Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Вильярреал

90' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Вильярреал

90' Шанс! Рауль Гарсия из команды Осасуна пробил головой, но мимо

89' Авила Эсекьель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Вильярреал

80' Третий свой гол забил Моралес Луис . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

80' Г О О О О Л - Моралес Луис забивает с правой ноги!

77' Аресо Хесус из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Фантастический гол, где все сам сделал Моралес Луис

71' Г О О О О Л - Моралес Луис забивает ударом с левой ноги!

70' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

69' Авила Эсекьель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Тактическая замена. Монкайола Хон уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Осасуна

62' Матч остановлен

57' Г О О О О Л - Моралес Луис забивает с левой ноги!

57' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Морено Херард из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Монкайола Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Хорошую попытку сделал Мохика Хоан . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Монкайола Хон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Вильярреал

50' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

49' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника