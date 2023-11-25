Тур: 13. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4400 Главный судья: Гозубуик Сердар
2:4
Конец матча
0'
0:1
6' ГолХименес Сантьяго Томас
1:1
16' ГолПэрротт Трой
56' Желтая карточкаФитц-Джим Киян
1:2
61' ГолХименес Сантьяго Томас
1:3
66' ГолТимбер Квинтен
2:3
72' ГолЛампру Лазарос
78' Желтая карточкаПайшао Игор
2:4
82' ГолХименес Сантьяго Томас
90'+5
Ход матча
6'
16'
1:1
56'
61'
66'
1:3
72'
2:3
78'
82'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 9
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
346 Количество передач 564
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Фейеноорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
4 победы 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.56
0.4
Среднее время на гол
57
225
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
3.2
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
46
22
Голов в среднем за матч
2.42
1.16
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
37
77
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.38
|Пэрротт Трой
|4
|0.31
|Дриауех Каухайб
|3
|0.23
|Лампру Лазарос
|2
|0.15
|Удденес Оскар
|2
|0.15
|Загре Артур
|1
|0.08
|Оморова Ричи
|1
|0.08
|Хореман Сибе
|1
|0.08
|Бас Юлиан
|1
|0.08
|Сандра Сиссе
|1
|0.08
|Виделль Каспер
|1
|0.08
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (1)
|1.38
|Тимбер Квинтен
|4
|0.31
|Пайшао Игор
|4
|0.31
|Стенгс Келвин
|3
|0.23
|Минте Янкуба
|3
|0.23
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.23
|Виффер Матс
|2
|0.15
|Лингр Ондржей
|1
|0.08
|Иванушец Лука
|1
|0.08
|Сейер Лео
|1
|0.08
|Ниукоп Барт
|1
|0.08
|Уэда Аясэ
|1
|0.08
|Миламбо Антони
|1
|0.08
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Лампру Лазарос
|2
|1
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
3
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
20
Эксельсиор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Фейеноорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
15%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
3
27%
4
20%
61-75
3
27%
5
25%
76-90
Пропущено
14
8
2 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
7
50%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
9%
4
20%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Пропущено
11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
67%
76-90
Забито
22
40
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
5%
7
18%
1-15
4
18%
7
18%
16-30
4
18%
4
10%
31-45
3
14%
7
18%
46-60
5
23%
7
18%
61-75
5
23%
8
20%
76-90
Пропущено
25
11
4 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
4%
1
9%
1-15
1
4%
4
36%
16-30
2
8%
1
9%
31-45
7
28%
1
9%
46-60
9
36%
1
9%
61-75
5
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2
Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2
Результаты матчей
Эксельсиор
Фейеноорд
Точный счет
2:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
61
24
34
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
85
103
211
76
112
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|45 - 5
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 26
|14
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 20
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|27 - 31
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 1
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 3