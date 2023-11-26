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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 16389 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Вильярреал
3:1
Конец матча
Осасуна
0'
1:0
57' Гол
Моралес Луис
2:0
71' Гол
Моралес Луис
2:1
78' Гол
Катена Алехандро
3:1
80' Гол
Моралес Луис
90'+8

Ход матча

57'
Моралес Луис
(Морено Херард)
1:0
64'
 
Гарсия Рауль
Монкайола Хон
68'
Комесанья Санти
Капу Этьен
 
68'
Ахомач Илиас
Альтимира Адриа
 
68'
 
Авила Эсекьель
Пенья Рубен
71'
Моралес Луис
2:0
77'
 
Арнаис Хосе
Будимир Анте
77'
 
Унаи Гарсия
Орос Аймар
77'
 
Муньос Икер
Торро Лукас
78'
2:1
Катена Алехандро
79'
Тригерос Мануэль
Морено Херард
 
80'
Моралес Луис
(Баэна Алехандро)
3:1
87'
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
 
87'
Бреретон Бен
Моралес Луис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 456 Количество передач 546
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Вильярреал 86.2% (100)
X 11.2% (13)
Осасуна 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
26
Альтимира
Адриа
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
15
Моралес
Луис
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
Вильярреал
4-4-2
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Осасуна

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:1
П
1:4
П
3:1
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
2:1
П
1:0
П
4:2
П
0:2
П
1:1
П
1:1
П
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.7

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
63

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.57
Сорлот Александр 6 0.43
Моралес Луис 3 0.21
Баэна Алехандро 1 0.07
Парехо Даниэль 1 (1) 0.07
Куэнка Хорхе 1 0.07
Фойт Хуан 1 0.07
Педраса Альфонсо 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 7 (2) 0.5
Гарсия Рубен 2 0.14
Катена Алехандро 1 0.07
Авила Эсекьель 1 0.07
Орос Аймар 1 (1) 0.07
Гомес Мойсес 1 0.07
Арнаис Хосе 1 0.07
Видаль Начо 1 0.07
Муньос Икер 1 0.07
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Педраса Альфонсо 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Капу Этьен 3 0
Фемения Кико 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Ахомач Илиас 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 5 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 3 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Осасуна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
4
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

5
3
Вильярреал
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Осасуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
5
36%
4
40%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
29%
1
17%
1-15
4
57%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
4
44%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
10%
1
6%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
5
24%
5
31%
76-90

Пропущено

25
24
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
2
8%
1-15
7
28%
3
13%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
4
16%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3
Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1
Осасуна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1

Результаты матчей

Вильярреал
Осасуна

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
6
8
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 10 2 1 28 - 9 32
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 16 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 0:2 Заявка 13 2 6 5 18 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 6 6 12 - 19 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
5.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
6.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
7.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 0:2 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 0:2 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
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    Прогнозы 116
    Вильярреал 86.2% (100)
    X 11.2% (13)
    Осасуна 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 3:1 Осасуна

    Исход игры
    Вильярреал
    86.2% (100)
    Ничья
    11.2% (13)
    Осасуна
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    49.1% (57)
    1:0 Вильярреал
    17.2% (20)
    2:0 Вильярреал
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    3:1 Вильярреал
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Осасуна
    1.7% (2)
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