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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
ЛАСК
1:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
4' Желтая карточка
Osarenren Okungbowa
1:0
14' Гол
Жуль Роберт
28' Желтая карточка
Кронбергер Лука
55' Желтая карточка
Цирайс Филипп
90'+4
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
2
Белло
Джордж
21
Любич
Иван
18
Йовичич
Бранко
9
Любичич
Марин
17
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
20
Устюндаг
Джем
77
Эртльталер
Юлиус
7
Кронбергер
Лука
9
Прелец
Ник
8
Диарра
Мамаду
ЛАСК
3-4-2-1
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Сваровски Тироль

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
1:4
БE
2:1
Б
4:0
Б
6:0
Б
3:0
К
2:1
Б
1:1
Б
3:3
Б
2:0
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
ТМК
8:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
3:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

32
11

Голов в среднем за матч

3.2
1.1

Среднее время на гол

28
81

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

50
26

Голов в среднем за матч

2.5
1.3

Тотал матчей

2.5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

36
69

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 7 0.47
Любичич Марин 3 0.2
Хавель Элиас 2 0.13
Цирайс Филипп 2 0.13
Гойгингер Томас 2 (1) 0.13
Флеккер Флориан 1 0.07
Стойкович Филип 1 0.07
Люкенедер Феликс 1 0.07
Балик Гусейн 1 0.07
Усор Мозес 1 0.07
Хорват Саша 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 4 0.27
Кронбергер Лука 3 0.2
Эртльталер Юлиус 2 0.13
Диарра Мамаду 1 0.07
Шульц Кофи 1 0.07
Огринец Санди 1 0.07
Зульцбахер Лукас 1 0.07
Скрбо Стефан 1 0.07
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 0
Хорват Саша 6 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 3 0
Таловеров Максим 3 0
Цирайс Филипп 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Белло Джордж 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Хавель Элиас 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 5 1
Кронбергер Лука 6 0
Тафернер Маттойс 4 0
Эртльталер Юлиус 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Felix Bacher 3 0
Зульцбахер Лукас 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сваровски Тироль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
ЛАСК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сваровски Тироль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

8
5
ЛАСК
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сваровски Тироль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
50%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
4
24%
1-15
4
36%
1
6%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
36%
4
24%
76-90

Забито

21
14
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
7
33%
4
29%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
33%
2
14%
76-90

Пропущено

13
30
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
8%
5
17%
1-15
5
38%
1
3%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
2
15%
8
27%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
4
31%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0
Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2
Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1

Результаты матчей

ЛАСК
Сваровски Тироль

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
6
2
5
1.5
1
7
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 10 3 2 32 - 10 33
2.
Штурм Грац
 15 10 3 2 26 - 11 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 14 5 6 3 19 - 20 21
6.
Вольфсбергер
 14 5 5 4 22 - 21 20
7.
Аустрия Вена
 14 5 4 5 14 - 13 19
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 14 4 4 6 17 - 26 16
10.
Альтах
 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Ред Булл Зальцбург
 7 5 0 2 13 - 4 15
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 7 2 4 1 7 - 5 10
7.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 4 1 8 - 9 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
  • 60'
    Устюндаг Джем уходит с поля. Блуме Брор выходит вместо него
  • 55'
    Цирайс Филипп получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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