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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Кадис
0:1
Первый тайм: 20'
Реал Мадрид
0'
3' Желтая карточка
Вальверде Федерико
0:1
14' Гол
Родриго

Ход матча

3'
 
Вальверде Федерико
14'
0:1
Родриго

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 153
Кадис 2% (3)
X 3.3% (5)
Реал Мадрид 94.8% (145)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кадис
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
5
Чуст
Виктор
3
Хименес
Фали
15
Эрнандес
Хави
V
2
Сальдуа
Хосеба
33
Пирес
Лукас
27
Наварро
Роберто
8
Алекс
Фернандес
4
Алькарас
Рубен
16
Рамос
Кристофер
21
Рохер
Марти
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
14
Хоселу
Санмартин
11
Родриго
Кадис
5-4-1
Реал Мадрид
4-2-2-2

История личных встреч

Кадис
Реал Мадрид

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:1
КК
0:3
КК
3:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

120
65

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 3 0.23
Мачис Дарвин 3 (1) 0.23
Рохер Марти 1 0.08
Эрнандес Луис 1 0.08
Сан Эметерио Феде 1 0.08
Пирес Лукас 1 0.08
Эскаланте Гонсало 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 10 0.71
Хоселу Санмартин 5 0.36
Винисиус Жуниор 4 0.29
Родриго 3 0.21
Карвахаль Даниэль 2 0.14
Кроос Тони 1 0.07
Вальверде Федерико 1 0.07
Диас Браим 1 0.07
Тчуамени Орельен 1 0.07
Гарсия Франсиско III 0 0
Модрич Лука 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алькарас Рубен 6 0
Собрино Рубен 5 0
Хименес Фали 5 0
Алехо Иван 5 0
Эрнандес Луис 3 0
Эрнандес Хави V 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Наварро Роберто 0 1
Рохер Марти 1 0
Мари Хосе 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 5 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Кадис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

1
15
Кадис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Реал Мадрид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

4
18

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
15
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
7
47%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
2
67%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
33%
76-90

Забито

10
29
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
3
30%
2
7%
1-15
4
40%
4
14%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
2
20%
8
28%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
0
0%
5
17%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
12%
5
63%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2
Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Кадис
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кадис
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
9
4
1
11
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 14 11 2 1 29 - 9 35
2.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
7.
Бетис
 Заявка 13 5 6 2 17 - 16 21
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 0:1 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 6 6 12 - 19 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
4.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
5.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
6.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
7.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 0:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Модрич с левого фланга исполняет острый прострел на дальнюю штангу, однако никому из партнеров не удается подправить мяч.
  • Угловой
    16'
    После навеса Пиреса с углового один из партнеров вылетел на верховой мяч, однако попасть по нему головой как следует не удается.
  • 15'
    Фернандес отмечается ударом из-за пределов штрафной площади, Рюдигер подставляет голову и переправляет мяч на угловой.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! РОДРИГО!
    Родриго получает мяч на левом краю штрафной от Беллингема, смещается к центру и метров с 14 наносит отличный обводящий удар в дальний угол!
  • 13'
    3:1 по ударам к этой минуте, достаточно смелый дебют выдают хозяева поля, создавая напряжение у ворот Лунина.
  • 12'
    И еще один удар в исполнении "Кадиса" - Рохер Марти после навеса с левого фланга подрезает мяч в створ, но Лунин уверенно снаряд фиксирует.
  • Угловой
    11'
    После навеса с углового Рамос переигрывает в воздухе оппонента и пробивает головой, однако не попадает в ближний угол.
  • 10'
    Напомним, что "Реал" продолжает преследование "Жироны", которая лидирует с 2-очковым отрывом, завтра неожиданный лидер сыграет дома с "Атлетиком".
  • 8'
    Хави Эрнандес со штрафного с левой пробивает поверх "стенки", однако мяч летит выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    7'
    Начо фолит против Рохера Марти в нескольких метрах от своей штрафной площади, перспективный шанс для "Кадиса".
  • 6'
    Родриго добирается до штрафной "Кадиса" левее центра и низом пробивает в створ ворот - Ледесма спокойно забирает мяч.
  • 5'
    Беллингем приближается к штрафной соперника по центру и успевает протолкнуть мяч в направлении Родриго, но бразильцу не удается сохранить снаряд в поле.
  • Желтая карточка
    4'
    Первая желтая карточка у нас сегодня - Вальверде получает её за срыв атаки, которую по левому флангу разгонял Алькарас.
  • 3'
    Карвахаль исполняет подачу с правого фланга, мяч от ноги защитника рикошетит в ближний угол, однако Ледесма был внимателен и забрал снаряд.
  • 2'
    Родриго добирается до штрафной хозяев с левого края и шведой вырезает передачу в центр - Ледесма мяч забирает.
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    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Мадрид

    Исход игры
    Кадис
    2% (3)
    Ничья
    3.3% (5)
    Реал Мадрид
    94.8% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.86% (59)
    Меньше
    49.14% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    36.21% (42)
    Нет
    63.79% (74)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    26.8% (41)
    1:2 Реал Мадрид
    17% (26)
    0:3 Реал Мадрид
    11.1% (17)
    1:3 Реал Мадрид
    8.5% (13)
    0:1 Реал Мадрид
    8.5% (13)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    0:4 Реал Мадрид
    1.3% (2)
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