Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Севилья

94' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

93' Ариц Элустондо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

92' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Оярсабаль Микель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Марко Дмитрович держит все под контролем

88' УДАЛЕНИЕ! - Навас Хесус удален за устное оскорбление в адрес судьи

88' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Рамос Серхио из команды Севилья - была желтая, а стала красная.

87' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Севилья

86' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Севилья

85' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Оооо... вот это был удар! Кубо Такефуса должен был забить с этой позиции.

84' Хорошую попытку сделал Кубо Такефуса . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Рамос Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновится спорным мячом

82' Ох, нехорошо это выглядит. Педроса Адриа получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Педроса Адриа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Траоре Амари совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Хорошую попытку сделал Кубо Такефуса . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Матч остановлен

74' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Баде Луак получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Баде Луак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Умар Садик нанес удар головой, но Марко Дмитрович спокойно отбил мяч.

71' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Фернандо Режес из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

68' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сегодняшная посещаемость составляет 33879 болельщиков

67' ШТАНГА! Так было близко к голу - Эн-Несири Юссеф нанес удар в каркас ворот!

67' Окампос Лукас из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Ракитич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Удар от ворот произведет Севилья

63' Лукебакио Доди не смог попасть в створ ударом издали

63' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Севилья

61' Умар Садик не смог попасть в створ ударом издали

60' Педроса Адриа из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Окампос Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

51' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

49' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника