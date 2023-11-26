  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
АЗ Алкмаар
2:0
Второй тайм: 55'
Волендам

Ход матча

5'
Ван Боммел Рубен
(Мейнанс Свен)
1:0
45'
Михайлович Джордже
Мейнанс Свен
 
48'
Павлидис Вангелис
(Мёллер Вольфе Давид)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 318 Количество передач 143
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Волендам
7.40
9.92
Реклама, olimp.bet
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
6
Данташ
Тьягу
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
17
Твигт
Калвин
4
Мирани
Деймон
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Волендам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
ТМК
8:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

4.33
1.5

Среднее время на гол

20
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
90

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 16 1.33
Де Вит Дани 4 (1) 0.33
Лахдо Майкель 3 0.25
Класи Йорди 2 0.17
Ван Боммел Рубен 2 0.17
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Данташ Тьягу 1 0.08
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Инди Мартинс 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.38
Бенамар Бенаисса 3 0.23
Milan de Haan 3 0.23
Твигт Калвин 2 (1) 0.15
Куол Гаранг 1 0.08
Ван Мигем Дарил 1 0.08
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 2 0
Базур Рихедли 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 3 0
Твигт Калвин 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Мио Бакхаус 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Волендам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Волендам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

11
6
АЗ Алкмаар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Волендам
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
29%
4
57%
76-90

Пропущено

3
17
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
7
41%
76-90

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
5
45%
3
38%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

25
15
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
5
20%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
8
32%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
6
24%
5
33%
76-90

Пропущено

7
28
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
4
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
6
21%
46-60
2
29%
1
4%
61-75
2
29%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1
Волендам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0
Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Волендам

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
3
2
2.5
1
5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
3
1.5
3
9
5
6
2.5
2
10
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 4 6 12 - 27 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 12 2 6 4 24 - 24 12
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 0:2 Заявка 13 2 2 9 15 - 30 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Волендам
 0:2 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
14.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
15.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 0:2 Заявка 7 0 1 6 7 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Куол Гаранг получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 52'
      Ох, нехорошо это выглядит. Улд-Ших Биляль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 51'
      Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 51'
      Куол Гаранг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Безумный фол. Ван Боммел Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Улд-Ших Биляль
    • 50'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 69%, Волендам: 31%.
    • 50'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 50'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Инди Мартинс сделал ключевой пас для гола!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Волендам
    7.40
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 2:0 Волендам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    АЗ Алкмаар
    Волендам
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     