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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Айнтрахт Фр
1:1
Первый тайм: 45+'
Штутгарт
0'
0:1
2' Гол
Ундав Дениз
1:1
26' Гол в свои ворота
Антон Вальдемар

Ход матча

2'
0:1
Ундав Дениз
(Мийо Энцо)
26'
Антон Вальдемар
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 115
Айнтрахт Фр 40.9% (47)
X 42.6% (49)
Штутгарт 16.5% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Штутгарт
6.10
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3.55
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2.92
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
24
Бута
35
Тута
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
36
Кнауфф
Ансгар
33
Нюбель
Александр
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
18
Левелинг
Джейми
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
Айнтрахт Фр
4-3-3
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Штутгарт

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:3
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Голы

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.54
1.79

Среднее время на гол

58
50

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.71
2.08

Среднее время на гол

52
43

Всего голов

44
52

Голов в среднем за матч

1.63
1.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
46

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 6 (1) 0.5
Схири Эльес 2 0.17
Кнауфф Ансгар 2 0.17
Шаиби Фарес 1 0.08
Эбимбе Эрик 1 0.08
Ларссон Хуго 1 0.08
Коло-Муани Рандаль 1 0.08
Смолчич Хрвое 1 0.08
Нкунку Нильс 1 0.08
Ферри Начо 1 0.08
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 15 (2) 1.25
Ундав Дениз 6 0.5
Фюрих Крис 3 0.25
Мвумпа Силас 3 0.25
Мийо Энцо 2 0.17
Загаду Дан-Аксель 1 0.08
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Мармуш Омар 4 0
Гётце Марио 2 1
Пачо Вильям 3 0
Макс Филипп 2 0
Бута 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Каразор Атакан 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Штутгарт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Штутгарт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
19
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Штутгарт
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
5
56%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
6
29%
61-75
2
20%
5
24%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
24%
1
3%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
3
18%
4
13%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
4
24%
7
23%
61-75
3
18%
10
33%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
6
46%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Штутгарт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Штутгарт

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
9
2
3
8
2.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 1:1 Заявка 12 8 1 3 30 - 15 25
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 12 4 7 1 18 - 12 19
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 12 2 3 7 15 - 33 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 1:1 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 6 2 4 0 8 - 5 10
9.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 1:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Айнтрахт Фр 40.9% (47)
    X 42.6% (49)
    Штутгарт 16.5% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Штутгарт
    6.10
    Реклама, pari.ru
    3.55
    Реклама, pari.ru
    2.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Штутгарт

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    40.9% (47)
    Ничья
    42.6% (49)
    Штутгарт
    16.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    90.27% (102)
    Нет
    9.73% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (40)
    2:1 Айнтрахт Фр
    25.2% (29)
    1:2 Штутгарт
    13.9% (16)
    1:0 Айнтрахт Фр
    7% (8)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 Айнтрахт Фр
    2.6% (3)
    2:0 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    4:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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    Штутгарт
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