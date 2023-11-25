Тур: 15. Стадион: Морис Дюфран.
Ход матча
66'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
61
Cihan
Canak
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
18 Сова КамалНападающий
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Генк
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
45.2%
18 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
25.8%
6.5%
21 победа 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 14 побед
55 матчей
45.5%
25.5%
29%
25 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.7%
45.5%
21.8%
18 побед 25 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.2%
36.4%
25.4%
21 победа 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.07
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.3
0.68
Среднее время на гол
69
132
Всего голов
80
48
Голов в среднем за матч
1.45
0.87
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
61
103
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|5
|0.33
|Канга Вилфрид
|4
|0.27
|Сова Камал
|2
|0.13
|Бокади Мервей
|1
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.07
|Прайс Айзек
|1
|0.07
|Драгус Денис
|1
|0.07
|Nathan Ngoy
|1
|0.07
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|5
|0.33
|Хейнен Бриан
|4 (1)
|0.27
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.2
|Арокодаре Толуваласе
|3
|0.2
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.2
|Зекири Анди
|3
|0.2
|Кайембе Йорис
|1
|0.07
|Куэста Карлос
|1
|0.07
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.07
|Фадера Алию
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Баа Кристофер
|1
|0.07
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|4
|1
|Ванхесден Зиньо
|5
|0
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Стандард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
14
Стандард
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Генк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
5
36%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
16
27
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
6%
1
4%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
6
22%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
2
13%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
3
20%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
6
30%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1
Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4
Генк
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4
Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1
Результаты матчей
Стандард
Генк
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Стандард
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
86
212
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|34 - 15
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|14
|7
|6
|1
|23 - 15
|27
|4.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|6.
|0:1
|15
|6
|6
|3
|28 - 15
|24
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|16 - 21
|20
|9.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|13.
|15
|4
|2
|9
|18 - 32
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|11.
|0:1
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5