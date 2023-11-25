  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
ЧФР Клуж
0:0
Конец матча
УТА Арад
0'
80' Желтая карточка
Мухар Карло
90' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
90'+6
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
3
Морган
Зив
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
29
Авуну
Дюрель
2
Джуричич
Лука
17
Отеле
Филип
93
Якоб
Флорин
30
Столник
Марко
15
Конте
Ибраима
4
Бенга
Александру
98
Кэпушэ
Тибериу
14
Marcelo
Freitas
21
Cristian
Mihai
55
Поп
Рареш
9
Купер
Годберг
19
Миковши
Клаудиу
42
Лукассен
Кевин
ЧФР Клуж
УТА Арад

История личных встреч

ЧФР Клуж
УТА Арад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:3
С
2:1
С
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.57
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

157
78

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 6 0.35
Бирлигея Даниэль 4 0.24
Мухар Карло 4 0.24
Авуну Дюрель 3 0.18
Камора Мауру 2 0.12
Тахцидис Панайотис 2 (2) 0.12
Айети Арлинд 2 0.12
Джуричич Лука 2 0.12
Йебоа Эммануэль 2 0.12
Бетанкор Хефте 1 0.06
Дяк Чиприан 1 0.06
Маня Кристьян 1 0.06
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 4 (2) 0.24
Миковши Клаудиу 3 0.18
Купер Годберг 3 0.18
Поп Рареш 3 (1) 0.18
Карп Кэтэлин 2 0.12
Офусу Риги 1 0.06
Лукассен Кевин 1 0.06
Marcelo Freitas 1 (1) 0.06
Кэпушэ Тибериу 1 0.06
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Diogo Rodrigues 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 5 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Тахцидис Панайотис 1 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Фика Алин 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Илие Матей 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Годберг 3 1
Абейд Али 4 0
Фабри Андрей 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Думитрашку Денис 3 0
Cristian Mihai 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Столник Марко 2 0
Якоб Флорин 2 0
Marcelo Freitas 2 0
Миковши Клаудиу 2 0
Кэпушэ Тибериу 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
УТА Арад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
6
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

14
7
ЧФР Клуж
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
УТА Арад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
4
44%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
27%
5
45%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
1
7%
1
9%
76-90

Забито

30
20
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
13%
2
10%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
9
30%
6
30%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
4
13%
4
20%
76-90

Пропущено

18
24
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
28%
6
25%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
6%
7
29%
29%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
1
6%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - КСМ Думбрэвица 3:1 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1
У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3

Результаты матчей

ЧФР Клуж
УТА Арад

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
4
4
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
3
6
4
4
2.5
1
8
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
7
10
7
10
2.5
1
16
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 30 - 16 34
2.
ЧФР Клуж
 17 9 5 3 31 - 17 32
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
6.
Петролул Плоешти
 17 5 10 2 21 - 17 25
7.
Фарул Констанца
 17 6 4 7 24 - 28 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
Оцелул Галац
 16 3 11 2 16 - 14 20
11.
Волунтари
 17 5 5 7 24 - 31 20
12.
Политехника Яссы
 17 4 7 6 19 - 23 19
13.
УТА Арад
 17 4 7 6 19 - 25 19
14.
У Крайова 1948
 16 4 3 9 25 - 30 15
15.
Динамо Бухарест
 16 2 4 10 9 - 27 10
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Волунтари
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
12.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
6.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
7.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
8.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
9.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 10 - 17 9
10.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:0 УТА Арад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     