - 10
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер - Байер Л
Исход игры
Вердер
5.7% (3)
Ничья
7.5% (4)
Байер Л
86.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (36)
Меньше
29.41% (15)
Обе команды забьют
Да
72.55% (37)
Нет
27.45% (14)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
41.5% (22)
0:2 Байер Л
11.3% (6)
2:3 Байер Л
9.4% (5)
0:1 Байер Л
9.4% (5)
1:3 Байер Л
5.7% (3)
1:1 Ничья
5.7% (3)
0:3 Байер Л
3.8% (2)
2:1 Вердер
3.8% (2)
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