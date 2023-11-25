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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 11593
Люцерн
3:1
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
6' Гол
Шадер Софьян
13' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
1:1
66' Гол
Шеттин Тобиас
74' Желтая карточка
Арнольд Ремо
76' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
2:1
85' Гол
Симани Денис
87' Желтая карточка
Ульрих Дарио
3:1
90' Гол
Абубакар-Анкра Асума
90' Желтая карточка
Randy Schneider
90' Желтая карточка
Хаас Николас
90' Желтая карточка
Samir Ramizi
90'+8

Ход матча

6'
Шадер Софьян
(Фрыдек Мартин)
1:0
13'
Фрыдек Мартин
 
46'
 
Randy Schneider
Samuel Ballet
50'
 
Буркарт Нишан
Thibault Corbaz
51'
Хаас Николас
Яшари Ардон
 
66'
1:1
Шеттин Тобиас
(Лтайеф Сайфалла)
71'
Ульрих Дарио
Шадер Софьян
 
74'
 
Арнольд Ремо
76'
 
Стильхарт Базиль
81'
Кадак Якуб
Майер Макс
 
81'
Абубакар-Анкра Асума
Lars Villiger
 
84'
 
Samir Ramizi
Лтайеф Сайфалла
85'
Симани Денис
2:1
87'
Ульрих Дарио
 
89'
 
Буэсс Роман
Шеттин Тобиас
90'
Абубакар-Анкра Асума
(Фрыдек Мартин)
3:1
90'
 
Randy Schneider
90'
Хаас Николас
 
90'
 
Samir Ramizi

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 15
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 442 Количество передач 422
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
27
Lars
Villiger
69
Шадер
Софьян
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
16
Арнольд
Ремо
4
Стильхарт
Базиль
3
Шеттин
Тобиас
14
Thibault
Corbaz
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
Люцерн
4-1-2-1-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Винтертур

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
3:1
С
1:2
С
1:1
С
0:6
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
2:4
ТМК
3:0
ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ММ(
5:1

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

2
18

Голов в среднем за матч

0.5
1.38

Среднее время на гол

180
65

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.65
1.71

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

54
52

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.27
Шадер Софьян 4 0.27
Майер Макс 4 (2) 0.27
Яшари Ардон 3 0.2
Кадак Якуб 2 (1) 0.13
Дорн Пиус 1 0.07
Teddy Okou 1 0.07
Симани Денис 1 0.07
Абубакар-Анкра Асума 1 0.07
Severin Ottiger 1 0.07
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 6 0.4
Ди Джусто Маттео 5 0.33
Samuel Ballet 4 0.27
Туркес Алдин 4 (1) 0.27
Буэсс Роман 2 (1) 0.13
Randy Schneider 1 0.07
Шеттин Тобиас 1 0.07
Adrian Gantenbein 1 0.07
Стильхарт Базиль 1 0.07
Арнольд Ремо 1 0.07
Буркарт Нишан 1 0.07
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Симани Денис 3 0
Фрыдек Мартин 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Хаас Николас 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Luca Jaquez 2 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Ульрих Дарио 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Стильхарт Базиль 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Randy Schneider 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Арнольд Ремо 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Люцерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
11
Люцерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Винтертур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

2
8
Люцерн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Винтертур
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

4
19

Голы по времени матча

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
4
25%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Пропущено

11
26
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
27%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
3
27%
1
4%
61-75
4
36%
10
38%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
19%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
8
50%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Забито

22
27
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
1
5%
5
19%
1-15
6
27%
1
4%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
7
26%
76-90

Пропущено

27
37
7 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
6
22%
7
19%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
11
41%
4
11%
61-75
7
26%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2
Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1
Винтертур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0

Результаты матчей

Люцерн
Винтертур

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
5:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
3
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
10
5
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 14 8 4 2 32 - 15 28
3.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
4.
Серветт
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Люцерн
 15 7 3 5 23 - 26 24
6.
Ивердон
 0:0 15 4 6 5 20 - 26 18
7.
Лугано
 0:0 14 5 2 7 21 - 24 17
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
10.
Грасcхоппер
 14 4 2 8 20 - 23 14
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 4 7 16 - 30 10
12.
Базель
 13 2 2 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
5.
Ивердон
 0:0 8 3 4 1 13 - 11 13
6.
Серветт
 7 3 3 1 15 - 10 12
7.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
8.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
9.
Лугано
 0:0 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Грасcхоппер
 7 3 1 3 12 - 10 10
11.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 0:0 8 2 1 5 11 - 17 7
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Ивердон
 0:0 7 1 2 4 7 - 15 5
8.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
9.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 8 - 14 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 6 0 0 6 5 - 18 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Фрыдек Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Фрыдек Мартин сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Шадер Софьян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 3:1 Винтертур онлайн

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