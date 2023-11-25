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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Херенвен
0:0
Первый тайм: 32'
Фортуна Ситтард
0'
13' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле

Ход матча

13'
Ван Амерсфоорт Пелле
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Фортуна Ситтард
2.25
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3.70
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Все Коэффициенты
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
6
Ван
Оттеле
Сюб
4
Ван
Бик
Свен
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
31
Пандур
Ивор
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
12
Пинту
Иву
7
Кордоба
Иньиго
39
Робберехт
Милан
10
Халилович
Ален
32
Розье
Лорейнц
77
Нослин
Тейяни
9
Сирхейс
Кай
Херенвен
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
5-4-1

История личных встреч

Херенвен
Фортуна Ситтард

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.5
3.17

Среднее время на гол

60
28

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

1.55
2.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
36

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.31
Брауэрс Люк 3 0.23
Бохневич Павел 2 0.15
Николаеску Йон 2 0.15
Ольссон Симон 1 0.08
Тахири Анас 1 (1) 0.08
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.08
Волемарк Патрик 1 0.08
Карлсбакк Даниэль 1 0.08
Уэбстер Чарли 1 0.08
Хайе Том 0 0
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.15
Сирхейс Кай 2 (1) 0.15
Нослин Тейяни 1 0.08
Озьякуп Огузхан 1 0.08
Дуарте Дерой 1 0.08
Розье Лорейнц 1 0.08
Бельхейр Мухамед 1 0.08
Гут Родриго 1 0.08
Робберехт Милан 1 0.08
Кордоба Иньиго 0 0
Пинту Иву 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 3 0
Хайе Том 1 1
Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Лазетич Марко 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Херенвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

5
8
Херенвен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Фортуна Ситтард
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
17%
1
14%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
2
29%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
12%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
12%
1
5%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
4
15%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0
АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1

Результаты матчей

Херенвен
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 13 12 1 0 45 - 5 37
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
Твенте
 0:0 Заявка 13 8 4 1 25 - 11 28
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 0:0 Заявка 13 4 2 7 17 - 26 14
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 20 14
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Твенте
 0:0 Заявка 7 5 2 0 13 - 6 17
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 6 5 1 0 21 - 1 16
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 0 3 4 3 - 14 3
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    2.25
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    3.45
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    3.70
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