Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Нкунку Нильс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Оооо... вот это был удар! Мвумпа Силас должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Мвумпа Силас . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

85' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Оооо... вот это был удар! Мвумпа Силас должен был забить с этой позиции.

83' Мийо Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

80' Ундав Дениз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Схири Эльес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Штутгарт

76' Сегодняшная посещаемость составляет 58000 болельщиков

75' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Штутгарт

69' Ларссон Хуго не смог попасть в створ ударом издали

68' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Штутгарт

68' Идет дождь, трудные условия для игроков.

67' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Штутгарт

64' Шаиби Фарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

62' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Штутгарт

60' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Миттельштедт Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

56' Удар от ворот произведет Штутгарт

55' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Левелинг Джейми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Ундав Дениз пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

54' Оооо... вот это был удар! Фюрих Крис должен был забить с этой позиции.

53' Левелинг Джейми из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Левелинг Джейми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Каразор Атакан не смог попасть в створ ударом издали

52' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Макс Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Макс Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Каразор Атакан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Хорошую попытку сделал Ундав Дениз . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр