Тур: 12. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Боруссия Д
Боруссия М
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
4.3%
17.4%
18 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
34 матча
67.6%
8.8%
23.6%
23 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
52.9%
32.4%
14.7%
18 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.9%
26.5%
20.6%
18 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
25
Голов в среднем за матч
3.19
1.39
Среднее время на гол
28
64
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.39
0.63
Среднее время на гол
64
144
Всего голов
76
35
Голов в среднем за матч
2.24
1.03
Тотал матчей
2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
40
87
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|4
|0.36
|Фюллькруг Никлас
|3
|0.27
|Ройс Марко
|3
|0.27
|Мален Дониэлл
|3
|0.27
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.18
|Хуммельс Матс
|2
|0.18
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.09
|Забитцер Марсель
|1
|0.09
|Шлоттербек Нико
|1
|0.09
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.09
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|5
|0.45
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.36
|Нойхаус Флориан
|3
|0.27
|Сибачо Жордан
|2
|0.18
|Итакура Ко
|2
|0.18
|Онора Франк
|1
|0.09
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.09
|Скалли Джозеф
|1
|0.09
|Нгуму Натан
|1
|0.09
|Райтц Рокко
|1
|0.09
|Эльведи Нико
|1
|0.09
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Коне Куадио
|1
|1
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Николас Мориц
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Боруссия М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
11
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
11
7
Боруссия Д
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Боруссия М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
38%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
19%
2
9%
1-15
1
5%
7
32%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Пропущено
17
24
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
5
29%
29%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1
Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Боруссия М
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:3
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
74
47
56
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|34 - 10
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М
Исход игры
Боруссия Д
92% (46)
Ничья
4% (2)
Боруссия М
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
48% (24)
3:1 Боруссия Д
14% (7)
1:0 Боруссия Д
10% (5)
2:0 Боруссия Д
8% (4)
3:2 Боруссия Д
6% (3)
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