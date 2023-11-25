Тур: 13. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 48250 Главный судья: Хиглер Деннис
0'
1:0
3' ГолХато Йоррель
2:0
12' ГолХлинссон Кристиан
3:0
50' Гол в свои воротаОроз Алоис
4:0
58' ГолАкпом Чуба
5:0
67' ГолТейлор Кеннет
Ход матча
3'
1:0
12'
50'
3:0
58'
4:0
67'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
42
Марта
Арьяни
10
Акпом
Чуба
1
Ром
Элой
10
Хамулич
Саид
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Регт ГианЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Andy Visser
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аякс
Витесс
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
12.5%
22 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
36 матчей
63.9%
13.9%
22.2%
23 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.1%
19.4%
19.5%
22 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
41
Голов в среднем за матч
2.56
2.28
Среднее время на гол
35
39
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.28
1.11
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
69
61
Голов в среднем за матч
1.92
1.69
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
46
53
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|7 (4)
|0.58
|Бробби Брайан
|6
|0.5
|Акпом Чуба
|4
|0.33
|Хлинссон Кристиан
|3
|0.25
|Бергёйс Стивен
|2
|0.17
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.17
|Кудус Мохаммед
|1
|0.08
|Тахирович Бенджамин
|1
|0.08
|Хато Йоррель
|1
|0.08
|Классен Дэви
|1
|0.08
|Медич Яков
|1
|0.08
|Соса Борна
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.31
|Манхуф Миллион
|3
|0.23
|Ороз Алоис
|1
|0.08
|Тилеманс Матейс
|1
|0.08
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|3
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Ороз Алоис
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|3
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Витесс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Витесс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
4
1
Аякс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
4
67%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
4
50%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Забито
21
9
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
5
56%
76-90
Пропущено
24
24
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
13%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
7
29%
29%
4
17%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
3
13%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0
ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1
Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2
Результаты матчей
Аякс
Витесс
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
4:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аякс
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
66
74
210
38
111
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 26
|16
|8.
|5:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|10.
|1:2 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|13.
|2:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|14 - 27
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|0:5 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|5:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|2:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|0:5 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|1:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|2:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|0:5 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 18
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|5:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5