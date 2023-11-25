Тур: 13. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Гозубуик Сердар
1:1
Перерыв
Ход матча
6'
17'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
175 Количество передач 296
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Фейеноорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
4 победы 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.56
0.4
Среднее время на гол
57
225
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
3.2
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
46
22
Голов в среднем за матч
2.42
1.16
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
37
77
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.38
|Пэрротт Трой
|4
|0.31
|Дриауех Каухайб
|3
|0.23
|Удденес Оскар
|2
|0.15
|Лампру Лазарос
|1
|0.08
|Загре Артур
|1
|0.08
|Оморова Ричи
|1
|0.08
|Хореман Сибе
|1
|0.08
|Бас Юлиан
|1
|0.08
|Сандра Сиссе
|1
|0.08
|Виделль Каспер
|1
|0.08
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|16 (1)
|1.23
|Пайшао Игор
|4
|0.31
|Стенгс Келвин
|3
|0.23
|Тимбер Квинтен
|3
|0.23
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.23
|Минте Янкуба
|3
|0.23
|Виффер Матс
|2
|0.15
|Лингр Ондржей
|1
|0.08
|Иванушец Лука
|1
|0.08
|Сейер Лео
|1
|0.08
|Ниукоп Барт
|1
|0.08
|Уэда Аясэ
|1
|0.08
|Миламбо Антони
|1
|0.08
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Лампру Лазарос
|2
|1
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
3
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фейеноорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
20
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Фейеноорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
4
25%
76-90
Пропущено
10
6
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Пропущено
11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90
Забито
20
36
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
5%
6
17%
1-15
3
15%
7
19%
16-30
4
20%
4
11%
31-45
3
15%
7
19%
46-60
4
20%
5
14%
61-75
5
25%
7
19%
76-90
Пропущено
21
9
3 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
7
33%
1
11%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
4
19%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2
Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2
Результаты матчей
Эксельсиор
Фейеноорд
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
75
93
210
66
111
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|45 - 5
|36
|2.
|1:1 Заявка
|13
|9
|3
|1
|40 - 10
|30
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|1:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|21 - 22
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|27 - 31
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|1:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|20 - 7
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|16 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 3