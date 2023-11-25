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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Твенте
0:0
Первый тайм: 29'
ПСВ
0'
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Меес Хилгерс
25' Красная карточка
Меес Хилгерс

Ход матча

23'
Меес Хилгерс
 
25'
Меес Хилгерс
 
29'
Ван Хоренбек Алек
Стейн Сем
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

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1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
8
Регер
Юри
27
Угальде
Манфред
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
Твенте
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
ПСВ

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

31 матч

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.2
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

57
49

Голов в среднем за матч

1.84
1.58

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

48
56

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 8 (1) 0.62
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.38
Угальде Манфред 3 0.23
Даан Ротс 2 0.15
Влап Михел 2 0.15
Юнювар Наджи 1 0.08
Садилек Михал 1 0.08
Проппер Робин 1 0.08
Регер Юри 1 0.08
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 10 (3) 0.77
Тиль Гус 6 0.46
Лосано Ирвинг 5 0.38
Тильман Малик 5 0.38
Ланг Ноа 4 0.31
Вертессен Йорбе 3 0.23
Пепи Рикардо 3 (1) 0.23
Веерман Йоэй 2 0.15
Бакайоко Жоан 2 0.15
Сайбари Исмаэль 2 0.15
Рамальо Андре 2 0.15
Схаутен Йерди 1 0.08
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Дест Серджиньо 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ПСВ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
0
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

12
24
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ПСВ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
5
42%
6
29%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
9
38%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
4
33%
5
21%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

24
45
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
4
17%
2
4%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
2
8%
13
29%
46-60
2
8%
7
16%
61-75
9
38%
11
24%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6
ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0

Результаты матчей

Твенте
ПСВ

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:4
3 раза 60%
0:6
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:4
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
4
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Твенте
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
5
7
2.5
11
1
1
11
3.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 13 12 1 0 45 - 5 37
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
Твенте
 0:0 Заявка 13 8 4 1 25 - 11 28
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 13 4 2 7 17 - 26 14
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 20 14
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Твенте
 0:0 Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 6 5 1 0 21 - 1 16
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 14 3
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 3
Весь список
  • 25'
    Контроль мяча: Твенте: 43%, ПСВ: 57%.
  • 25'
    УДАЛЕНИЕ! - Меес Хилгерс удален за серьёзный фол
  • 25'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Меес Хилгерс из команды Твенте - была желтая, а стала красная.
  • 24'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Твенте.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    The card for Меес Хилгерс from Твенте was disallowed via VAR intervention.
  • 23'
    Безумный фол. Меес Хилгерс грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвинг
  • 23'
    Меес Хилгерс ошибается в защите.
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    • 21'
      Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Твенте начинает контратаку
    • 20'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Твенте: 46%, ПСВ: 54%.
    • 19'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 19'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 16'
      Меес Хилгерс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Боскальи Оливье успешно блокирует удар.
    • 15'
      Смал Гийс из команды Твенте нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 15'
      Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Твенте: 41%, ПСВ: 59%.
    • 15'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 13'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 13'
      Де Йонг Люк успешно блокирует удар.
    • 13'
      Меес Хилгерс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 12'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 12'
      Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Веерман Йоэй ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Лосано Ирвинг задерживает мяч рукой
    • 10'
      Контроль мяча: Твенте: 37%, ПСВ: 63%.
    • 9'
      Угальде Манфред выиграл воздушное противоборство у Боскальи Оливье.
    • 9'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Бренет Джошуа.
    • 7'
      Стейн Сем наказан за толчок Схаутен Йерди
    • 6'
      Садилек Михал из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Твенте: 62%, ПСВ: 38%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 4'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 4'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Твенте контролирует мяч.
    • 2'
      Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Дест Серджиньо из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Угальде Манфред
    • 1'
      Даан Ротс выиграл воздушное противоборство у Дест Серджиньо.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    ПСВ
    3.80
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    3.60
    Реклама, ligastavok.ru
    3.40
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