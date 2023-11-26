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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 18261 Главный судья: Нихуйс Бас
АЗ Алкмаар
3:0
Конец матча
Волендам

Ход матча

5'
Ван Боммел Рубен
(Мейнанс Свен)
1:0
45'
Михайлович Джордже
Мейнанс Свен
 
48'
Павлидис Вангелис
(Мёллер Вольфе Давид)
2:0
57'
Инди Мартинс
3:0
58'
 
Зеефейк Ликвинсио
Мюрен Роберт
67'
 
Zach Booth
Куол Гаранг
67'
 
Плат Брайан
Буур Оскар
69'
Пенетра Алешандре
Инди Мартинс
 
69'
Jayden Addai
Поку Эрнест
 
69'
Касиус Денсо
Сугавара Юкинари
 
80'
 
Маулун Робин
Мирани Деймон
86'
Гус Ваутер
Мёллер Вольфе Давид
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 545 Количество передач 346
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
6
Данташ
Тьягу
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
17
Твигт
Калвин
4
Мирани
Деймон
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Волендам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
ТМК
8:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

4.33
1.5

Среднее время на гол

20
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
90

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 16 1.33
Де Вит Дани 4 (1) 0.33
Лахдо Майкель 3 0.25
Класи Йорди 2 0.17
Ван Боммел Рубен 2 0.17
Инди Мартинс 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Данташ Тьягу 1 0.08
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.38
Бенамар Бенаисса 3 0.23
Milan de Haan 3 0.23
Твигт Калвин 2 (1) 0.15
Куол Гаранг 1 0.08
Ван Мигем Дарил 1 0.08
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 2 0
Базур Рихедли 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 3 0
Твигт Калвин 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Мио Бакхаус 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Волендам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
7
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Волендам
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

11
6
АЗ Алкмаар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Волендам
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
24%
4
57%
76-90

Пропущено

3
20
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
33%
5
25%
46-60
1
33%
1
5%
61-75
1
33%
7
35%
76-90

Забито

11
8
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
5
45%
3
38%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

28
15
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
6
21%
2
13%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
10
36%
3
20%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
6
21%
5
33%
76-90

Пропущено

7
31
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
5
16%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
6
19%
31-45
1
14%
8
26%
46-60
2
29%
1
3%
61-75
2
29%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1
Волендам
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0
Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Волендам

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
4
2
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
3
1.5
3
10
6
6
2.5
2
11
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 17 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 4 6 12 - 27 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 1:0 Заявка 13 3 3 7 12 - 23 12
17.
Волендам
 Заявка 13 2 2 9 15 - 31 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 1:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Утрехт
 1:0 Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18261 болельщиков
  • 97'
    АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 61%, Волендам: 39%.
  • 97'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Бенамар Бенаисса из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
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