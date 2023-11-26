Тур: 14. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 16389 Главный судья: Де Бургос Рикардо
3:1
Конец матча
0'
1:0
57' ГолМоралес Луис
2:0
71' ГолМоралес Луис
2:1
78' ГолКатена Алехандро
3:1
80' ГолМоралес Луис
90'+8
Ход матча
57'
1:0
71'
2:0
78'
2:1
80'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
456 Количество передач 546
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Моралес
Луис
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Осасуна
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.7
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
63
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (2)
|0.57
|Сорлот Александр
|6
|0.43
|Моралес Луис
|3
|0.21
|Баэна Алехандро
|1
|0.07
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Куэнка Хорхе
|1
|0.07
|Фойт Хуан
|1
|0.07
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|7 (2)
|0.5
|Гарсия Рубен
|2
|0.14
|Катена Алехандро
|1
|0.07
|Авила Эсекьель
|1
|0.07
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.07
|Гомес Мойсес
|1
|0.07
|Арнаис Хосе
|1
|0.07
|Видаль Начо
|1
|0.07
|Муньос Икер
|1
|0.07
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Капу Этьен
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Ахомач Илиас
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|5
|1
|Авила Эсекьель
|2
|2
|Будимир Анте
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
4
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
5
3
Вильярреал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Осасуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
14
10
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
5
36%
4
40%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Забито
7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
29%
1
17%
1-15
4
57%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
4
44%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
5
24%
5
31%
76-90
Пропущено
25
24
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
2
8%
1-15
7
28%
3
13%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
4
16%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3
Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1
Осасуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1
Результаты матчей
Вильярреал
Осасуна
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
104
59
68
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|2:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|0:2 Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 19
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|0:2 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 3:1 Осасуна
Исход игры
Вильярреал
86.2% (100)
Ничья
11.2% (13)
Осасуна
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
49.1% (57)
1:0 Вильярреал
17.2% (20)
2:0 Вильярреал
12.9% (15)
1:1 Ничья
9.5% (11)
3:1 Вильярреал
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:2 Осасуна
1.7% (2)
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