  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:0
Конец матча
Эйпен
0'
16' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
30' Желтая карточка
Лемарешаль Феликс
41' Желтая карточка
Назиньо Флавио
1:0
46' Гол
Минда Алан
49' Желтая карточка
Nils De Wilde
57' Желтая карточка
Дэвидсон Джейсон
60' Желтая карточка
Jan Kral
90' Желтая карточка
Мёхвальд Кевин
2:0
90' Гол
Олайгбе Казим
90'+8
1
Варлесон
41
Сике
Уго
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
27
Nils
De
Wilde
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
3
Дэвидсон
Джейсон
18
Кейта
Амаду
8
Мёхвальд
Кевин
19
Пантович
Милош
10
Чарльз-Кук
Риган
7
Нуху
Айзек
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Эйпен

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
5:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ВД
2:1
ВД
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 10 (1) 0.67
Сомерс Тибо 2 0.13
Минда Алан 2 0.13
Лопес Леонардо 2 0.13
Олайгбе Казим 2 0.13
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Попович Борис 0 0
Nils De Wilde 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.27
Gary Magnee 2 (1) 0.13
Пантович Милош 2 0.13
Чарльз-Кук Риган 2 0.13
Yentil van Genechten 2 0.13
Финнбогасон Альфред 1 0.07
Деом Жером 1 0.07
Кейта Амаду 1 0.07
Палссон Виктор 1 0.07
Мёхвальд Кевин 1 0.07
Jan Kral 1 0.07
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 5 0
Уткус Эдгарас 3 0
Денкей Кевин 3 0
Попович Борис 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Минда Алан 2 0
Лемарешаль Феликс 2 0
Варела Джордан 1 0
Деман Оливье 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Nils De Wilde 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёхвальд Кевин 3 0
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Дэвидсон Джейсон 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Кейта Амаду 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
6
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Эйпен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

5
7
Серкль Брюгге
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Эйпен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
14

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
4
50%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
15%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
6
30%
2
10%
61-75
4
20%
5
24%
76-90

Пропущено

12
29
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
17%
3
10%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
3
25%
5
17%
31-45
4
33%
3
10%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
2
17%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Эйпен

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 11 1 2 34 - 15 34
2.
Андерлехт
 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 14 7 6 1 23 - 15 27
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Генк
 14 6 6 2 28 - 14 24
6.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
13.
Вестерло
 1:0 15 3 5 7 19 - 26 14
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 7 4 3 0 14 - 9 15
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
7.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 8 3 3 2 10 - 10 12
8.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
9.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
11.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 1:0 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Вестерло
 1:0 8 2 4 2 11 - 10 10
7.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
8.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
9.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
10.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Дэвидсон Джейсон получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Nils De Wilde получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Г О О О О Л - Минда Алан бьет в цель!
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:0 Эйпен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     