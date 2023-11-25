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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Эксельсиор
1:1
Перерыв
Фейеноорд

Ход матча

6'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
(Пайшао Игор)
17'
Пэрротт Трой
(Лампру Лазарос)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 175 Количество передач 296
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

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Эксельсиор
Ничья
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1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
10
Фитц-Джим
Киян
33
Бас
Юлиан
8
Сандра
Сиссе
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
10
Стенгс
Келвин
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Эксельсиор
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Фейеноорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
4 победы 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

История матчей

Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
5:0
Э
0:1
Э
3:0
К
4:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:2
Э
2:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.56
0.4

Среднее время на гол

57
225

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

3.2
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

46
22

Голов в среднем за матч

2.42
1.16

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

37
77

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.38
Пэрротт Трой 4 0.31
Дриауех Каухайб 3 0.23
Удденес Оскар 2 0.15
Лампру Лазарос 1 0.08
Загре Артур 1 0.08
Оморова Ричи 1 0.08
Хореман Сибе 1 0.08
Бас Юлиан 1 0.08
Сандра Сиссе 1 0.08
Виделль Каспер 1 0.08
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 16 (1) 1.23
Пайшао Игор 4 0.31
Стенгс Келвин 3 0.23
Тимбер Квинтен 3 0.23
Гертрейда Лютсхарел 3 0.23
Минте Янкуба 3 0.23
Виффер Матс 2 0.15
Лингр Ондржей 1 0.08
Иванушец Лука 1 0.08
Сейер Лео 1 0.08
Ниукоп Барт 1 0.08
Уэда Аясэ 1 0.08
Миламбо Антони 1 0.08
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Бас Юлиан 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Смеулерс Ян 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Пайшао Игор 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
3
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фейеноорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
20
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Фейеноорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Пропущено

10
6
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Пропущено

11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Забито

20
36
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
5%
6
17%
1-15
3
15%
7
19%
16-30
4
20%
4
11%
31-45
3
15%
7
19%
46-60
4
20%
5
14%
61-75
5
25%
7
19%
76-90

Пропущено

21
9
3 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
5%
3
33%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
7
33%
1
11%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
4
19%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2
Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2

Результаты матчей

Эксельсиор
Фейеноорд

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
9
3
2
10
2.5
6
6
1
11
3.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 12 0 0 45 - 5 36
2.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 13 9 3 1 40 - 10 30
3.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Эксельсиор
 1:1 Заявка 13 3 7 3 21 - 22 16
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Эксельсиор
 1:1 Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
12.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
Фейеноорд
 1:1 Заявка 7 4 2 1 20 - 7 14
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 1:1 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 16 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 3
Весь список
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  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фитц-Джим Киян получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Фитц-Джим Киян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 36%, Фейеноорд: 64%.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • 44'
    Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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