Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Кырнац Николае пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

22' Г О О О О Л - Ioan Dumiter забивает с правой ноги!

22' Robert Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Будеску Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Удар от ворот произведет Волунтари

16' Дюссо Дамьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Мазилу Адриан пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Луи Мунтяну наказан за толчок Раду Бобок

11' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Ioan Dumiter сделал результативную передачу.

10' Г О О О О Л - Robert Popescu забивает с левой ноги!

8' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ларие Йонуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.