Тур: 17. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Хацеган Овидиу
3:0
Перерыв
Ход матча
10'
1:0
22'
37'
3:0
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
25
Кики
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кики ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Волунтари
Фарул Констанца
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
24 матча
25%
25%
50%
6 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.75
0.92
Среднее время на гол
51
98
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
69
127
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думитер Андрей
|5
|0.29
|Немец Адам
|4
|0.24
|Мерлой Джордже
|3
|0.18
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.12
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.12
|Robert Popescu
|2
|0.12
|Раду Бобок
|1
|0.06
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.06
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.06
|Andreas Nita
|1
|0.06
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.29
|Будеску Константин
|3
|0.18
|Артян Андрей
|3
|0.18
|Вынэ Йонуц
|2
|0.12
|Мунтяну Луис
|2
|0.12
|Мазилу Адриан
|1
|0.06
|Балута Тудор
|1
|0.06
|Грамени Константин
|1
|0.06
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Крисиума Матеус
|1
|0.06
|Сали Энес
|1
|0.06
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|5
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Думитер Андрей
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Црепуля Любян
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|6
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Георге Хаджи
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
9
13
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Фарул Констанца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
42%
1
7%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
19%
3
27%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
3
15%
1
5%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
7
35%
5
23%
76-90
Пропущено
29
24
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
17%
3
13%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
7
24%
6
25%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
4
14%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2
ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1
Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3
Результаты матчей
Волунтари
Фарул Констанца
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
34
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
61
45
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
79
610
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|2.
|16
|9
|4
|3
|31 - 17
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|6.
|17
|5
|10
|2
|21 - 17
|25
|7.
|0:3
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|16
|3
|11
|2
|16 - 14
|20
|11.
|3:0
|17
|5
|5
|7
|23 - 29
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|19 - 23
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|19 - 25
|18
|14.
|16
|4
|3
|9
|25 - 30
|15
|15.
|16
|2
|4
|10
|9 - 27
|10
|16.
|17
|0
|8
|9
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|0:3
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|3:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|12.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|7.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|8.
|3:0
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|0:3
|8
|3
|0
|5
|8 - 16
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|7 (1)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6