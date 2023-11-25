Тур: 15. Стадион: Морис Дюфран.
0'
1:0
66' ГолКавабэ Хаяо
86' Желтая карточкаNathan Ngoy
90' Желтая карточкаХейнен Бриан
90' Желтая карточкаДевале Жиль
90' Желтая карточкаГаларса Матиас
90'+7
Ход матча
66'
1:0
86'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
24
О'Нил
Эйден
61
Cihan
Canak
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
18 Сова КамалНападающий
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Генк
31 матч
80.6%
19.4%
7.105427357601E-15%
25 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
45.2%
18 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
25.8%
6.5%
21 победа 8 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 14 побед
55 матчей
45.5%
25.5%
29%
25 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.7%
45.5%
21.8%
18 побед 25 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.2%
36.4%
25.4%
21 победа 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.07
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.3
0.68
Среднее время на гол
69
132
Всего голов
80
48
Голов в среднем за матч
1.45
0.87
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
20
Больше 36%
Меньше 64%
35
13
Больше 24%
Меньше 76%
42
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
61
103
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|5
|0.33
|Канга Вилфрид
|4
|0.27
|Сова Камал
|2
|0.13
|Бокади Мервей
|1
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.07
|Прайс Айзек
|1
|0.07
|Драгус Денис
|1
|0.07
|Nathan Ngoy
|1
|0.07
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|5
|0.33
|Хейнен Бриан
|4 (1)
|0.27
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.2
|Арокодаре Толуваласе
|3
|0.2
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.2
|Зекири Анди
|3
|0.2
|Кайембе Йорис
|1
|0.07
|Куэста Карлос
|1
|0.07
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.07
|Фадера Алию
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Баа Кристофер
|1
|0.07
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|5
|1
|Ванхесден Зиньо
|5
|0
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Галарса Матиас
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Генк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Стандард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Генк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
14
Стандард
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Генк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
5
36%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
6%
1
4%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
5
29%
29%
5
19%
61-75
2
12%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
10%
3
19%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
6
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1
Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4
Генк
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4
Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1
Результаты матчей
Стандард
Генк
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Стандард
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
43
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
411
87
213
69
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5