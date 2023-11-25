Тур: 13. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
31
Пандур
Ивор
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Херенвен
Фортуна Ситтард
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.5
3.17
Среднее время на гол
60
28
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
1.55
2.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
36
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.31
|Брауэрс Люк
|3
|0.23
|Бохневич Павел
|2
|0.15
|Николаеску Йон
|2
|0.15
|Ольссон Симон
|1
|0.08
|Тахири Анас
|1 (1)
|0.08
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.08
|Волемарк Патрик
|1
|0.08
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.08
|Уэбстер Чарли
|1
|0.08
|Хайе Том
|0
|0
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.15
|Сирхейс Кай
|2 (1)
|0.15
|Нослин Тейяни
|1
|0.08
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.08
|Дуарте Дерой
|1
|0.08
|Розье Лорейнц
|1
|0.08
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.08
|Гут Родриго
|1
|0.08
|Робберехт Милан
|1
|0.08
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|3
|0
|Хайе Том
|1
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|4
|0
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Херенвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
5
8
Херенвен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Фортуна Ситтард
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
17%
1
14%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
2
29%
76-90
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
12%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
12%
1
5%
1-15
5
19%
3
15%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
4
15%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0
АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1
Результаты матчей
Херенвен
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
57
48
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|45 - 5
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 26
|14
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 20
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|27 - 31
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 6
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 1
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 3