Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Улд-Ших Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Волендам

48' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Поку Эрнест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Мейнанс Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Идет дождь, трудные условия для игроков.

44' Josh Flint выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

41' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Josh Flint из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АЗ Алкмаар

29' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Волендам

25' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сугавара Юкинари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

22' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.

21' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хорошую попытку сделал Класи Йорди . Удар в створ, но вратарь начеку

16' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

15' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

14' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

12' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Твигт Калвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Волендам

10' Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Волендам

7' Оооо... вот это был удар! Поку Эрнест должен был забить с этой позиции.

7' Поку Эрнест оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Сугавара Юкинари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Павлидис Вангелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Инди Мартинс нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.

3' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

2' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть