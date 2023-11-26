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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Реал Сосьедад
2:0
Перерыв
Севилья
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Дмитрович Марко
2:0
22' Гол
Умар Садик
33' Желтая карточка
Мерино Микель

Ход матча

3'
Дмитрович Марко
1:0
22'
Умар Садик
(Траоре Амари)
2:0
33'
Мерино Микель
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 219 Количество передач 192
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Реал Сосьедад 71.6% (83)
X 20.7% (24)
Севилья 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Севилья
1.68
3.90
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6.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Барренечеа
Андер
14
Кубо
Такефуса
19
Умар
Садик
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
3
Педроса
Адриа
24
Сумаре
Бубакари
20
Фернандо
Режес
5
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
Реал Сосьедад
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Севилья

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.23

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.58
1.15

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.5
Кубо Такефуса 5 0.36
Барренечеа Андер 3 0.21
Браис Мендес 2 0.14
Субименди Мартин 2 0.14
Фернандес Карлос 2 (1) 0.14
Умар Садик 1 0.07
Ле Норман Робен 1 0.07
Траоре Амари 0 0
Мерино Микель 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Муньос Айхен 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 4 0.31
Ракитич Иван 2 0.15
Лукебакио Доди 2 0.15
Ламела Эрик 2 0.15
Окампос Лукас 1 0.08
Сусо Хесус 1 0.08
Соу Джибрил 1 0.08
Гудель Неманья 1 0.08
Мир Рафа 1 0.08
Салас Кике 1 0.08
Хуанлу Санчес 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Ле Норман Робен 4 0
Траоре Амари 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 5 0
Окампос Лукас 4 0
Ракитич Иван 3 0
Навас Хесус 3 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Баде Луак 1 1
Рамос Серхио 2 0
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
6
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
9
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
17%
2
12%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
8
35%
2
12%
61-75
3
13%
6
35%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
9
56%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3
Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Севилья

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
4
8
4
9
2.5
2
10
2
11
3.5
1
11
1
12
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 16 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 0:2 Заявка 13 2 6 5 18 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 6 6 12 - 19 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
5.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
6.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
7.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 0:2 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 0:2 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 49.1% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Реал Сосьедад 71.6% (83)
    X 20.7% (24)
    Севилья 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Севилья
    1.68
    3.90
    Реклама, ligastavok.ru
    6.10
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Севилья

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    71.6% (83)
    Ничья
    20.7% (24)
    Севилья
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (72)
    Меньше
    35.71% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    49.1% (57)
    1:1 Ничья
    16.4% (19)
    1:0 Реал Сосьедад
    15.5% (18)
    1:2 Севилья
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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    Реал Сосьедад
    Севилья
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