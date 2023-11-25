Тур: 15. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 19285
0'
1:0
6' ГолОкита Жонатан
13' Желтая карточкаГерреро Адрия
2:0
28' ГолКатич Никола
2:1
32' ГолЭлиа Мешак
50' Желтая карточкаГарсия Улиссес
90' Желтая карточкаМэтью Ифиний
90' Желтая карточкаБенито Лорис
3:1
90' ГолКрасничи Бледиан
90' Желтая карточкаКрасничи Бледиан
90'+12
Ход матча
6'
1:0
13'
28'
2:0
32'
2:1
50'
77'
90'
90'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
285 Количество передач 452
-
38 Владение мячом, % 62
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Цюрих
Янг Бойз
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
64%
40%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
52%
13 побед 13 ничьих 0 побед
40 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 35 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 16 ничьих 23 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 34 победы
65 матчей
24.6%
21.5%
53.9%
16 побед 14 ничьих 35 побед
Первый тайм
24.6%
40%
35.4%
16 побед 26 ничьих 23 победы
Второй тайм
20%
27.7%
52.3%
13 побед 18 ничьих 34 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.35
1.06
Среднее время на гол
66
85
Всего голов
79
52
Голов в среднем за матч
2.32
1.68
Среднее время на гол
38
53
Всего голов
121
88
Голов в среднем за матч
1.86
1.35
Тотал матчей
2.5
62
Больше 95%
Меньше 5%
3
54
Больше 83%
Меньше 17%
11
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
28
Больше 43%
Меньше 57%
37
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|8 (2)
|0.53
|Маркезано Антонио
|6
|0.4
|Катич Никола
|3
|0.2
|Ронер Фабиан
|2
|0.13
|Африйе Дэниел
|2
|0.13
|Камбери Линдрит
|2
|0.13
|Красничи Бледиан
|2
|0.13
|Мэтью Ифиний
|1
|0.07
|Боранияшевич Никола
|1
|0.07
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.07
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|0.43
|Элиа Мешак
|5
|0.36
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.29
|Монтейро Джоэл
|4
|0.29
|Угриниц Филип
|3
|0.21
|Бенито Лорис
|2
|0.14
|Ганвула Сильвер
|2 (1)
|0.14
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|Колли Эбрима
|1
|0.07
|Малес Дариан
|1
|0.07
|Лакомы Лукаш
|1
|0.07
|Ридер Фабиан
|1
|0.07
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.07
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Катич Никола
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Мэтью Ифиний
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|7
|0
|Угриниц Филип
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
6
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Янг Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
20
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Янг Бойз
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
23%
5
25%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
29
32
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
5
17%
7
22%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
5
17%
8
25%
31-45
5
17%
4
13%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
8
28%
6
19%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
5
38%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1
Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2
Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2
Результаты матчей
Цюрих
Янг Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
53
51
35
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
26
34
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
105
77
69
59
114
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|32 - 15
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|6.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|20 - 26
|18
|7.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|8.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|9.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|10.
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|11.
|13
|2
|4
|7
|16 - 30
|10
|12.
|13
|2
|2
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|9.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|5.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|6.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|7.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|12.
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4