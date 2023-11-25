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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 48250 Главный судья: Хиглер Деннис
Аякс
5:0
Второй тайм: 75'
Витесс
0'
1:0
3' Гол
Хато Йоррель
2:0
12' Гол
Хлинссон Кристиан
3:0
50' Гол в свои ворота
Ороз Алоис
4:0
58' Гол
Акпом Чуба
5:0
67' Гол
Тейлор Кеннет

Ход матча

3'
Хато Йоррель
(Бергвейн Стевен)
1:0
12'
Хлинссон Кристиан
(Тейлор Кеннет)
2:0
46'
 
Домджони Тони
Мёленстен Мелле
50'
Ороз Алоис
3:0
58'
Акпом Чуба
(Бергёйс Стивен)
4:0
64'
 
Аркус Карлан
Козловски Кацпер
67'
Тейлор Кеннет
(Бергёйс Стивен)
5:0
68'
Боргес Карлос
Хлинссон Кристиан
 
68'
Микаутадзе Жорж
Акпом Чуба
 
74'
Годс Мика
Бергёйс Стивен
 
75'
Медич Яков
Тахирович Бенджамин
 

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Аякс
Ничья
Витесс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
10
Акпом
Чуба
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
13
Корнелисс
Энцо
21
Тилеманс
Матейс
17
Козловски
Кацпер
20
Мёленстен
Мелле
42
Манхуф
Миллион
10
Хамулич
Саид
7
Бутра
Амин
Аякс
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Витесс

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
12.5%
22 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

36 матчей

63.9%
13.9%
22.2%
23 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.1%
19.4%
19.5%
22 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:2
Э
2:2
К
5:0
Э
5:0
Э
1:3
К
2:1
Э
2:1
К
0:3
Э
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
К
0:4
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
К
0:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
Э
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

46
41

Голов в среднем за матч

2.56
2.28

Среднее время на гол

35
39

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
1.11

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

69
61

Голов в среднем за матч

1.92
1.69

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

46
53

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 (4) 0.58
Бробби Брайан 6 0.5
Акпом Чуба 4 0.33
Хлинссон Кристиан 3 0.25
Бергёйс Стивен 2 0.17
Ван ден Бомен Бранко 2 0.17
Кудус Мохаммед 1 0.08
Тахирович Бенджамин 1 0.08
Хато Йоррель 1 0.08
Классен Дэви 1 0.08
Медич Яков 1 0.08
Соса Борна 0 0
Боргес Карлос 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.31
Манхуф Миллион 3 0.23
Ороз Алоис 1 0.08
Тилеманс Матейс 1 0.08
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 3 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 2 1
Аркус Карлан 3 0
Ороз Алоис 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Бутра Амин 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Витесс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Витесс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

4
1
Аякс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
4
67%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
4
50%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Забито

21
9
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
6
29%
5
56%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
13%
3
13%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
7
29%
29%
4
17%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
3
13%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0
ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1
Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2

Результаты матчей

Аякс
Витесс

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

4:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аякс
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
6
7
4
1.5
2
10
3
8
2.5
1
11
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 5:0 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
10.
ПЕК Зволле
 1:2 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Валвейк
 2:1 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
14.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 0:5 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Аякс
 5:0 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 2:1 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 0:5 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 1:2 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Валвейк
 2:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Витесс
 0:5 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
13.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 5:0 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Весь список
  • 72'
    Сегодняшная посещаемость составляет 48250 болельщиков
  • 71'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 71'
    Исима-Мирен Николя успешно блокирует удар.
  • 71'
    Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 71'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 70'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 70'
    Контроль мяча: Аякс: 66%, Витесс: 34%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 66'
      Ороз Алоис задерживает мяч рукой
    • 65'
      Тахирович Бенджамин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Корнелисс Энцо из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Аякс: 64%, Витесс: 36%.
    • 65'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Козловски Кацпер уходит с поля и его заменяет Аркус Карлан
    • 63'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 62'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Судья сигнализирует, что Тейлор Кеннет из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Домджони Тони
    • 60'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 60'
      Исима-Мирен Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Аякс: 65%, Витесс: 35%.
    • 59'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Отличный командный гол!
    • 58'
      Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
    • 58'
      ГОООООЛ - Акпом Чуба Аякс забивает ударом головой
    • 58'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой справа.
    • 58'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 57'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 57'
      Оооо... вот это был удар! Тейлор Кеннет должен был забить с этой позиции.
    • 57'
      Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 57'
      Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем
    • 55'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 55'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Аякс: 63%, Витесс: 37%.
    • 54'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Марта Арьяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Витесс начинает контратаку
    • 54'
      Хендрикс Рамон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Аякс контролирует мяч.
    • 53'
      Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 53'
      Витесс контролирует мяч.
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 51'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 51'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс.
    • 50'
      Г О О О О Л - Ороз Алоис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 50'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 64%, Витесс: 36%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 49'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 48'
      Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ороз Алоис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой слева.
    • 46'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Мёленстен Мелле уходит с поля и его заменяет Домджони Тони
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, Витесс: 39%.
    • 50'
      Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 49'
      Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 49'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Аякс контролирует мяч.
    • 48'
      Тилеманс Матейс пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем
    • 48'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 47'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 47'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Ороз Алоис из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 45'
      Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 60%, Витесс: 40%.
    • 45'
      Витесс начинает контратаку
    • 45'
      Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 44'
      Аякс контролирует мяч.
    • 44'
      Ром Элой ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Манхуф Миллион из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Марта Арьяни
    • 43'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 43'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем
    • 40'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 40'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, Витесс: 39%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 39'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 39'
      Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Акпом Чуба
    • 38'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Марта Арьяни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Манхуф Миллион
    • 36'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 36'
      Аякс контролирует мяч.
    • 36'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс в офсайде
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 59%, Витесс: 41%.
    • 34'
      Бутра Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 34'
      Акпом Чуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Манхуф Миллион из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 32'
      Марта Арьяни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 32'
      Витесс контролирует мяч.
    • 31'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 57%, Витесс: 43%.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 29'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Исима-Мирен Николя из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 29'
      Аякс контролирует мяч.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Манхуф Миллион из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
    • 28'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 28'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Хлинссон Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Акпом Чуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 27'
      Мёленстен Мелле пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж ловит мяч
    • 26'
      Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 54%, Витесс: 46%.
    • 25'
      Хато Йоррель выиграл воздушное противоборство у Хамулич Саид.
    • 25'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 24'
      Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Аякс начинает контратаку
    • 24'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 24'
      Хендрикс Рамон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Исима-Мирен Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Акпом Чуба из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Козловски Кацпер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Марта Арьяни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
    • 22'
      Хамулич Саид нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.
    • 22'
      Мёленстен Мелле из команды Витесс подал угловой слева.
    • 21'
      Ренсх Девайн из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Козловски Кацпер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Хлинссон Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 59%, Витесс: 41%.
    • 19'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Исима-Мирен Николя из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Акпом Чуба пострадал.
    • 18'
      Ренсх Девайн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 17'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс в офсайде
    • 16'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 50%, Витесс: 50%.
    • 15'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Гааей Антон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 14'
      Хлинссон Кристиан удалось забить из легкой позиции.
    • 13'
      Отличный командный гол!
    • 13'
      Тахирович Бенджамин сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Тейлор Кеннет сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Хлинссон Кристиан забивает с правой ноги!
    • 12'
      Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 43%, Витесс: 57%.
    • 8'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Витесс.
    • 8'
      Хамулич Саид из команды Витесс в офсайде
    • 8'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Акпом Чуба наказан за толчок Исима-Мирен Николя
    • 7'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 6'
      Манхуф Миллион из команды Витесс в офсайде
    • 5'
      Тейлор Кеннет задерживает мяч рукой
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 63%, Витесс: 37%.
    • 5'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.
    • 5'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс.
    • 5'
      Хато Йоррель удалось забить из легкой позиции.
    • 4'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 4'
      Хато Йоррель сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О О Л - Хато Йоррель из команды Аякс легко посылает мяч в пустые ворота левой! Хато Йоррель легко с этим справился!
    • 3'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Тахирович Бенджамин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 1'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Витесс
    6.60
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    9.00
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    99.20
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