  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 48250 Главный судья: Хиглер Деннис
Аякс
5:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
3' Гол
Хато Йоррель
2:0
12' Гол
Хлинссон Кристиан
3:0
50' Гол в свои ворота
Ороз Алоис
4:0
58' Гол
Акпом Чуба
5:0
67' Гол
Тейлор Кеннет
90' Желтая карточка
Корнелисс Энцо
90' Желтая карточка
Бергвейн Стевен
90' Желтая карточка
Домджони Тони
90'+5

Ход матча

3'
Хато Йоррель
(Бергвейн Стевен)
1:0
12'
Хлинссон Кристиан
(Тейлор Кеннет)
2:0
46'
 
Домджони Тони
Мёленстен Мелле
50'
Ороз Алоис
3:0
58'
Акпом Чуба
(Бергёйс Стивен)
4:0
64'
 
Аркус Карлан
Козловски Кацпер
67'
Тейлор Кеннет
(Бергёйс Стивен)
5:0
68'
Боргес Карлос
Хлинссон Кристиан
 
68'
Микаутадзе Жорж
Акпом Чуба
 
74'
Годс Мика
Бергёйс Стивен
 
75'
Медич Яков
Тахирович Бенджамин
 
83'
 
Перссон Йоэль
Манхуф Миллион
83'
 
Де Регт Гиан
Хамулич Саид
83'
Салах-Эддин Анасс
Тейлор Кеннет
 
90'
 
Корнелисс Энцо
90'
Бергвейн Стевен
 
90'
 
Домджони Тони

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 611 Количество передач 338
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
10
Акпом
Чуба
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
13
Корнелисс
Энцо
21
Тилеманс
Матейс
17
Козловски
Кацпер
20
Мёленстен
Мелле
42
Манхуф
Миллион
10
Хамулич
Саид
7
Бутра
Амин
Аякс
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Витесс

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
12.5%
22 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

36 матчей

63.9%
13.9%
22.2%
23 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.1%
19.4%
19.5%
22 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:2
Э
2:2
К
5:0
Э
5:0
Э
1:3
К
2:1
Э
2:1
К
0:3
Э
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
К
0:4
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:1
К
0:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
4:0
Э
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

46
41

Голов в среднем за матч

2.56
2.28

Среднее время на гол

35
39

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.28
1.11

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

69
61

Голов в среднем за матч

1.92
1.69

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

46
53

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 (4) 0.58
Бробби Брайан 6 0.5
Акпом Чуба 5 0.42
Хлинссон Кристиан 3 0.25
Бергёйс Стивен 2 0.17
Ван ден Бомен Бранко 2 0.17
Кудус Мохаммед 1 0.08
Тейлор Кеннет 1 0.08
Тахирович Бенджамин 1 0.08
Хато Йоррель 1 0.08
Классен Дэви 1 0.08
Медич Яков 1 0.08
Соса Борна 0 0
Боргес Карлос 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.31
Манхуф Миллион 3 0.23
Ороз Алоис 1 0.08
Тилеманс Матейс 1 0.08
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 2 1
Аркус Карлан 3 0
Ороз Алоис 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Домджони Тони 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

Аякс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Витесс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Витесс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

4
1
Аякс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Витесс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
4
57%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
5
29%
29%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
4
44%
3
18%
31-45
3
33%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Забито

25
10
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
3
12%
2
20%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
4
16%
0
0%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
5
50%
76-90

Пропущено

25
28
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
12%
5
18%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
8
32%
5
18%
46-60
3
12%
5
18%
61-75
3
12%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0
ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1
Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2

Результаты матчей

Аякс
Витесс

Точный счет

4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аякс
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
3
3
2.5
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
2
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
7
8
4
1.5
2
11
4
8
2.5
1
12
3
9
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
14.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
13.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, Витесс: 39%.
    • 50'
      Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 49'
      Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 49'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Аякс контролирует мяч.
    • 48'
      Тилеманс Матейс пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем
    • 48'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 47'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 47'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Ороз Алоис из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 45'
      Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 60%, Витесс: 40%.
    • 45'
      Витесс начинает контратаку
    • 45'
      Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 44'
      Аякс контролирует мяч.
    • 44'
      Ром Элой ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Манхуф Миллион из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Марта Арьяни
    • 43'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 43'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем
    • 40'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 40'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 61%, Витесс: 39%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 39'
      Бергёйс Стивен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 39'
      Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Акпом Чуба
    • 38'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Марта Арьяни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Манхуф Миллион
    • 36'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 36'
      Аякс контролирует мяч.
    • 36'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс в офсайде
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 59%, Витесс: 41%.
    • 34'
      Бутра Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 34'
      Акпом Чуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Манхуф Миллион из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 32'
      Марта Арьяни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 32'
      Витесс контролирует мяч.
    • 31'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Хато Йоррель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 57%, Витесс: 43%.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 29'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Исима-Мирен Николя из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 29'
      Аякс контролирует мяч.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Манхуф Миллион из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
    • 28'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 28'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Хлинссон Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Акпом Чуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 27'
      Мёленстен Мелле пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж ловит мяч
    • 26'
      Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 54%, Витесс: 46%.
    • 25'
      Хато Йоррель выиграл воздушное противоборство у Хамулич Саид.
    • 25'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 24'
      Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Аякс начинает контратаку
    • 24'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 24'
      Хендрикс Рамон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Исима-Мирен Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Акпом Чуба из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Козловски Кацпер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Марта Арьяни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
    • 22'
      Хамулич Саид нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.
    • 22'
      Мёленстен Мелле из команды Витесс подал угловой слева.
    • 21'
      Ренсх Девайн из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Козловски Кацпер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Хлинссон Кристиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 59%, Витесс: 41%.
    • 19'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Исима-Мирен Николя из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Акпом Чуба пострадал.
    • 18'
      Ренсх Девайн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 17'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс в офсайде
    • 16'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 50%, Витесс: 50%.
    • 15'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Гааей Антон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 14'
      Хлинссон Кристиан удалось забить из легкой позиции.
    • 13'
      Отличный командный гол!
    • 13'
      Тахирович Бенджамин сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Тейлор Кеннет сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Хлинссон Кристиан забивает с правой ноги!
    • 12'
      Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Корнелисс Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 10'
      Контроль мяча: Аякс: 43%, Витесс: 57%.
    • 8'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Витесс.
    • 8'
      Хамулич Саид из команды Витесс в офсайде
    • 8'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Акпом Чуба наказан за толчок Исима-Мирен Николя
    • 7'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 6'
      Манхуф Миллион из команды Витесс в офсайде
    • 5'
      Тейлор Кеннет задерживает мяч рукой
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 63%, Витесс: 37%.
    • 5'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.
    • 5'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс.
    • 5'
      Хато Йоррель удалось забить из легкой позиции.
    • 4'
      Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 4'
      Хато Йоррель сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О О Л - Хато Йоррель из команды Аякс легко посылает мяч в пустые ворота левой! Хато Йоррель легко с этим справился!
    • 3'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Тахирович Бенджамин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 1'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 5:0 Витесс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     