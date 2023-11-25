Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Веллиос Апостолос нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Удар от ворот произведет Валвейк

89' Удар от ворот произведет Валвейк

88' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Мейерс Арон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Мейерс Арон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

85' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

84' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

83' [team] совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Керстен Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Керстен Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Валвейк

81' Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

78' Рефери не любит споров - именно за это Намли Юнес сейчас получил желтую

78' Рефери не любит споров - именно за это Крамер Михил сейчас получил желтую

78' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

77' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Адевойе Шоун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Валвейк

73' Веланас Одиссеус пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен ловит мяч

72' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

71' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Стеванович Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Стеванович Филип бьет со штрафного в створ, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

61' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Намли Юнес получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

56' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Стеванович Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Г О О О О Л - Локеза Крис забивает с правой ноги!

50' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.