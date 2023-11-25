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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Волунтари
3:0
Перерыв
Фарул Констанца
0'
1:0
10' Гол
Robert Popescu
2:0
22' Гол
Думитер Андрей
3:0
37' Гол
Думитер Андрей

Ход матча

10'
Robert Popescu
(Думитер Андрей)
1:0
22'
Думитер Андрей
(Doru Cristian Andrei)
2:0
37'
Думитер Андрей
(Раца Вадим)
3:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Фарул Констанца
3.55
3.40
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34.00
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Все Коэффициенты
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
17
Doru
Cristian
Andrei
23
Кырнац
Николае
20
Robert
Popescu
9
Думитер
Андрей
12
Айоани
Михай
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
45
Маринс
Густаво
99
Дюссо
Дамьен
8
Вынэ
Йонуц
24
Грамени
Константин
25
Кики
Давид
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
Волунтари
Фарул Констанца

История личных встреч

Волунтари
Фарул Констанца

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:0
С
4:1
С
1:1
С
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.92

Среднее время на гол

51
98

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

69
127

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думитер Андрей 5 0.29
Немец Адам 4 0.24
Мерлой Джордже 3 0.18
Doru Cristian Andrei 2 0.12
Сигурьонссон Рунар 2 0.12
Robert Popescu 2 0.12
Раду Бобок 1 0.06
Раца Вадим 1 (1) 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Andreas Nita 1 0.06
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
Рикардинью XI 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 5 (4) 0.29
Будеску Константин 3 0.18
Артян Андрей 3 0.18
Вынэ Йонуц 2 0.12
Мунтяну Луис 2 0.12
Мазилу Адриан 1 0.06
Балута Тудор 1 0.06
Грамени Константин 1 0.06
Ривалдиньо 1 0.06
Кырнац Николае 1 0.06
Крисиума Матеус 1 0.06
Сали Энес 1 0.06
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 5 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 3 0
Думитер Андрей 3 0
Немец Адам 1 1
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Црепуля Любян 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Angelo Cocian 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 6 0
Артян Андрей 4 0
Кики Давид 2 1
Георге Хаджи 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Будеску Константин 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Неделку Драгош 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Волунтари
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

9
13
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Фарул Констанца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
42%
1
7%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
19%
3
27%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
15%
1
5%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
7
35%
5
23%
76-90

Пропущено

29
24
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
17%
3
13%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
4
14%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2
ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3

Результаты матчей

Волунтари
Фарул Констанца

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
5
1.5
2
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 30 - 16 34
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
6.
Петролул Плоешти
 17 5 10 2 21 - 17 25
7.
Фарул Констанца
 0:3 17 6 4 7 22 - 27 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
Оцелул Галац
 16 3 11 2 16 - 14 20
11.
Волунтари
 3:0 17 5 5 7 23 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 17 4 7 6 19 - 23 19
13.
УТА Арад
 16 4 6 6 19 - 25 18
14.
У Крайова 1948
 16 4 3 9 25 - 30 15
15.
Динамо Бухарест
 16 2 4 10 9 - 27 10
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
4.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 0:3 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Волунтари
 3:0 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
12.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
6.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
7.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
8.
Волунтари
 3:0 9 2 4 3 12 - 16 10
9.
Фарул Констанца
 0:3 8 3 0 5 8 - 16 9
10.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 7 (1)
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Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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