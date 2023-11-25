Тур: 15. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
3:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаРогель Жан
0:1
24' ГолМадсен Николас
28' Желтая карточкаБайрам Эмин
45' Желтая карточкаБернье Антуан
1:1
59' ГолХейманс Дан
2:1
66' ГолДаббаг Одай
80' Желтая карточкаАндреу Стелиос
2:2
90' ГолЙоу Гриффин
90' Желтая карточкаДаци Эрдон
3:2
90' ГолYoussuf Sylla
90'+11
Ход матча
11'
24'
0:1
28'
45'
59'
1:1
66'
2:1
80'
90'
90'
90'
3:2
16
Коффи
Херве
29
Рогель
Жан
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
79
Мацуо
Юсуке
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рогель ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Мацуо ЮсукеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.27
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.27
|Драгснес Ветле
|2
|0.13
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.13
|Мбенза Исаак
|1
|0.07
|Андреу Стелиос
|1
|0.07
|Хейманс Дан
|1
|0.07
|Nikola Stulic
|1
|0.07
|Youssuf Sylla
|1
|0.07
|Зоргане Адем
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|5 (3)
|0.33
|Стассин Лукас
|4
|0.27
|Фриган Матия
|3
|0.2
|Даци Эрдон
|2
|0.13
|Йоу Гриффин
|2
|0.13
|Байрам Эмин
|1
|0.07
|Сидорчук Сергей
|1
|0.07
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.07
|Tuur Rommens
|1
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Марк Дамьен
|3
|1
|Андреу Стелиос
|4
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Байрам Эмин
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Bakary Haidara
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вестерло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
10
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
0
4
Спортинг Шарлеруа
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Вестерло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
13
12
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
7
54%
6
50%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
6
55%
1
8%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Забито
17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
7
41%
8
38%
76-90
Пропущено
25
28
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
4
14%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
6
24%
5
18%
31-45
4
16%
5
18%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
9
36%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(15 матчей)
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Вестерло
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Вестерло
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
411
69
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|34 - 15
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|14
|7
|6
|1
|23 - 15
|27
|4.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|5.
|0:0
|15
|6
|7
|2
|28 - 14
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|9.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 21
|18
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|13.
|15
|4
|2
|9
|18 - 32
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5