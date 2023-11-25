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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 58000 Главный судья: Брых Феликс
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча
Штутгарт
0'
0:1
1' Гол
Ундав Дениз
1:1
26' Гол в свои ворота
Антон Вальдемар
1:2
45' Гол
Ундав Дениз
90' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
90'+7

Ход матча

1'
0:1
Ундав Дениз
(Мийо Энцо)
26'
Антон Вальдемар
1:1
45'
1:2
Ундав Дениз
(Миттельштедт Максимилиан)
55'
Нкунку Нильс
Макс Филипп
 
59'
 
Гирасси Серу
Фюрих Крис
60'
 
Вагноман Жоша
Левелинг Джейми
70'
Гётце Марио
Кнауфф Ансгар
 
80'
Нганкам Жессик
Мармуш Омар
 
80'
Ааронсон Пакстен
Бута
 
80'
 
Мвумпа Силас
Ундав Дениз
90'
 
Чжон Ву-Ён
Мийо Энцо
90'
 
Миттельштедт Максимилиан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 596 Количество передач 432
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 115
Айнтрахт Фр 40.9% (47)
X 42.6% (49)
Штутгарт 16.5% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
24
Бута
35
Тута
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
36
Кнауфф
Ансгар
33
Нюбель
Александр
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
18
Левелинг
Джейми
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
Айнтрахт Фр
4-3-3
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Штутгарт

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

27 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:3
Б
1:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:4
Б
3:1
Б
4:5
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:4

Голы

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.54
1.79

Среднее время на гол

58
50

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.71
2.08

Среднее время на гол

52
43

Всего голов

44
52

Голов в среднем за матч

1.63
1.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
46

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 6 (1) 0.5
Схири Эльес 2 0.17
Кнауфф Ансгар 2 0.17
Шаиби Фарес 1 0.08
Эбимбе Эрик 1 0.08
Ларссон Хуго 1 0.08
Коло-Муани Рандаль 1 0.08
Смолчич Хрвое 1 0.08
Нкунку Нильс 1 0.08
Ферри Начо 1 0.08
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 15 (2) 1.25
Ундав Дениз 7 0.58
Фюрих Крис 3 0.25
Мвумпа Силас 3 0.25
Мийо Энцо 2 0.17
Загаду Дан-Аксель 1 0.08
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Мармуш Омар 4 0
Гётце Марио 2 1
Пачо Вильям 3 0
Макс Филипп 2 0
Бута 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 2 0
Каразор Атакан 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Штутгарт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Штутгарт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
19
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Штутгарт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
6
29%
61-75
2
20%
5
24%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
33
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
4
24%
2
6%
1-15
2
12%
7
21%
16-30
3
18%
5
15%
31-45
1
6%
2
6%
46-60
4
24%
7
21%
61-75
3
18%
10
30%
76-90

Пропущено

14
13
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
6
46%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Штутгарт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Штутгарт

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
10
2
3
9
2.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 11 1 0 37 - 10 34
2.
Бавария
 Заявка 12 10 2 0 43 - 9 32
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 0 3 31 - 15 27
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 3 2 25 - 19 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 7 2 3 29 - 12 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 1 6 17 - 21 16
9.
Фрайбург
 Заявка 12 4 3 5 15 - 23 15
10.
Аугсбург
 Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
11.
Боруссия М
 Заявка 12 3 4 5 25 - 27 13
12.
Вердер
 Заявка 12 3 2 7 18 - 25 11
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 12 2 3 7 15 - 33 9
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 1 9 12 - 27 7
18.
Кёльн
 Заявка 12 1 3 8 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 6 0 0 21 - 5 18
2.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
3.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 1 1 13 - 10 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 19 - 4 14
6.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
8.
Вердер
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
16.
Кёльн
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 16 - 5 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Боруссия М
 Заявка 6 1 3 2 16 - 18 6
9.
Аугсбург
 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
10.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
11.
Фрайбург
 Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
12.
Дармштадт
 Заявка 6 1 1 4 5 - 19 4
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 9 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (2)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
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    Прогнозы 115
    Айнтрахт Фр 40.9% (47)
    X 42.6% (49)
    Штутгарт 16.5% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Штутгарт

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    40.9% (47)
    Ничья
    42.6% (49)
    Штутгарт
    16.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    90.27% (102)
    Нет
    9.73% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (40)
    2:1 Айнтрахт Фр
    25.2% (29)
    1:2 Штутгарт
    13.9% (16)
    1:0 Айнтрахт Фр
    7% (8)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 Айнтрахт Фр
    2.6% (3)
    2:0 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    4:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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