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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 14'
Осасуна
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 116
Вильярреал 86.2% (100)
X 11.2% (13)
Осасуна 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Осасуна
3.45
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
26
Альтимира
Адриа
24
Педраса
Альфонсо
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
15
Моралес
Луис
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Гомес
Мойсес
Вильярреал
5-3-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Осасуна

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.7

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
63

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.62
Сорлот Александр 6 0.46
Баэна Алехандро 1 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.08
Куэнка Хорхе 1 0.08
Фойт Хуан 1 0.08
Педраса Альфонсо 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 7 (2) 0.54
Гарсия Рубен 2 0.15
Авила Эсекьель 1 0.08
Орос Аймар 1 (1) 0.08
Гомес Мойсес 1 0.08
Арнаис Хосе 1 0.08
Видаль Начо 1 0.08
Муньос Икер 1 0.08
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Катена Алехандро 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Педраса Альфонсо 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Капу Этьен 3 0
Фемения Кико 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Ахомач Илиас 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 5 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 3 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
3
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Осасуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

5
3
Вильярреал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Осасуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
29%
1
17%
1-15
4
57%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
4
44%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Пропущено

24
21
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
13%
2
10%
1-15
7
29%
29%
3
14%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
3
13%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3
Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1
Осасуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1

Результаты матчей

Вильярреал
Осасуна

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 23 - 16 22
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
12.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
13.
Осасуна
 0:0 Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14.
Вильярреал
 0:0 Заявка 14 3 4 7 18 - 24 13
15.
Севилья
 Заявка 12 2 6 4 18 - 17 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 6 6 12 - 19 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
4.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
5.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
6.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
16.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Вильярреал
 0:0 Заявка 8 1 2 5 11 - 15 5
18.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 0:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (1)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
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    Прогнозы 116
    Вильярреал 86.2% (100)
    X 11.2% (13)
    Осасуна 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Осасуна
    3.45
    3.50
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Вильярреал
    86.2% (100)
    Ничья
    11.2% (13)
    Осасуна
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    49.1% (57)
    1:0 Вильярреал
    17.2% (20)
    2:0 Вильярреал
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    3:1 Вильярреал
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Осасуна
    1.7% (2)
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