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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Боруссия М
Прогнозы 52
Боруссия Д 92.3% (48)
X 3.8% (2)
Боруссия М 3.8% (2)
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Боруссия М

История личных встреч

Боруссия Д
Боруссия М

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
4.3%
17.4%
18 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

34 матча

67.6%
8.8%
23.6%
23 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

52.9%
32.4%
14.7%
18 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.9%
26.5%
20.6%
18 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
5:2
Б
4:2
Б
6:0
Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Голы

Всего голов

51
25

Голов в среднем за матч

3.19
1.39

Среднее время на гол

28
64

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.39
0.63

Среднее время на гол

64
144

Всего голов

76
35

Голов в среднем за матч

2.24
1.03

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

40
87

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 4 0.36
Фюллькруг Никлас 3 0.27
Ройс Марко 3 0.27
Мален Дониэлл 3 0.27
Рюэрсон Юлиан 2 0.18
Хуммельс Матс 2 0.18
Джан Эмре 1 (1) 0.09
Забитцер Марсель 1 0.09
Шлоттербек Нико 1 0.09
Мукоко Юссуфа 1 0.09
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 5 0.45
Чванчара Томаш 4 (1) 0.36
Нойхаус Флориан 3 0.27
Сибачо Жордан 2 0.18
Итакура Ко 2 0.18
Онора Франк 1 0.09
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.09
Скалли Джозеф 1 0.09
Нгуму Натан 1 0.09
Райтц Рокко 1 0.09
Эльведи Нико 1 0.09
Вебер Максимилиан 0 0
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Хуммельс Матс 3 0
Джан Эмре 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Эзкан Салих 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Эдин Терзич 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Коне Куадио 1 1
Скалли Джозеф 2 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Николас Мориц 1 0
Хак Робин 1 0
Нец Лука 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Боруссия М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
11
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

11
7
Боруссия Д
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Боруссия М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
38%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
19%
2
9%
1-15
1
5%
7
32%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Пропущено

17
24
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
5
29%
29%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1
Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Боруссия М

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
4
1
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
7
4
4
7
2.5
5
6
2
9
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 10 1 0 34 - 10 31
2.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 4 6 1 17 - 11 18
8.
Фрайбург
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 11 2 0 9 11 - 26 6
18.
Кёльн
 Заявка 11 1 3 7 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
5.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 52
    Боруссия Д 92.3% (48)
    X 3.8% (2)
    Боруссия М 3.8% (2)
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    Боруссия Д
    Ничья
    Боруссия М
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М

    Исход игры
    Боруссия Д
    92% (46)
    Ничья
    4% (2)
    Боруссия М
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    48% (24)
    3:1 Боруссия Д
    14% (7)
    1:0 Боруссия Д
    10% (5)
    2:0 Боруссия Д
    8% (4)
    3:2 Боруссия Д
    6% (3)
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