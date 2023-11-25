Тур: 15. Стадион: Ред Булл Арена.
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
11'
0:1
14'
70
Дедич
Амар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
19
Конате
Карим
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
600%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
3.67
2.78
Среднее время на гол
24
32
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.44
0.67
Среднее время на гол
202
135
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.73
1.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
46
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.53
|Шимич Роко
|4
|0.27
|Дедич Амар
|3
|0.2
|Койта Секу
|3 (1)
|0.2
|Форсон Аманква
|2
|0.13
|Глух Оскар
|2
|0.13
|Беду Самсон
|2
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.07
|Павлович Страхинья
|1
|0.07
|Доргелес Нене
|1
|0.07
|Соле Умар
|1
|0.07
|Ратков Петар
|1
|0.07
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|8
|0.53
|Ланг Кристоф
|5
|0.33
|Афдияй Донис
|4
|0.27
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.13
|Фризер Доминик
|1
|0.07
|Провиденс Рубен
|1
|0.07
|Christoph Urdl
|1
|0.07
|Диаките Усман
|1
|0.07
|Ibane Bowat
|1
|0.07
|Maximilian Fillafer
|1
|0.07
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|4
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|5
|0
|Прокоп Доминик
|4
|0
|Mamadou Sangare
|2
|1
|Афдияй Донис
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Энтруп Максимилиан
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Ibane Bowat
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
11
Ред Булл Зальцбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
5%
1
8%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
29
24
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
7%
3
13%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
5
17%
5
21%
31-45
8
28%
5
21%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
5
17%
3
13%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
50%
2
11%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
3
38%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1
Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4
Хартберг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4
Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
62
42
44
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
71
33
26
33
26
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
113
77
410
59
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 11
|31
|2.
|0:1
|15
|9
|3
|3
|29 - 9
|30
|3.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|4.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|25 - 18
|28
|5.
|14
|5
|6
|3
|19 - 20
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|8.
|14
|4
|6
|4
|27 - 16
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|10.
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|11.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|0:0
|15
|0
|4
|11
|7 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|3.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|4.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 3
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|14 - 12
|7
|11.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|0:0
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|8.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|12.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6