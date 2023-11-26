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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 4222 Главный судья: Jannick van der Laan
Алмере Сити
0:5
Конец матча
Хераклес
0'
0:1
4' Гол
Санкох Мохамед
19' Желтая карточка
Роскен Рубен
62' Желтая карточка
Уахим Анас
0:2
64' Гол
Санкох Мохамед
0:3
71' Гол
Нанкиши Абденего
0:4
78' Гол
Нанкиши Абденего
0:5
87' Гол
Санкох Мохамед
88' Желтая карточка
Виекхофф Яннес
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Санкох Мохамед
(Бультман Стив)
19'
 
Роскен Рубен
46'
Флоранюс Шерел
Ван ла Парра Райив
 
46'
Пенья Альваро
Ройо Манел
 
62'
 
Уахим Анас
64'
0:2
Санкох Мохамед
(Уахим Анас)
69'
 
Шеперман Сэм
Энгельс Марио
69'
 
Вехмейер Лассе
Лимбомбе Брайан
69'
 
Нанкиши Абденего
Ханссон Эмиль
71'
0:3
Нанкиши Абденего
74'
Дёйвестейн Лансе
Ван Брюген Дамиан
 
74'
Китала Янн
Ресинк Стейе
 
77'
 
Брюнс Томас
Уахим Анас
78'
0:4
Нанкиши Абденего
84'
 
Виллемс Джетро
Роскен Рубен
86'
Паскуаль Хосе
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 
87'
0:5
Санкох Мохамед
(Де Кеерсмакер Брайан)
88'
 
Виекхофф Яннес

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 7 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 476 Количество передач 291
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
5
Мбе
Со
Лоик
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Ройо
Манел
15
Копмейнерс
Пер
28
Ресинк
Стейе
9
Робине
Тома
27
Ван
ла
Парра
Райив
17
Хансен
Корнелиус
1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
4
Зонненберг
Свен
35
Бультман
Стив
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Уахим
Анас
7
Лимбомбе
Брайан
44
Санкох
Мохамед
29
Ханссон
Эмиль
Алмере Сити
3-4-1-2
Хераклес
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
Хераклес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 5 (1) 0.38
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.15
Ван ла Парра Райив 1 0.08
Хансен Корнелиус 1 0.08
Пост Данни 1 0.08
Якобс Йоей 1 0.08
Китала Янн 1 0.08
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Мбе Со Лоик 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Катлайн Йоанн 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.31
Санкох Мохамед 4 0.31
Энгельс Марио 3 0.23
Нанкиши Абденего 3 0.23
Уахим Анас 2 0.15
Хоогма Джастин 1 0.08
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.08
Лимбомбе Брайан 1 0.08
Зонненберг Свен 1 0.08
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Роскен Рубен 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 3 1
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 3 0
Робине Тома 2 0
Флоранюс Шерел 2 0
Якобс Йоей 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Ройо Манел 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 3 0
Уахим Анас 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Хоогма Джастин 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Роскен Рубен 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Хераклес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хераклес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

5
9
Алмере Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Хераклес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

17
18
4 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
12%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
7
41%
4
22%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
4
50%
4
36%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
22%
2
15%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
15%
7
33%
61-75
6
46%
7
33%
76-90

Пропущено

26
31
8 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
4
15%
6
19%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
7
27%
6
19%
61-75
9
35%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0
НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0
Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5

Результаты матчей

Алмере Сити
Хераклес

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 4 6 12 - 27 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 12 2 6 4 24 - 24 12
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 0:2 Заявка 13 2 2 9 15 - 30 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Волендам
 0:2 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
14.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
15.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 0:2 Заявка 7 0 1 6 7 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4222 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 62%, Хераклес: 38%.
  • 95'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Виллемс Джетро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Дёйвестейн Лансе из команды Алмере Сити в офсайде
  • 92'
    Удар от ворот произведет Алмере Сити
  • 92'
    Зонненберг Свен возвращается на поле.
  • 92'
    Joey Jacobs оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Зонненберг Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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