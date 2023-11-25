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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Твенте
0:3
Конец матча
ПСВ
0'
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Меес Хилгерс
25' Красная карточка
Меес Хилгерс
0:1
45' Гол
Веерман Йоэй
0:2
49' Гол в свои ворота
Проппер Робин
52' Желтая карточка
Схаутен Йерди
80' Желтая карточка
Бакайоко Жоан
0:3
82' Гол
Бакайоко Жоан
90' Желтая карточка
Проппер Робин
90'+5

Ход матча

23'
Меес Хилгерс
 
25'
Меес Хилгерс
 
28'
Ван Хоренбек Алек
Стейн Сем
 
45'
0:1
Веерман Йоэй
(Бакайоко Жоан)
46'
Сампстед Альфонс
Бренет Джошуа
 
49'
0:2
Проппер Робин
52'
 
Схаутен Йерди
60'
Ван Волфсвинкель Рикки
Даан Ротс
 
67'
 
Тильман Малик
Лосано Ирвинг
67'
 
Сайбари Исмаэль
Схаутен Йерди
76'
 
Ланг Ноа
Тиль Гус
76'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
76'
Эйтинг Карел
Садилек Михал
 
76'
Эль-Идрис Юнус Та
Регер Юри
 
79'
 
Самбо Шуранди
Рамальо Андре
80'
 
Бакайоко Жоан
82'
0:3
Бакайоко Жоан
(Тильман Малик)
90'
Проппер Робин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 334 Количество передач 616
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
8
Регер
Юри
27
Угальде
Манфред
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
Твенте
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
ПСВ

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

31 матч

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
Э
3:3
Э
5:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:3
Э
0:5
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
2:6
К
1:2
Э
2:2
Э
2:0
К
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.2
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

57
49

Голов в среднем за матч

1.84
1.58

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

48
56

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 8 (1) 0.62
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.38
Угальде Манфред 3 0.23
Даан Ротс 2 0.15
Влап Михел 2 0.15
Юнювар Наджи 1 0.08
Садилек Михал 1 0.08
Проппер Робин 1 0.08
Регер Юри 1 0.08
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 10 (3) 0.77
Тиль Гус 6 0.46
Лосано Ирвинг 5 0.38
Тильман Малик 5 0.38
Ланг Ноа 4 0.31
Веерман Йоэй 3 0.23
Бакайоко Жоан 3 0.23
Вертессен Йорбе 3 0.23
Пепи Рикардо 3 (1) 0.23
Сайбари Исмаэль 2 0.15
Рамальо Андре 2 0.15
Схаутен Йерди 1 0.08
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Дест Серджиньо 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 1
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схаутен Йерди 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ПСВ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
0
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

12
24
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
ПСВ
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
5
42%
6
29%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
2
17%
9
38%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
4
33%
5
21%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

24
45
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
4
17%
2
4%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
2
8%
13
29%
46-60
2
8%
7
16%
61-75
9
38%
11
24%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6
ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0

Результаты матчей

Твенте
ПСВ

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:4
3 раза 60%
0:6
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:4
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
4
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Твенте
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
5
7
2.5
11
1
1
11
3.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
9.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
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Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Весь список
  • 93'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 92'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 91'
    Ван Хоренбек Алек успешно блокирует удар.
  • 91'
    Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 91'
      Матиас Кьело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 90'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Твенте: 37%, ПСВ: 63%.
    • 89'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Твенте контролирует мяч.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Твенте: 38%, ПСВ: 62%.
    • 50'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 50'
      Контроль мяча: Твенте: 38%, ПСВ: 62%.
    • 50'
      Садилек Михал ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Бакайоко Жоан сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Веерман Йоэй забивает с правой ноги!
    • 46'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      ПСВ начинает контратаку
    • 46'
      Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 46'
      Веерман Йоэй удалось забить из легкой позиции.
    • 46'
      Схаутен Йерди сделал ключевой пас для гола!
    • 45'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 45'
      Контроль мяча: Твенте: 38%, ПСВ: 62%.
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Лосано Ирвинг должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Уннерсталл Ларс делает важнейший сейв!
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 44'
      Бренет Джошуа из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвинг
    • 43'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 43'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Бренет Джошуа из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Лосано Ирвинг.
    • 42'
      Схаутен Йерди наказан за толчок Садилек Михал
    • 42'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 41'
      Шанс! Рамальо Андре из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 41'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 41'
      Уннерсталл Ларс делает важнейший сейв!
    • 41'
      Лосано Ирвинг пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем
    • 40'
      Контроль мяча: Твенте: 38%, ПСВ: 62%.
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Проппер Робин из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      Дест Серджиньо пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем
    • 38'
      Бренет Джошуа из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 38'
      Ван Хоренбек Алек из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Даан Ротс из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Дест Серджиньо пострадал.
    • 36'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 36'
      Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 35'
      Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 35'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Твенте: 40%, ПСВ: 60%.
    • 35'
      Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Бренет Джошуа из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 34'
      Ван Хоренбек Алек успешно блокирует удар.
    • 34'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Проппер Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Смал Гийс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Лосано Ирвинг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Лосано Ирвинг из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Даан Ротс
    • 31'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Твенте: 40%, ПСВ: 60%.
    • 30'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 30'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Бренет Джошуа из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 29'
      Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Садилек Михал из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Тактическая замена. Стейн Сем уходит с поля и его заменяет Ван Хоренбек Алек
    • 28'
      Даан Ротс из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвинг пострадал.
    • 27'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 27'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Веерман Йоэй бьет со штрафного в створ, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Твенте: 43%, ПСВ: 57%.
    • 25'
      УДАЛЕНИЕ! - Меес Хилгерс удален за серьёзный фол
    • 25'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Меес Хилгерс из команды Твенте - была желтая, а стала красная.
    • 24'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Твенте.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      The card for Меес Хилгерс from Твенте was disallowed via VAR intervention.
    • 23'
      Безумный фол. Меес Хилгерс грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвинг
    • 23'
      Меес Хилгерс ошибается в защите.
    • 23'
      Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Веерман Йоэй ошибается в защите.
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 21'
      Смал Гийс не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Садилек Михал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Твенте начинает контратаку
    • 20'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Твенте: 46%, ПСВ: 54%.
    • 19'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 19'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 16'
      Меес Хилгерс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Боскальи Оливье успешно блокирует удар.
    • 15'
      Смал Гийс из команды Твенте нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 15'
      Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Твенте: 41%, ПСВ: 59%.
    • 15'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 13'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 13'
      Де Йонг Люк успешно блокирует удар.
    • 13'
      Меес Хилгерс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 12'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 12'
      Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Веерман Йоэй ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Лосано Ирвинг задерживает мяч рукой
    • 10'
      Контроль мяча: Твенте: 37%, ПСВ: 63%.
    • 9'
      Угальде Манфред выиграл воздушное противоборство у Боскальи Оливье.
    • 9'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Рамальо Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Де Йонг Люк выиграл воздушное противоборство у Бренет Джошуа.
    • 7'
      Стейн Сем наказан за толчок Схаутен Йерди
    • 6'
      Садилек Михал из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Твенте: 62%, ПСВ: 38%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 4'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 4'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Твенте контролирует мяч.
    • 2'
      Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Дест Серджиньо из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Угальде Манфред
    • 1'
      Даан Ротс выиграл воздушное противоборство у Дест Серджиньо.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Твенте 0:3 ПСВ онлайн

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