Тур: 17. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Ionut Coza
Ход матча
46'
80'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
93
Якоб
Флорин
55
Поп
Рареш
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
-
29 Авуну ДюрельНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
-
76 Tudor Lucaci
-
21 Luca Mihai
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
24 Омонди ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
ЧФР Клуж
УТА Арад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.57
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
157
78
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|6
|0.35
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.24
|Мухар Карло
|4
|0.24
|Авуну Дюрель
|3
|0.18
|Камора Мауру
|2
|0.12
|Тахцидис Панайотис
|2 (2)
|0.12
|Айети Арлинд
|2
|0.12
|Джуричич Лука
|2
|0.12
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.12
|Бетанкор Хефте
|1
|0.06
|Дяк Чиприан
|1
|0.06
|Маня Кристьян
|1
|0.06
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|4 (2)
|0.24
|Миковши Клаудиу
|3
|0.18
|Купер Годберг
|3
|0.18
|Поп Рареш
|3 (1)
|0.18
|Карп Кэтэлин
|2
|0.12
|Офусу Риги
|1
|0.06
|Лукассен Кевин
|1
|0.06
|Marcelo Freitas
|1 (1)
|0.06
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.06
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
|Diogo Rodrigues
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|5
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Годберг
|3
|1
|Абейд Али
|4
|0
|Фабри Андрей
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|1
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Cristian Mihai
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Marcelo Freitas
|2
|0
|Миковши Клаудиу
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
УТА Арад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
6
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
14
7
ЧФР Клуж
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
УТА Арад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
4
44%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
27%
5
45%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
Забито
30
20
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
9
30%
6
30%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
4
13%
4
20%
76-90
Пропущено
18
24
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
28%
6
25%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
6%
7
29%
29%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
1
6%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - КСМ Думбрэвица 3:1 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1
У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3
Результаты матчей
ЧФР Клуж
УТА Арад
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
44
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
44
36
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
98
710
710
116
215
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|7 (1)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6