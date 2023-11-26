Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Joey Jacobs оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Команда Хераклес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

46' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Энгельс Марио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

43' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

40' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Пеер Копмейнерс выиграл воздушное противоборство у Уахим Анас

40' Удар от ворот произведет Хераклес

39' Санкох Мохамед наказан за толчок Joey Jacobs

38' Уахим Анас не смог попасть в створ ударом издали

38' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Brian De Keersmaecker наказан за толчок Робине Тома

36' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Joey Jacobs нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Хераклес

30' Ресинк Стейе не смог попасть в створ ударом издали

29' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

27' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

25' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Хераклес

19' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

18' Пеер Копмейнерс пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер ловит мяч

17' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

15' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с правого угла.

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Bryan Limbombe не смог попасть в створ ударом издали

13' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Уахим Анас не смог попасть в створ ударом издали

9' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

8' Удар от ворот произведет Хераклес

8' Ван ла Парра Райив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Г О О О О Л - Санкох Мохамед забивает с правой ноги!

3' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

2' Удар от ворот произведет Хераклес

2' Шанс! Joey Jacobs из команды Алмере Сити пробил головой, но мимо

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хераклес начинает с центра поля