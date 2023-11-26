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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Спарта Роттердам
1:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
5' Гол
Сёнтьенс Матс
40' Желтая карточка
Yannick Leliendal
1:1
43' Гол
Негли Камиель
1:2
54' Гол
Лидберг Исак
71' Желтая карточка
Баркас Василис
76' Желтая карточка
Бауссайд Отман
90'+8

Ход матча

5'
0:1
Сёнтьенс Матс
(Тер Авест Хидде)
40'
 
Yannick Leliendal
43'
Негли Камиель
(Леуритсен Тобиас)
1:1
46'
 
Эль-Каруани Суфьян
Yannick Leliendal
46'
 
Бауссайд Отман
Азаркан Маруан
54'
1:2
Лидберг Исак
69'
Анелло Агустин
Метиньо
 
71'
 
Баркас Василис
76'
 
Бауссайд Отман
78'
 
Виргевер Ник
Йенсен Виктор
81'
Hamza el Dahri
Китолано Джошуа
 
87'
 
Рамселар Барт
Сёнтьенс Матс
90'
 
Ван дер Марел Марк
Боздоган Джан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 251 Количество передач 209
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Метиньо
11
Брим
Шарль-Андреас
9
Леуритсен
Тобиас
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
27
Модибо
Саньян
36
Yannick
Leliendal
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
11
Азаркан
Маруан
7
Йенсен
Виктор
21
Сёнтьенс
Матс
37
Лидберг
Исак
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Утрехт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

21 матч

14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
0:1
ЭПОЗВВЛЕ
1:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.6
0.91

Среднее время на гол

150
99

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.36
1.8

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.23
Версейрен Арно 3 0.23
Китолано Джошуа 3 (1) 0.23
Вриндс Барт 2 0.15
Саито Коки 2 0.15
Брим Шарль-Андреас 2 0.15
Де Гузман Джонатан 1 0.08
Негли Камиель 1 0.08
Ван Крой Вито 0 0
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрауло Оскар 2 0.15
Фламинго Райан 2 0.15
Лидберг Исак 1 0.08
Сёнтьенс Матс 1 0.08
Боздоган Джан 1 0.08
Тоорнстра Йенс 1 0.08
Ван дер Хорн Майк 1 0.08
Модибо Саньян 1 0.08
Йенсен Виктор 1 0.08
Ромени Оле 1 0.08
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Рамселар Барт 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 1
Бакари Саид 3 0
Де Гузман Джонатан 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

8
7
Спарта Роттердам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
56%
2
22%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
7%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
4
25%
2
20%
76-90

Пропущено

17
24
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
18%
1
4%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
3
18%
6
25%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
7
41%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4
Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7
Утрехт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2
Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Утрехт

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 13 0 0 48 - 5 39
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 43 - 11 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 9 2 1 31 - 10 29
4.
Твенте
 Заявка 13 8 3 2 25 - 14 27
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
7.
Херенвен
 Заявка 13 5 1 7 20 - 26 16
8.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 32 - 31 15
9.
Хераклес
 Заявка 13 4 3 6 20 - 32 15
10.
Эксельсиор
 Заявка 13 3 6 4 22 - 25 15
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 3 4 6 12 - 23 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 4 6 12 - 27 13
14.
Валвейк
 Заявка 12 4 0 8 14 - 27 12
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 2 6 4 25 - 25 12
16.
Утрехт
 Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
17.
Волендам
 Заявка 13 2 2 9 15 - 31 8
18.
Витесс
 Заявка 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
8.
Херенвен
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 15 - 12 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 24 - 1 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
7.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 18 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
16.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 18 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 16 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
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