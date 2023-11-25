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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
ПЕК Зволле
1:2
Конец матча
Валвейк
0'
0:1
14' Гол
Стеванович Филип
1:1
29' Гол
Ван Ден Берг Дэйв
42' Желтая карточка
Стеванович Филип
1:2
50' Гол
Локеза Крис
78' Желтая карточка
Крамер Михил
78' Желтая карточка
Намли Юнес
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Стеванович Филип
(Локеза Крис)
29'
Ван Ден Берг Дэйв
1:1
42'
 
Стеванович Филип
50'
1:2
Локеза Крис
(Леливелд Юлиан)
60'
Дрёйф Ферди
Томас Райан
 
61'
Веланас Одиссеус
Рейндерс Элиано
 
74'
Веллиос Апостолос
Тай Леннарт
 
78'
 
Крамер Михил
78'
Намли Юнес
 
79'
 
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан
79'
 
Нимейер Рёвен
Локеза Крис
79'
 
Мин Давид
Крамер Михил
80'
Эль-Аззузи Ануар
Ансельмо Гарсия-Макналти
 
84'
 
Баккали Закария
Стеванович Филип
88'
 
Брума Джеффри
Клеонизе Денильо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 434 Количество передач 371
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
23
Рейндерс
Элиано
30
Томас
Райан
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
28
Бюрместер
Зико
7
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
4
Адевойе
Шоун
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
6
Укили
Яссин
24
Румерату
Годфрид
7
Клеонизе
Денильо
29
Крамер
Михил
10
Стеванович
Филип
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Валвейк
4-1-2-3

История личных встреч

ПЕК Зволле
Валвейк

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
6:2
ТМК
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
К
2:4
Э
1:2
К
0:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Среднее время на гол

62
73

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 3 0.23
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.23
Веллиос Апостолос 3 0.23
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.15
Намли Юнес 2 0.15
Веланас Одиссеус 1 0.08
Рейндерс Элиано 1 0.08
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 4 0.33
Крамер Михил 4 (2) 0.33
Стеванович Филип 2 0.17
Клеонизе Денильо 1 0.08
Локеза Крис 1 0.08
Мин Давид 1 0.08
Маргарет Рихонелл 1 0.08
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Леливелд Юлиан 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 4 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Крамер Михил 3 0
Румерату Годфрид 3 0
Укили Яссин 3 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Адевойе Шоун 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Валвейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Валвейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

7
3
ПЕК Зволле
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Валвейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
50%
3
27%
76-90

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
4
19%
4
19%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
33%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0
Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0
Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Валвейк

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
3
9
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
14.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
13.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
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