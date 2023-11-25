Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матиас Кьело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

50' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

50' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Г О О О О Л - Веерман Йоэй забивает с правой ноги!

46' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Твенте

45' Оооо... вот это был удар! Лосано Ирвинг должен был забить с этой позиции.

45' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

43' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Твенте

41' Лосано Ирвинг пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

39' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

38' Дест Серджиньо пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

36' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

30' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

26' Веерман Йоэй бьет со штрафного в створ, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

26' Матч возобновлен

25' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Меес Хилгерс из команды Твенте - была желтая, а стала красная.

24' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Твенте

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет ПСВ

21' Смал Гийс не смог попасть в створ ударом издали

21' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

17' Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

12' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Твенте

4' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

2' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ПСВ начинает с центра поля