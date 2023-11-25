Тур: 15. Стадион: Райффайзен Арена.
1:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаOsarenren Okungbowa
1:0
14' ГолЖуль Роберт
28' Желтая карточкаКронбергер Лука
55' Желтая карточкаЦирайс Филипп
90'+4
Ход матча
14'
1:0
28'
55'
21
Любич
Иван
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Жуль РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЛАСК
Сваровски Тироль
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
11
Голов в среднем за матч
3.2
1.1
Среднее время на гол
28
81
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
50
26
Голов в среднем за матч
2.5
1.3
Тотал матчей
2.5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
36
69
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|7
|0.47
|Любичич Марин
|3
|0.2
|Хавель Элиас
|2
|0.13
|Цирайс Филипп
|2
|0.13
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.07
|Стойкович Филип
|1
|0.07
|Люкенедер Феликс
|1
|0.07
|Балик Гусейн
|1
|0.07
|Усор Мозес
|1
|0.07
|Хорват Саша
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|4
|0.27
|Кронбергер Лука
|3
|0.2
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.13
|Диарра Мамаду
|1
|0.07
|Шульц Кофи
|1
|0.07
|Огринец Санди
|1
|0.07
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.07
|Скрбо Стефан
|1
|0.07
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Таловеров Максим
|3
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Кронбергер Лука
|6
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Felix Bacher
|3
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сваровски Тироль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сваровски Тироль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
8
5
ЛАСК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сваровски Тироль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
2
13
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
50%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
4
24%
1-15
4
36%
1
6%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
36%
4
24%
76-90
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
7
33%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
33%
2
14%
76-90
Пропущено
13
30
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
8%
5
17%
1-15
5
38%
1
3%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
2
15%
8
27%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
31%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0
Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2
Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1
Результаты матчей
ЛАСК
Сваровски Тироль
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
25
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
69
411
312
213
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3