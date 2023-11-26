Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Батен Тибо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Г О О О О Л - Со Силла забивает с левой ноги!

88' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для НЕК Неймеген

85' Маттссон Магнус пробил со штрафного прямо в стенку

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Ромменс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Хорошую попытку сделал Мартинсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Со Силла создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Со Силла совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Ван Рой Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Мартинсен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Виллюмссон Виллюм пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

67' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

62' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

59' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

56' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

54' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.