Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Тахцидис Панайотис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

39' Купер Годберг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Отеле Филип не смог попасть в створ ударом издали

34' Авуну Дюрель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Столник Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Игра в одни ворота сейчас. ЧФР Клуж доминирует и владеет мячом

31' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Тахцидис Панайотис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

25' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

24' Хорошую попытку сделал Купер Годберг . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

23' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мухар Карло пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

21' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Купер Годберг нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Джуричич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хорошую попытку сделал Джуричич Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

15' Хорошую попытку сделал Джуричич Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Оооо... вот это был удар! Авуну Дюрель должен был забить с этой позиции.

14' Авуну Дюрель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

10' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

7' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Морган Зив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Отеле Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Cristian Mihai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.