Тур: 13. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Jannick van der Laan
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
4'
0:1
19'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Ройо
Манел
28
Ресинк
Стейе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
-
21 Коррин МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алмере Сити
Хераклес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|5 (1)
|0.38
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.15
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.08
|Хансен Корнелиус
|1
|0.08
|Пост Данни
|1
|0.08
|Якобс Йоей
|1
|0.08
|Китала Янн
|1
|0.08
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Мбе Со Лоик
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Катлайн Йоанн
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.31
|Энгельс Марио
|3
|0.23
|Уахим Анас
|2
|0.15
|Санкох Мохамед
|2
|0.15
|Хоогма Джастин
|1
|0.08
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.08
|Нанкиши Абденего
|1
|0.08
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.08
|Зонненберг Свен
|1
|0.08
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|3
|1
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Якобс Йоей
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Ройо Манел
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Китала Янн
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Хоогма Джастин
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Виекхофф Яннес
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Хераклес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хераклес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
5
9
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Хераклес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
8%
4
22%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
5
42%
4
22%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
4
50%
4
36%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
22%
2
15%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
6
46%
5
31%
76-90
Пропущено
21
31
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
3
14%
6
19%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
5
24%
6
19%
61-75
7
33%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0
Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5
Результаты матчей
Алмере Сити
Хераклес
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 26
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|9.
|1:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 32
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|12.
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|14 - 27
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 18
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|13.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 18
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5