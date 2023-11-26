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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
НЕК Неймеген
0:0
Второй тайм: 58'
Гоу Эхед Иглс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 318 Количество передач 181
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.45
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4.46
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Все Коэффициенты
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
8
Маттссон
Магнус
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
3:3
Э
1:0
К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

2
1.61

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
55

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.67
Дост Бас 4 (1) 0.33
Огава Коки 4 0.33
Пропер Дирк 2 0.17
Бас Юри 2 0.17
Гонсалес Роберто 1 0.08
Ван Рой Барт 1 0.08
Росс Матиас 1 0.08
Хансен Сонтье 1 0.08
Шоне Лассе 0 0
Тавшан Элаис 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 5 0.38
Со Силла 4 0.31
Эдвардсен Оливер 4 0.31
Ромменс Филипп 3 (1) 0.23
Кюйперс Бас 3 0.23
Эдвардсен Виктор 2 0.15
Крамер Йорис 1 0.08
Льянсана Энрик 1 0.08
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Наубер Геррит 0 0
Мартинсен Якоб 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
3
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
19
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гоу Эхед Иглс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
50%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
5
42%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
3
25%
76-90

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
3
50%
1
5%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
4
36%
2
50%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
5%
2
9%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
5
22%
31-45
5
25%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
4
20%
7
30%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
9
41%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
1
4
2
2.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
5
7
5
6
2.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 4 6 12 - 27 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 12 2 6 4 24 - 24 12
16.
Утрехт
 Заявка 12 2 3 7 11 - 23 9
17.
Волендам
 0:2 Заявка 13 2 2 9 15 - 30 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Волендам
 0:2 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
14.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
15.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 0:2 Заявка 7 0 1 6 7 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Весь список
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