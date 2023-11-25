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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:1
Перерыв
Вестерло
0'
11' Желтая карточка
Рогель Жан
0:1
23' Гол
Мадсен Николас
27' Желтая карточка
Байрам Эмин
45' Желтая карточка
Бернье Антуан

Ход матча

11'
Рогель Жан
 
23'
0:1
Мадсен Николас
27'
 
Байрам Эмин
45'
Бернье Антуан
 
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Спортинг Шарлеруа
Ничья
Вестерло
4.40
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1.87
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
17
Бернье
Антуан
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
8
Гуагон
Парфэйт
13
Nadir
Benbouali
26
Илаймахаритра
Марко
29
Рогель
Жан
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
3
Bakary
Haidara
25
Tuur
Rommens
22
Рейнолдс
Брайан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
8
Мадсен
Николас
5
Бос
Джордан
76
Стассин
Лукас
79
Мацуо
Юсуке
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1
Вестерло
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.27
Даббаг Одай 3 0.2
Драгснес Ветле 2 0.13
Гуагон Парфэйт 2 0.13
Мбенза Исаак 1 0.07
Андреу Стелиос 1 0.07
Nikola Stulic 1 0.07
Зоргане Адем 0 0
Рогель Жан 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 5 (3) 0.33
Стассин Лукас 4 0.27
Фриган Матия 3 0.2
Даци Эрдон 2 0.13
Йоу Гриффин 1 0.07
Сидорчук Сергей 1 0.07
Йорданов Эдиссон 1 0.07
Байрам Эмин 1 0.07
Tuur Rommens 1 0.07
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Бос Джордан 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Марк Дамьен 3 1
Багер Йонас 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Рогель Жан 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Даббаг Одай 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Байрам Эмин 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Bakary Haidara 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Даци Эрдон 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вестерло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Вестерло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

0
4
Спортинг Шарлеруа
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Вестерло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
6
60%
5
50%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
6
43%
7
37%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
4
16%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
8
35%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(15 матчей)
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Вестерло
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 11 1 2 34 - 15 34
2.
Андерлехт
 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 14 7 6 1 23 - 15 27
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Генк
 14 6 6 2 28 - 14 24
6.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
13.
Вестерло
 1:0 15 3 5 7 19 - 26 14
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 7 4 3 0 14 - 9 15
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 8 3 3 2 10 - 10 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
9.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
11.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 1:0 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Вестерло
 1:0 8 2 4 2 11 - 10 10
7.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
8.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
9.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
10.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Бернье Антуан получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 27'
    Байрам Эмин получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Г О О О О Л - Мадсен Николас бьет в цель!
  • 11'
    Рогель Жан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Спортинг Шарлеруа
Ничья
Вестерло
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