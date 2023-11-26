Тур: 13. Стадион: АФАС. Главный судья: Нихуйс Бас
2:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
5'
1:0
48'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
318 Количество передач 143
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мейнанс
Свен
21
Поку
Эрнест
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jayden Addai
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Rob Tol
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Волендам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
4.33
1.5
Среднее время на гол
20
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
90
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|16
|1.33
|Де Вит Дани
|4 (1)
|0.33
|Лахдо Майкель
|3
|0.25
|Класи Йорди
|2
|0.17
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.17
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.08
|Данташ Тьягу
|1
|0.08
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Инди Мартинс
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.38
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.23
|Milan de Haan
|3
|0.23
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.15
|Куол Гаранг
|1
|0.08
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.08
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Инди Мартинс
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Твигт Калвин
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Мио Бакхаус
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Волендам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
7
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Волендам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
11
6
АЗ Алкмаар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Волендам
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
29%
4
57%
76-90
Пропущено
3
17
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
33%
3
18%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
1
33%
7
41%
76-90
Забито
11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
5
45%
3
38%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Забито
25
15
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
5
20%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
8
32%
3
20%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
6
24%
5
33%
76-90
Пропущено
7
28
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
4
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
1
14%
6
21%
46-60
2
29%
1
4%
61-75
2
29%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1
Волендам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0
Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Волендам
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
32
15
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
83
39
56
210
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 26
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 32
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 27
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|14 - 27
|12
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|24 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|0:2 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 18
|6
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5