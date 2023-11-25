Тур: 15. Стадион: Ян Брейдель.
1:0
Второй тайм: 72'
0'
16' Желтая карточкаУткус Эдгарас
30' Желтая карточкаЛемарешаль Феликс
41' Желтая карточкаНазиньо Флавио
1:0
46' ГолМинда Алан
49' Желтая карточкаNils De Wilde
57' Желтая карточкаДэвидсон Джейсон
60' Желтая карточкаJan Kral
Ход матча
16'
41'
46'
1:0
49'
57'
60'
1
Варлесон
41
Сике
Уго
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Серкль Брюгге
Эйпен
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|10 (1)
|0.67
|Сомерс Тибо
|2
|0.13
|Минда Алан
|2
|0.13
|Лопес Леонардо
|2
|0.13
|Олайгбе Казим
|1
|0.07
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.27
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.13
|Пантович Милош
|2
|0.13
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.13
|Yentil van Genechten
|2
|0.13
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.07
|Деом Жером
|1
|0.07
|Кейта Амаду
|1
|0.07
|Палссон Виктор
|1
|0.07
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.07
|Jan Kral
|1
|0.07
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5
|0
|Уткус Эдгарас
|3
|0
|Денкей Кевин
|3
|0
|Попович Борис
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Лемарешаль Феликс
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
|Nils De Wilde
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Дэвидсон Джейсон
|2
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Кейта Амаду
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
6
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
5
7
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Эйпен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
7
14
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
25%
4
25%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
17%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
6
33%
2
10%
61-75
3
17%
5
24%
76-90
Пропущено
12
27
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
2
17%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
3
25%
5
19%
31-45
4
33%
2
7%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
2
17%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Эйпен
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
43
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
68
410
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|34 - 15
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|14
|7
|6
|1
|23 - 15
|27
|4.
|1:0
|15
|8
|1
|6
|17 - 14
|25
|5.
|14
|6
|6
|2
|28 - 14
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|12.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|18 - 31
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|14.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5.
|1:0
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|6.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|11.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5