Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Утрехт

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Джевенсио ван дер Куст успешно блокирует удар.

89' Матч возобновлен

89' Лидберг Исак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Утрехт

86' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

85' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Утрехт

79' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

79' Тер Авест Хидде наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст

78' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Утрехт

76' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Судье надоело, что Бауссайд Отман тянет время и он наказал его горчичником

74' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Игра в одни ворота сейчас. Спарта Роттердам доминирует и владеет мячом

72' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Утрехт

71' Судье надоело, что Баркас Василис тянет время и он наказал его горчичником

71' ШТАНГА! Так было близко к голу - Бакари Саид нанес удар в каркас ворот!

71' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

70' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Велтхёйс Тейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хорошую попытку сделал Китолано Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Утрехт

65' Оооо... вот это был удар! Леуритсен Тобиас должен был забить с этой позиции.

64' Удар от ворот произведет Утрехт

64' Леуритсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

64' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

61' Баркас Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

60' Лидберг Исак нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

59' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

54' Г О О О О О О Л - Лидберг Исак из команды Утрехт головой вбивает мяч в сетку.

54' Удар от ворот произведет Утрехт

53' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

52' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Боздоган Джан получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сёнтьенс Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

46' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.