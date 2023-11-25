Тур: 13. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Линдхут Аллард
Ход матча
23'
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ланг НоаНападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
ПСВ
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
31 матч
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
2.2
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
57
49
Голов в среднем за матч
1.84
1.58
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
48
56
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|8 (1)
|0.62
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5
|0.38
|Угальде Манфред
|3
|0.23
|Даан Ротс
|2
|0.15
|Влап Михел
|2
|0.15
|Юнювар Наджи
|1
|0.08
|Садилек Михал
|1
|0.08
|Проппер Робин
|1
|0.08
|Регер Юри
|1
|0.08
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|10 (3)
|0.77
|Тиль Гус
|6
|0.46
|Лосано Ирвинг
|5
|0.38
|Тильман Малик
|5
|0.38
|Ланг Ноа
|4
|0.31
|Вертессен Йорбе
|3
|0.23
|Пепи Рикардо
|3 (1)
|0.23
|Веерман Йоэй
|2
|0.15
|Бакайоко Жоан
|2
|0.15
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.15
|Рамальо Андре
|2
|0.15
|Схаутен Йерди
|1
|0.08
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Дест Серджиньо
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|4
|1
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Проппер Робин
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ПСВ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
0
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
12
24
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ПСВ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
5
42%
6
29%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
9
38%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
4
33%
5
21%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
24
45
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
4
17%
2
4%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
2
8%
13
29%
46-60
2
8%
7
16%
61-75
9
38%
11
24%
76-90
Пропущено
12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6
ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0
Результаты матчей
Твенте
ПСВ
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:4
3 раза 60%
0:6
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:4
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
4
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Твенте
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
57
111
111
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|45 - 5
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 26
|14
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 20
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|27 - 31
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 1
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 3