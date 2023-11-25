Тур: 15. Стадион: Ред Булл Арена.
3:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолIbane Bowat
14' Желтая карточкаБидструп Мадс
1:1
45' ГолРатков Петар
45' Желтая карточкаДедич Амар
2:1
49' ГолГлух Оскар
2:2
56' Гол в свои воротаМоргалла Леандро
64' Желтая карточкаЭнтруп Максимилиан
3:2
85' ГолДоргелес Нене
90' Желтая карточкаMamadou Sangare
90' Желтая карточкаПавлович Страхинья
90'+6
Ход матча
11'
0:1
14'
45'
1:1
45'
49'
2:1
56'
2:2
85'
3:2
90'
70
Дедич
Амар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
19
Конате
Карим
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
600%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
3.67
2.78
Среднее время на гол
24
32
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.44
0.67
Среднее время на гол
202
135
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.73
1.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
46
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.53
|Шимич Роко
|4
|0.27
|Глух Оскар
|3
|0.2
|Дедич Амар
|3
|0.2
|Койта Секу
|3 (1)
|0.2
|Доргелес Нене
|2
|0.13
|Форсон Аманква
|2
|0.13
|Беду Самсон
|2
|0.13
|Ратков Петар
|2
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.07
|Павлович Страхинья
|1
|0.07
|Соле Умар
|1
|0.07
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|8
|0.53
|Ланг Кристоф
|5
|0.33
|Афдияй Донис
|4
|0.27
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.13
|Фризер Доминик
|1
|0.07
|Провиденс Рубен
|1
|0.07
|Christoph Urdl
|1
|0.07
|Диаките Усман
|1
|0.07
|Ibane Bowat
|1
|0.07
|Maximilian Fillafer
|1
|0.07
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|5
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|5
|0
|Mamadou Sangare
|3
|1
|Прокоп Доминик
|4
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Ibane Bowat
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
19
11
Ред Булл Зальцбург
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Хартберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
6
43%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
5%
1
8%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
4
21%
4
33%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
33
25
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
6%
4
16%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
10
30%
5
20%
46-60
4
12%
6
24%
61-75
6
18%
3
12%
76-90
Пропущено
9
22
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
44%
3
14%
31-45
1
11%
5
23%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1
Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4
Хартберг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4
Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
52
44
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
71
43
26
34
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
123
87
510
510
213
114
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3