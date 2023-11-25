Тур: 15. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:1
Перерыв
0'
11' Желтая карточкаРогель Жан
0:1
23' ГолМадсен Николас
27' Желтая карточкаБайрам Эмин
45' Желтая карточкаБернье Антуан
Ход матча
11'
23'
0:1
27'
45'
16
Коффи
Херве
29
Рогель
Жан
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
79
Мацуо
Юсуке
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рогель ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Мацуо ЮсукеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.27
|Даббаг Одай
|3
|0.2
|Драгснес Ветле
|2
|0.13
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.13
|Мбенза Исаак
|1
|0.07
|Андреу Стелиос
|1
|0.07
|Nikola Stulic
|1
|0.07
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|5 (3)
|0.33
|Стассин Лукас
|4
|0.27
|Фриган Матия
|3
|0.2
|Даци Эрдон
|2
|0.13
|Йоу Гриффин
|1
|0.07
|Сидорчук Сергей
|1
|0.07
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.07
|Байрам Эмин
|1
|0.07
|Tuur Rommens
|1
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Марк Дамьен
|3
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Байрам Эмин
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Bakary Haidara
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Даци Эрдон
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
0
4
Спортинг Шарлеруа
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
6
60%
5
50%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
6
43%
7
37%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
4
16%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
8
35%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(15 матчей)
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Вестерло
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Вестерло
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
59
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|34 - 15
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|14
|7
|6
|1
|23 - 15
|27
|4.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|5.
|14
|6
|6
|2
|28 - 14
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|12.
|15
|4
|2
|9
|18 - 32
|14
|13.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5