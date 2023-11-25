Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

50' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Тилеманс Матейс пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем

48' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Витесс

47' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Аякс

45' Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж держит все под контролем

40' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Витесс

39' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Аякс

34' Бутра Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Витесс

34' Акпом Чуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

31' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Витесс

27' Хорошую попытку сделал Хлинссон Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Акпом Чуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Мёленстен Мелле пробует нанести удар издали, но Диант Рамаж ловит мяч

26' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Аякс

24' Хендрикс Рамон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Исима-Мирен Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Козловски Кацпер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

22' Хамулич Саид нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

21' Козловски Кацпер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Отличный командный гол!

12' Г О О О О Л - Хлинссон Кристиан забивает с правой ноги!

12' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Витесс

8' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

4' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Витесс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч