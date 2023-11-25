Тур: 12. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 58000 Главный судья: Брых Феликс
1:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолУндав Дениз
1:1
26' Гол в свои воротаАнтон Вальдемар
1:2
45' ГолУндав Дениз
90' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
90'+7
Ход матча
1'
0:1
26'
1:1
45'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
596 Количество передач 432
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бута
35
Тута
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
-
24 БутаЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Нападающий
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Штутгарт
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
27 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.54
1.79
Среднее время на гол
58
50
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.71
2.08
Среднее время на гол
52
43
Всего голов
44
52
Голов в среднем за матч
1.63
1.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
46
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|6 (1)
|0.5
|Схири Эльес
|2
|0.17
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.17
|Шаиби Фарес
|1
|0.08
|Эбимбе Эрик
|1
|0.08
|Ларссон Хуго
|1
|0.08
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.08
|Смолчич Хрвое
|1
|0.08
|Нкунку Нильс
|1
|0.08
|Ферри Начо
|1
|0.08
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|15 (2)
|1.25
|Ундав Дениз
|7
|0.58
|Фюрих Крис
|3
|0.25
|Мвумпа Силас
|3
|0.25
|Мийо Энцо
|2
|0.17
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.08
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Мармуш Омар
|4
|0
|Гётце Марио
|2
|1
|Пачо Вильям
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Бута
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Каразор Атакан
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Штутгарт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Штутгарт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
19
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Штутгарт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
6
29%
61-75
2
20%
5
24%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
33
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
4
24%
2
6%
1-15
2
12%
7
21%
16-30
3
18%
5
15%
31-45
1
6%
2
6%
46-60
4
24%
7
21%
61-75
3
18%
10
30%
76-90
Пропущено
14
13
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
6
46%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Штутгарт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Штутгарт
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
57
102
39
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|37 - 10
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|43 - 9
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 15
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 19
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 12
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 21
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 23
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 33
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|21 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 10
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|19 - 4
|14
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|16 - 18
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 19
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|9 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (2)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Штутгарт
Исход игры
Айнтрахт Фр
40.9% (47)
Ничья
42.6% (49)
Штутгарт
16.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
90.27% (102)
Нет
9.73% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (40)
2:1 Айнтрахт Фр
25.2% (29)
1:2 Штутгарт
13.9% (16)
1:0 Айнтрахт Фр
7% (8)
2:2 Ничья
6.1% (7)
3:1 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
4:2 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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