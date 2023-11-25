Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Эксельсиор

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Фитц-Джим Киян получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Фитц-Джим Киян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Иванушец Лука нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

26' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Пэрротт Трой из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эксельсиор будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эксельсиор

16' Г О О О О Л - Пэрротт Трой забивает с левой ноги!

16' Удар от ворот произведет Эксельсиор

16' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тимбер Квинтен и попал в перекладину!

13' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хорошую попытку сделал Виффер Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Пайшао Игор пробил со штрафного прямо в стенку

9' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Пэрротт Трой из команды Эксельсиор наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Стенгс Келвин . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Эксельсиор начинает с центра поля

1' Фейеноорд начинает с центра поля