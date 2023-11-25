Тур: 15. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
22' Желтая карточкаКрешник Хайризи
45' Желтая карточкаТашар Варол
45' Желтая карточкаХайдари Альбиан
0:1
58' ГолХайдари Альбиан
0:2
59' ГолЦелар Жан
0:3
62' ГолЦелар Жан
0:4
74' ГолКрешник Хайризи
90' Желтая карточкаАзеведо Рикардо
0:5
90' ГолБабич Борис
90'+4
Ход матча
22'
45'
45'
58'
0:1
59'
0:2
62'
0:3
74'
77'
90'
90'
0:5
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 8
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
386 Количество передач 450
-
46 Владение мячом, % 54
22
Мартин
Кевин
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
27
Ташар
Варол
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
-
28 Lizeiro
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Ивердон
Лугано
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.75
Среднее время на гол
32
51
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|5
|0.33
|Evans Maurin
|3
|0.2
|Махиус Аймен
|3
|0.2
|Оморуйи Кевин
|3
|0.2
|Лунгой Кристофер
|2
|0.13
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.13
|Lizeiro
|1
|0.07
|Клепач Михаель
|1
|0.07
|Сотье Антони
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5
|0.36
|Киминьяни Янис
|3
|0.21
|Вляди Шкельчим
|3
|0.21
|Штеффен Ренато
|2
|0.14
|Саббатини Хонатан
|2
|0.14
|Хайдари Альбиан
|2
|0.14
|Боттани Маттиа
|1
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.07
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.07
|Эспиноса Джон
|1
|0.07
|Крешник Хайризи
|1
|0.07
|Махмуд Хадж
|1
|0.07
|Маркеш Мартим
|1
|0.07
|Бислими Уран
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Ташар Варол
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Сотье Антони
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|5
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Бислими Уран
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Мацек Роман
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Крешник Хайризи
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
5
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лугано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
9
Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
4
31%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
4
36%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
3
27%
6
35%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
24%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
3
14%
7
35%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Пропущено
25
25
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
2
8%
1-15
7
28%
3
12%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
4
16%
5
20%
61-75
6
24%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1
Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1
Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0
Результаты матчей
Ивердон
Лугано
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
24
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
59
58
212
310
113
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4