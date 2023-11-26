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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 33879 Главный судья: Ортис Мигель
Реал Сосьедад
2:1
Конец матча
Севилья
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Дмитрович Марко
2:0
22' Гол
Умар Садик
33' Желтая карточка
Мерино Микель
2:1
60' Гол
Эн-Несири Юссеф
78' Желтая карточка
Траоре Амари
82' Желтая карточка
Рамос Серхио
86' Undefined phrase: football_event_
Рамос Серхио
88' Красная карточка
Рамос Серхио
88' Красная карточка
Навас Хесус
90'+9

Ход матча

3'
Дмитрович Марко
1:0
22'
Умар Садик
(Траоре Амари)
2:0
33'
Мерино Микель
 
46'
 
Торрес Оливер
Сумаре Бубакари
60'
2:1
Эн-Несири Юссеф
(Педроса Адриа)
67'
Захарян Арсен
Барренечеа Андер
 
73'
 
Ньянзу Танги
Баде Луак
73'
 
Янузай Аднан
Лукебакио Доди
75'
Оярсабаль Микель
Умар Садик
 
75'
Туррьентес Беньят
Мерино Микель
 
78'
Траоре Амари
 
82'
 
Рамос Серхио
84'
Чо Мохамед-Али
Кубо Такефуса
 
84'
Ариц Элустондо
Траоре Амари
 
86'
 
Рамос Серхио
88'
 
Рамос Серхио
88'
 
Навас Хесус
90'
 
Мир Рафа
Фернандо Режес
90'
 
Гаттони Федерико
Окампос Лукас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 399 Количество передач 409
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Реал Сосьедад 71.6% (83)
X 20.7% (24)
Севилья 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
7
Барренечеа
Андер
14
Кубо
Такефуса
19
Умар
Садик
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
3
Педроса
Адриа
24
Сумаре
Бубакари
20
Фернандо
Режес
11
Лукебакио
Доди
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
Реал Сосьедад
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Севилья

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.46
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.23

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.58
1.15

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.5
Кубо Такефуса 5 0.36
Барренечеа Андер 3 0.21
Браис Мендес 2 0.14
Субименди Мартин 2 0.14
Фернандес Карлос 2 (1) 0.14
Умар Садик 1 0.07
Ле Норман Робен 1 0.07
Траоре Амари 0 0
Мерино Микель 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Муньос Айхен 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.38
Ракитич Иван 2 0.15
Лукебакио Доди 2 0.15
Ламела Эрик 2 0.15
Окампос Лукас 1 0.08
Сусо Хесус 1 0.08
Соу Джибрил 1 0.08
Гудель Неманья 1 0.08
Мир Рафа 1 0.08
Салас Кике 1 0.08
Педроса Адриа 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Ле Норман Робен 4 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 5 0
Рамос Серхио 3 1
Навас Хесус 3 1
Окампос Лукас 4 0
Ракитич Иван 3 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
8
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Севилья
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
9
Реал Сосьедад
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
19%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
17%
3
16%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
8
33%
2
11%
61-75
3
13%
6
32%
76-90

Пропущено

18
19
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
3
16%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
9
50%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0
Севилья
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3
Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Севилья

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
2
5
3
5
2.5
1
6
2
6
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
4
9
4
10
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 14 11 2 1 29 - 9 35
2.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 0:1 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 6 6 12 - 19 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
4.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
5.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
6.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
7.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 0:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
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Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
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    Прогнозы 116
    Реал Сосьедад 71.6% (83)
    X 20.7% (24)
    Севилья 7.8% (9)
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