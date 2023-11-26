Тур: 14. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Ортис Мигель
2:0
Перерыв
0'
1:0
3' Гол в свои воротаДмитрович Марко
2:0
22' ГолУмар Садик
33' Желтая карточкаМерино Микель
Ход матча
3'
1:0
22'
2:0
33'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
219 Количество передач 192
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Салас КикеЗащитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Севилья
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.46
1.08
Среднее время на гол
61
83
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.23
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.58
1.15
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.5
|Кубо Такефуса
|5
|0.36
|Барренечеа Андер
|3
|0.21
|Браис Мендес
|2
|0.14
|Субименди Мартин
|2
|0.14
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.14
|Умар Садик
|1
|0.07
|Ле Норман Робен
|1
|0.07
|Траоре Амари
|0
|0
|Мерино Микель
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.31
|Ракитич Иван
|2
|0.15
|Лукебакио Доди
|2
|0.15
|Ламела Эрик
|2
|0.15
|Окампос Лукас
|1
|0.08
|Сусо Хесус
|1
|0.08
|Соу Джибрил
|1
|0.08
|Гудель Неманья
|1
|0.08
|Мир Рафа
|1
|0.08
|Салас Кике
|1
|0.08
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|6
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Мерино Микель
|4
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Траоре Амари
|3
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Умар Садик
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|5
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Ракитич Иван
|3
|0
|Навас Хесус
|3
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Рамос Серхио
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
9
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
17%
2
12%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
8
35%
2
12%
61-75
3
13%
6
35%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
5
28%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
9
56%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3
Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Севилья
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
34
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
58
48
49
210
211
111
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|2:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|0:2 Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 19
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|0:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
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|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Севилья
Исход игры
Реал Сосьедад
71.6% (83)
Ничья
20.7% (24)
Севилья
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
49.1% (57)
1:1 Ничья
16.4% (19)
1:0 Реал Сосьедад
15.5% (18)
1:2 Севилья
6.9% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:0 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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