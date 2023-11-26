Тур: 13. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Robin Hensgens
0:0
Второй тайм: 58'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
318 Количество передач 181
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
2
1.61
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
55
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|8 (1)
|0.67
|Дост Бас
|4 (1)
|0.33
|Огава Коки
|4
|0.33
|Пропер Дирк
|2
|0.17
|Бас Юри
|2
|0.17
|Гонсалес Роберто
|1
|0.08
|Ван Рой Барт
|1
|0.08
|Росс Матиас
|1
|0.08
|Хансен Сонтье
|1
|0.08
|Шоне Лассе
|0
|0
|Тавшан Элаис
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|5
|0.38
|Со Силла
|4
|0.31
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.31
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.23
|Кюйперс Бас
|3
|0.23
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.15
|Крамер Йорис
|1
|0.08
|Льянсана Энрик
|1
|0.08
|Дейл Матс
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Тавшан Элаис
|1
|1
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Пропер Дирк
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
3
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
19
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гоу Эхед Иглс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
50%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
5
42%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
3
25%
76-90
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
3
50%
1
5%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
4
36%
2
50%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
5%
2
9%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
5
22%
31-45
5
25%
1
4%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
4
20%
7
30%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
9
41%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
56
57
56
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 26
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 32
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 27
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|14 - 27
|12
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|24 - 24
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 23
|9
|17.
|0:2 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|2:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 11
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 18
|6
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|0:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5