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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Ивердон
0:5
Конец матча
Лугано
0'
22' Желтая карточка
Крешник Хайризи
45' Желтая карточка
Ташар Варол
45' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
0:1
58' Гол
Хайдари Альбиан
0:2
59' Гол
Целар Жан
0:3
62' Гол
Целар Жан
0:4
74' Гол
Крешник Хайризи
90' Желтая карточка
Азеведо Рикардо
0:5
90' Гол
Бабич Борис
90'+4

Ход матча

22'
 
Крешник Хайризи
45'
Ташар Варол
 
45'
 
Хайдари Альбиан
58'
0:1
Хайдари Альбиан
(Бислими Уран)
59'
0:2
Целар Жан
(Бислими Уран)
62'
0:3
Целар Жан
63'
Корнесс Доминик
Breston Malula
 
63'
Азеведо Рикардо
Лусиф Хайтем
 
67'
 
Махмуд Хадж
Бислими Уран
71'
Родригес Мауро
Ташар Варол
 
71'
Клепач Михаель
Гуннарссон Никлас
 
74'
0:4
Крешник Хайризи
(Штеффен Ренато)
77'
 
Бабич Борис
Целар Жан
77'
 
Киминьяни Янис
Маю Хишам
78'
 
Эль-Вафи Айман
Хайдари Альбиан
82'
 
Эспиноса Джон
Штеффен Ренато
90'
Азеведо Рикардо
 
90'
0:5
Бабич Борис

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 386 Количество передач 450
  • 46 Владение мячом, % 54
22
Мартин
Кевин
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
5
Сеспедес
Борис
71
Breston
Malula
6
William
Le
Pogam
11
Оморуйи
Кевин
27
Ташар
Варол
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
18
Маю
Хишам
Ивердон
3-5-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Лугано

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
6:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.75

Среднее время на гол

32
51

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.33
Evans Maurin 3 0.2
Махиус Аймен 3 0.2
Оморуйи Кевин 3 0.2
Лунгой Кристофер 2 0.13
Сеспедес Борис 2 (1) 0.13
Lizeiro 1 0.07
Клепач Михаель 1 0.07
Сотье Антони 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 0.36
Киминьяни Янис 3 0.21
Вляди Шкельчим 3 0.21
Штеффен Ренато 2 0.14
Саббатини Хонатан 2 0.14
Хайдари Альбиан 2 0.14
Боттани Маттиа 1 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.07
Валенсуэла Мильтон 1 0.07
Эспиноса Джон 1 0.07
Крешник Хайризи 1 0.07
Махмуд Хадж 1 0.07
Маркеш Мартим 1 0.07
Бислими Уран 0 0
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Ташар Варол 4 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Сотье Антони 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 5 0
Маркеш Мартим 2 1
Бислими Уран 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Мацек Роман 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Крешник Хайризи 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
5
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лугано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
9
Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
4
31%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
3
27%
6
35%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
24%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
7
35%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Пропущено

25
25
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
2
8%
1-15
7
28%
3
12%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
6
24%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1
Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0

Результаты матчей

Ивердон
Лугано

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
5
8
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 14 8 4 2 32 - 15 28
3.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
4.
Серветт
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Люцерн
 15 7 3 5 23 - 26 24
6.
Лугано
 14 6 1 7 26 - 24 19
7.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
10.
Грасcхоппер
 14 4 2 8 20 - 23 14
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 4 7 16 - 30 10
12.
Базель
 13 2 2 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
5.
Серветт
 7 3 3 1 15 - 10 12
6.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
7.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
8.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
9.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Грасcхоппер
 7 3 1 3 12 - 10 10
11.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
8.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
9.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 8 - 14 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 6 0 0 6 5 - 18 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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    • 59'
      Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
    • 58'
      Бислими Уран сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Хайдари Альбиан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Хайдари Альбиан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Ташар Варол получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Крешник Хайризи получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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