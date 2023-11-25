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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:0
Второй тайм: 72'
Эйпен
0'
16' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
30' Желтая карточка
Лемарешаль Феликс
41' Желтая карточка
Назиньо Флавио
1:0
46' Гол
Минда Алан
49' Желтая карточка
Nils De Wilde
57' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
60' Желтая карточка
Jan Kral

Ход матча

16'
Уткус Эдгарас
 
30'
Лемарешаль Феликс
 
41'
Назиньо Флавио
 
46'
Минда Алан
1:0
49'
Nils De Wilde
 
57'
 
Дэвидсон Джейсон
60'
 
Jan Kral
69'
 
Финнбогасон Альфред
Чарльз-Кук Риган
69'
 
Байе Брандон
Кейта Амаду
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Эйпен
8.20
9.00
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7.40
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Все Коэффициенты
1
Варлесон
41
Сике
Уго
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
27
Nils
De
Wilde
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
3
Дэвидсон
Джейсон
18
Кейта
Амаду
8
Мёхвальд
Кевин
19
Пантович
Милош
10
Чарльз-Кук
Риган
7
Нуху
Айзек
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Эйпен

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
5:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ВД
2:1
ВД
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 10 (1) 0.67
Сомерс Тибо 2 0.13
Минда Алан 2 0.13
Лопес Леонардо 2 0.13
Олайгбе Казим 1 0.07
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Nils De Wilde 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.27
Gary Magnee 2 (1) 0.13
Пантович Милош 2 0.13
Чарльз-Кук Риган 2 0.13
Yentil van Genechten 2 0.13
Финнбогасон Альфред 1 0.07
Деом Жером 1 0.07
Кейта Амаду 1 0.07
Палссон Виктор 1 0.07
Мёхвальд Кевин 1 0.07
Jan Kral 1 0.07
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 5 0
Уткус Эдгарас 3 0
Денкей Кевин 3 0
Попович Борис 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Варела Джордан 1 0
Деман Оливье 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Nils De Wilde 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Дэвидсон Джейсон 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Кейта Амаду 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
6
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

5
7
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Эйпен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
17%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
6
33%
2
10%
61-75
3
17%
5
24%
76-90

Пропущено

12
27
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
2
17%
3
11%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
3
25%
5
19%
31-45
4
33%
2
7%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
2
17%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Эйпен

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 11 1 2 34 - 15 34
2.
Андерлехт
 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 14 7 6 1 23 - 15 27
4.
Серкль Брюгге
 1:0 15 8 1 6 17 - 14 25
5.
Генк
 14 6 6 2 28 - 14 24
6.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 0:1 15 4 2 9 18 - 31 14
13.
Спортинг Шарлеруа
 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 7 4 3 0 14 - 9 15
5.
Серкль Брюгге
 1:0 8 5 0 3 10 - 9 15
6.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
9.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
11.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 0:1 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 1:0 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Эйпен
 0:1 8 2 1 5 8 - 14 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • 16'
    Уткус Эдгарас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Эйпен
8.20
9.00
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7.40
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