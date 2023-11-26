1:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолСёнтьенс Матс
40' Желтая карточкаYannick Leliendal
1:1
43' ГолНегли Камиель
1:2
54' ГолЛидберг Исак
71' Желтая карточкаБаркас Василис
76' Желтая карточкаБауссайд Отман
90'+8
Ход матча
5'
0:1
43'
54'
1:2
71'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
251 Количество передач 209
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
10
Метиньо
37
Лидберг
Исак
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Jesse Bal
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Новоа УгоЗащитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Утрехт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
21 матч
14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.6
0.91
Среднее время на гол
150
99
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.36
1.8
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
59
67
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.23
|Версейрен Арно
|3
|0.23
|Китолано Джошуа
|3 (1)
|0.23
|Вриндс Барт
|2
|0.15
|Саито Коки
|2
|0.15
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.15
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.08
|Негли Камиель
|1
|0.08
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрауло Оскар
|2
|0.15
|Фламинго Райан
|2
|0.15
|Лидберг Исак
|1
|0.08
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.08
|Боздоган Джан
|1
|0.08
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.08
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.08
|Модибо Саньян
|1
|0.08
|Йенсен Виктор
|1
|0.08
|Ромени Оле
|1
|0.08
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Рамселар Барт
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|1
|Бакари Саид
|3
|0
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Велтхёйс Тейс
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
8
7
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
56%
2
22%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90
Пропущено
17
24
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
18%
6
25%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
7
41%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7
Утрехт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2
Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Утрехт
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
33
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
57
39
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|48 - 5
|39
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|43 - 11
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 14
|27
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 26
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|32 - 31
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 32
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 27
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|14 - 27
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|25 - 25
|12
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 1
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|18 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|16 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5