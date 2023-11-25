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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Стандард
1:0
Второй тайм: 88'
Генк
0'
1:0
66' Гол
Кавабэ Хаяо
16
Бодар
Арно
3
Nathan
Ngoy
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
19
Дженепо
Мусса
6
Кавабэ
Хаяо
24
О'Нил
Эйден
17
Альсате
Стивен
61
Cihan
Canak
8
Прайс
Айзек
14
Канга
Вилфрид
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
25
Галарса
Матиас
10
Эль-Ханнус
Билаль
90
Баа
Кристофер
9
Зекири
Анди
28
Пейнтсил
Джозеф
Стандард
3-5-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Стандард
Генк

31 матч

80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
45.2%
18 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
25.8%
6.5%
21 победа 8 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 14 побед

55 матчей

45.5%
25.5%
29%
25 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.7%
45.5%
21.8%
18 побед 25 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.2%
36.4%
25.4%
21 победа 20 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
0:0
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
1:0
К
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
2:1
К
1:1
К
2:0
ЛП
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
С
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:2
PU
1:1
PU
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.61
1.07

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.3
0.68

Среднее время на гол

69
132

Всего голов

80
48

Голов в среднем за матч

1.45
0.87

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

61
103

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 5 0.33
Канга Вилфрид 4 0.27
Сова Камал 2 0.13
Бокади Мервей 1 0.07
Альсате Стивен 1 0.07
Прайс Айзек 1 0.07
Драгус Денис 1 0.07
Nathan Ngoy 1 0.07
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0
Фосси Марлон 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 5 0.33
Хейнен Бриан 4 (1) 0.27
Пейнтсил Джозеф 3 0.2
Арокодаре Толуваласе 3 0.2
Эль-Ханнус Билаль 3 0.2
Зекири Анди 3 0.2
Кайембе Йорис 1 0.07
Куэста Карлос 1 0.07
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.07
Фадера Алию 1 0.07
Галарса Матиас 1 0.07
Баа Кристофер 1 0.07
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 4 1
Ванхесден Зиньо 5 0
Хефкенс Карл 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Муньос Даниэль 4 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Зекири Анди 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Галарса Матиас 2 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Фадера Алию 1 0

Результаты матчей

Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
4
Стандард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
14
Стандард
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Генк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
5
36%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
6
22%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
3
20%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
6
30%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1
Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4
Генк
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4
Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1

Результаты матчей

Стандард
Генк

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Стандард
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
8
6
2
12
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 11 1 2 34 - 15 34
2.
Андерлехт
 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 14 7 6 1 23 - 15 27
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 0:1 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Стандард
 1:0 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 4 4 7 17 - 25 16
12.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
13.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
14.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Вестерло
 15 2 5 8 20 - 29 11
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 7 4 3 0 14 - 9 15
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 1:0 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 0:1 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 0:1 8 4 2 2 14 - 6 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 1:0 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
11.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
12.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Генк
3.85
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4.56
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4.15
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Стандард
Генк
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