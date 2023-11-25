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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
3:2
Конец матча
Хартберг
0'
0:1
11' Гол
Ibane Bowat
14' Желтая карточка
Бидструп Мадс
1:1
45' Гол
Ратков Петар
45' Желтая карточка
Дедич Амар
2:1
49' Гол
Глух Оскар
2:2
56' Гол в свои ворота
Моргалла Леандро
64' Желтая карточка
Энтруп Максимилиан
3:2
85' Гол
Доргелес Нене
90' Желтая карточка
Mamadou Sangare
90' Желтая карточка
Павлович Страхинья
90'+6
24
Шлагер
Александер
39
Моргалла
Леандро
70
Дедич
Амар
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
18
Бидструп
Мадс
32
Форсон
Аманква
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
19
Конате
Карим
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
26
Ланг
Кристоф
27
Прокоп
Доминик
45
Mamadou
Sangare
10
Афдияй
Донис
11
Энтруп
Максимилиан
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

600%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

3.67
2.78

Среднее время на гол

24
32

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.44
0.67

Среднее время на гол

202
135

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.73
1.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
46

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 8 0.53
Шимич Роко 4 0.27
Глух Оскар 3 0.2
Дедич Амар 3 0.2
Койта Секу 3 (1) 0.2
Доргелес Нене 2 0.13
Форсон Аманква 2 0.13
Беду Самсон 2 0.13
Ратков Петар 2 0.13
Кьергаард Мауриц 1 0.07
Павлович Страхинья 1 0.07
Соле Умар 1 0.07
Гурна-Дуат Люка 0 0
Фернандо Педро 0 0
Сучич Лука 0 0
Гиндо Дауда 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 8 0.53
Ланг Кристоф 5 0.33
Афдияй Донис 4 0.27
Прокоп Доминик 2 (1) 0.13
Фризер Доминик 1 0.07
Провиденс Рубен 1 0.07
Christoph Urdl 1 0.07
Диаките Усман 1 0.07
Ibane Bowat 1 0.07
Maximilian Fillafer 1 0.07
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 5 1
Конате Карим 4 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Шлагер Александер 2 0
Дедич Амар 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Gerhard Struber 1 0
Форсон Аманква 1 0
Глух Оскар 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 5 0
Mamadou Sangare 3 1
Прокоп Доминик 4 0
Афдияй Донис 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Ibane Bowat 2 0
Маркус Шопп 2 0
Manuel Pfeifer 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

19
11
Ред Булл Зальцбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Хартберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
6
43%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
5%
1
8%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

33
25
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
6%
4
16%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
10
30%
5
20%
46-60
4
12%
6
24%
61-75
6
18%
3
12%
76-90

Пропущено

9
22
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
44%
3
14%
31-45
1
11%
5
23%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1
Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4
Хартберг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4
Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
4
4
3
4
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
7
1
1.5
4
3
2
6
2.5
3
4
2
6
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
12
3
1.5
8
7
5
10
2.5
5
10
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 10 3 2 32 - 10 33
2.
Штурм Грац
 15 10 3 2 26 - 11 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 14 5 6 3 19 - 20 21
6.
Вольфсбергер
 14 5 5 4 22 - 21 20
7.
Аустрия Вена
 14 5 4 5 14 - 13 19
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 14 4 4 6 17 - 26 16
10.
Альтах
 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Ред Булл Зальцбург
 7 5 0 2 13 - 4 15
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 7 2 4 1 7 - 5 10
7.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 4 1 8 - 9 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
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Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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