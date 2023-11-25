Тур: 15. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 11593
0'
1:0
6' ГолШадер Софьян
13' Желтая карточкаФрыдек Мартин
1:1
66' ГолШеттин Тобиас
74' Желтая карточкаАрнольд Ремо
76' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
2:1
85' ГолСимани Денис
87' Желтая карточкаУльрих Дарио
3:1
90' ГолАбубакар-Анкра Асума
90' Желтая карточкаRandy Schneider
90' Желтая карточкаХаас Николас
90' Желтая карточкаSamir Ramizi
90'+8
Ход матча
6'
1:0
13'
66'
1:1
74'
76'
81'
85'
2:1
87'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 15
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
442 Количество передач 422
-
51 Владение мячом, % 49
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
-
16 Кадак ЯкубНападающий
-
10 Noah Rupp
-
-
71 Sascha Meyer
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Люцерн
Винтертур
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2
2.75
Среднее время на гол
45
32
Всего голов
2
18
Голов в среднем за матч
0.5
1.38
Среднее время на гол
180
65
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.65
1.71
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
54
52
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.27
|Шадер Софьян
|4
|0.27
|Майер Макс
|4 (2)
|0.27
|Яшари Ардон
|3
|0.2
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.13
|Дорн Пиус
|1
|0.07
|Teddy Okou
|1
|0.07
|Симани Денис
|1
|0.07
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.07
|Severin Ottiger
|1
|0.07
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.4
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.33
|Samuel Ballet
|4
|0.27
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.27
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.13
|Randy Schneider
|1
|0.07
|Шеттин Тобиас
|1
|0.07
|Adrian Gantenbein
|1
|0.07
|Стильхарт Базиль
|1
|0.07
|Арнольд Ремо
|1
|0.07
|Буркарт Нишан
|1
|0.07
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Симани Денис
|3
|0
|Фрыдек Мартин
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Luca Jaquez
|2
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Ульрих Дарио
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Samuel Ballet
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Randy Schneider
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
11
Люцерн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Винтертур
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
2
8
Люцерн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Винтертур
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
4
19
Голы по времени матча
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
4
25%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Пропущено
11
26
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
27%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
3
27%
1
4%
61-75
4
36%
10
38%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
19%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
8
50%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Забито
22
27
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
1
5%
5
19%
1-15
6
27%
1
4%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
27%
7
26%
76-90
Пропущено
27
37
7 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
6
22%
7
19%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
11
41%
4
11%
61-75
7
26%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2
Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1
Винтертур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1
Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0
Результаты матчей
Люцерн
Винтертур
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
5:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
78
105
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|32 - 15
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|6.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|20 - 26
|18
|7.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|8.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|9.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|10.
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|11.
|13
|2
|4
|7
|16 - 30
|10
|12.
|13
|2
|2
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|9.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|5.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|6.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|7.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|12.
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4