Тур: 13. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
1:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолСтеванович Филип
1:1
29' ГолВан Ден Берг Дэйв
42' Желтая карточкаСтеванович Филип
1:2
50' ГолЛокеза Крис
78' Желтая карточкаКрамер Михил
78' Желтая карточкаНамли Юнес
90'+7
Ход матча
14'
0:1
29'
42'
50'
1:2
78'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
434 Количество передач 371
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
30
Томас
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Валвейк
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Среднее время на гол
62
73
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|3
|0.23
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0.23
|Веллиос Апостолос
|3
|0.23
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.15
|Намли Юнес
|2
|0.15
|Веланас Одиссеус
|1
|0.08
|Рейндерс Элиано
|1
|0.08
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|4
|0.33
|Крамер Михил
|4 (2)
|0.33
|Стеванович Филип
|2
|0.17
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Локеза Крис
|1
|0.08
|Мин Давид
|1
|0.08
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.08
|Мейерс Арон
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|4
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Намли Юнес
|3
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|5
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Укили Яссин
|3
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Адевойе Шоун
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Валвейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Валвейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
7
3
ПЕК Зволле
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Валвейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
50%
3
27%
76-90
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
4
19%
4
19%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
33%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0
Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0
Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Валвейк
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
310
39
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 26
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|14 - 27
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 18
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5