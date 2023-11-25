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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Гозубуик Сердар
Эксельсиор
2:4
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
6' Гол
Хименес Сантьяго Томас
1:1
16' Гол
Пэрротт Трой
56' Желтая карточка
Фитц-Джим Киян
1:2
61' Гол
Хименес Сантьяго Томас
1:3
66' Гол
Тимбер Квинтен
2:3
72' Гол
Лампру Лазарос
78' Желтая карточка
Пайшао Игор
2:4
82' Гол
Хименес Сантьяго Томас
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
(Пайшао Игор)
16'
Пэрротт Трой
(Лампру Лазарос)
1:1
52'
 
Белен Томас
Ниукоп Барт
56'
Фитц-Джим Киян
 
58'
Эль-Яакуби Редуан
Фитц-Джим Киян
 
59'
 
Минте Янкуба
Иванушец Лука
61'
1:2
Хименес Сантьяго Томас
(Минте Янкуба)
66'
1:3
Тимбер Квинтен
(Стенгс Келвин)
72'
Лампру Лазарос
(Пэрротт Трой)
2:3
78'
 
Пайшао Игор
82'
2:4
Хименес Сантьяго Томас
(Тимбер Квинтен)
82'
 
Зерруки Рамиз
Пайшао Игор
83'
 
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
83'
Аграфиотис Николас
Загре Артур
 
84'
Оморова Ричи
Ньивпорт Свен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 346 Количество передач 564
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
10
Фитц-Джим
Киян
33
Бас
Юлиан
8
Сандра
Сиссе
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
10
Стенгс
Келвин
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Эксельсиор
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Фейеноорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
4 победы 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

История матчей

Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
5:0
Э
0:1
Э
3:0
К
4:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:2
Э
2:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.56
0.4

Среднее время на гол

57
225

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

3.2
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

46
22

Голов в среднем за матч

2.42
1.16

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

37
77

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.38
Пэрротт Трой 4 0.31
Дриауех Каухайб 3 0.23
Лампру Лазарос 2 0.15
Удденес Оскар 2 0.15
Загре Артур 1 0.08
Оморова Ричи 1 0.08
Хореман Сибе 1 0.08
Бас Юлиан 1 0.08
Сандра Сиссе 1 0.08
Виделль Каспер 1 0.08
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 18 (1) 1.38
Тимбер Квинтен 4 0.31
Пайшао Игор 4 0.31
Стенгс Келвин 3 0.23
Минте Янкуба 3 0.23
Гертрейда Лютсхарел 3 0.23
Виффер Матс 2 0.15
Лингр Ондржей 1 0.08
Иванушец Лука 1 0.08
Сейер Лео 1 0.08
Ниукоп Барт 1 0.08
Уэда Аясэ 1 0.08
Миламбо Антони 1 0.08
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Бас Юлиан 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Смеулерс Ян 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Пайшао Игор 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
3
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
20
Эксельсиор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фейеноорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
15%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
3
27%
4
20%
61-75
3
27%
5
25%
76-90

Пропущено

14
8
2 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
7
50%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Пропущено

11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90

Забито

22
40
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
5%
7
18%
1-15
4
18%
7
18%
16-30
4
18%
4
10%
31-45
3
14%
7
18%
46-60
5
23%
7
18%
61-75
5
23%
8
20%
76-90

Пропущено

25
11
4 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
4%
1
9%
1-15
1
4%
4
36%
16-30
2
8%
1
9%
31-45
7
28%
1
9%
46-60
9
36%
1
9%
61-75
5
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2
Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2

Результаты матчей

Эксельсиор
Фейеноорд

Точный счет

2:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
6
1
2
4
2.5
3
4
1
5
3.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
10
3
2
11
2.5
7
6
1
12
3.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 13 12 1 0 45 - 5 37
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
Твенте
 0:0 Заявка 13 8 4 1 25 - 11 28
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 13 4 2 7 17 - 26 14
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 20 14
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Твенте
 0:0 Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 6 5 1 0 21 - 1 16
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 14 3
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 95'
    Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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