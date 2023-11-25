Тур: 12. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Яблонски Свен
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Ройс
Марко
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Брандт ЮлианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Боруссия М
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
4.3%
17.4%
18 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
34 матча
67.6%
8.8%
23.6%
23 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
52.9%
32.4%
14.7%
18 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.9%
26.5%
20.6%
18 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
25
Голов в среднем за матч
3.19
1.39
Среднее время на гол
28
64
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.39
0.63
Среднее время на гол
64
144
Всего голов
76
35
Голов в среднем за матч
2.24
1.03
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
40
87
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|4
|0.36
|Фюллькруг Никлас
|3
|0.27
|Ройс Марко
|3
|0.27
|Мален Дониэлл
|3
|0.27
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.18
|Хуммельс Матс
|2
|0.18
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.09
|Забитцер Марсель
|1
|0.09
|Шлоттербек Нико
|1
|0.09
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.09
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|5
|0.45
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.36
|Нойхаус Флориан
|3
|0.27
|Сибачо Жордан
|2
|0.18
|Итакура Ко
|2
|0.18
|Онора Франк
|1
|0.09
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.09
|Скалли Джозеф
|1
|0.09
|Нгуму Натан
|1
|0.09
|Райтц Рокко
|1
|0.09
|Эльведи Нико
|1
|0.09
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Коне Куадио
|1
|1
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Боруссия М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
11
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
11
7
Боруссия Д
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Боруссия М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
38%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
19%
2
9%
1-15
1
5%
7
32%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Пропущено
17
24
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
5
29%
29%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1
Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Боруссия М
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
74
47
56
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 11
|23
|5.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 17
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 11
|18
|8.
|1:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 20
|16
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 22
|15
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|23 - 23
|14
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|20 - 23
|14
|12.
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 23
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 32
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 26
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 8
|14
|6.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 11
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|14 - 14
|7
|9.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 18
|4
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Боруссия М
Исход игры
Боруссия Д
94.2% (113)
Ничья
3.3% (4)
Боруссия М
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (95)
Меньше
16.67% (19)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
55% (66)
3:1 Боруссия Д
11.7% (14)
2:0 Боруссия Д
8.3% (10)
3:2 Боруссия Д
5% (6)
1:0 Боруссия Д
5% (6)
4:2 Боруссия Д
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:0 Боруссия Д
1.7% (2)
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