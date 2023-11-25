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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
3:2
Конец матча
Вестерло
0'
11' Желтая карточка
Рогель Жан
0:1
24' Гол
Мадсен Николас
28' Желтая карточка
Байрам Эмин
45' Желтая карточка
Бернье Антуан
1:1
59' Гол
Хейманс Дан
2:1
66' Гол
Даббаг Одай
80' Желтая карточка
Андреу Стелиос
2:2
90' Гол
Йоу Гриффин
90' Желтая карточка
Даци Эрдон
3:2
90' Гол
Youssuf Sylla
90'+11
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
17
Бернье
Антуан
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
8
Гуагон
Парфэйт
13
Nadir
Benbouali
26
Илаймахаритра
Марко
29
Рогель
Жан
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
3
Bakary
Haidara
25
Tuur
Rommens
22
Рейнолдс
Брайан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
8
Мадсен
Николас
5
Бос
Джордан
76
Стассин
Лукас
79
Мацуо
Юсуке
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1
Вестерло
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 4 0.27
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.27
Драгснес Ветле 2 0.13
Гуагон Парфэйт 2 0.13
Мбенза Исаак 1 0.07
Андреу Стелиос 1 0.07
Хейманс Дан 1 0.07
Nikola Stulic 1 0.07
Youssuf Sylla 1 0.07
Зоргане Адем 0 0
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 5 (3) 0.33
Стассин Лукас 4 0.27
Фриган Матия 3 0.2
Даци Эрдон 2 0.13
Йоу Гриффин 2 0.13
Байрам Эмин 1 0.07
Сидорчук Сергей 1 0.07
Йорданов Эдиссон 1 0.07
Tuur Rommens 1 0.07
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Бос Джордан 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Марк Дамьен 3 1
Андреу Стелиос 4 0
Багер Йонас 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Хейманс Дан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Рогель Жан 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Байрам Эмин 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Даци Эрдон 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Bakary Haidara 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вестерло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
10
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Вестерло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

0
4
Спортинг Шарлеруа
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Вестерло
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

13
12
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
25%
61-75
7
54%
6
50%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
6
55%
1
8%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
3
20%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Забито

17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
12%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
7
41%
8
38%
76-90

Пропущено

25
28
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
4%
4
14%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
6
24%
5
18%
31-45
4
16%
5
18%
46-60
0
0%
7
25%
61-75
9
36%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(15 матчей)
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Вестерло
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 11 1 2 34 - 15 34
2.
Андерлехт
 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 14 7 6 1 23 - 15 27
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Генк
 0:0 15 6 7 2 28 - 14 25
6.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
9.
Стандард
 0:0 15 4 6 5 15 - 21 18
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 4 4 7 17 - 25 16
12.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
13.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
14.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Вестерло
 15 2 5 8 20 - 29 11
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 7 4 3 0 14 - 9 15
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
9.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Генк
 0:0 7 2 4 1 14 - 9 10
11.
Стандард
 0:0 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 0:0 8 4 3 1 14 - 5 15
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 0:0 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
11.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
12.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Бернье Антуан получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 28'
      Байрам Эмин получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Байрам Эмин сделал результативную передачу.
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