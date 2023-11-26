Тур: 14. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Куадра Гильермо
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Пирес
Лукас
21
Рохер
Марти
13
Лунин
Андрей
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
11
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рохер МартиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РодригоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин МариоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кадис
Реал Мадрид
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.75
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
120
65
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|3
|0.23
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.23
|Рохер Марти
|1
|0.08
|Эрнандес Луис
|1
|0.08
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.08
|Пирес Лукас
|1
|0.08
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|10
|0.71
|Хоселу Санмартин
|5
|0.36
|Винисиус Жуниор
|4
|0.29
|Родриго
|3
|0.21
|Карвахаль Даниэль
|2
|0.14
|Кроос Тони
|1
|0.07
|Вальверде Федерико
|1
|0.07
|Диас Браим
|1
|0.07
|Тчуамени Орельен
|1
|0.07
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алькарас Рубен
|6
|0
|Собрино Рубен
|5
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Алехо Иван
|5
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Эрнандес Хави V
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Пирес Лукас
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Рохер Марти
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
Кадис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
1
15
Кадис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Реал Мадрид
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
4
18
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
15
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
7
47%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
2
67%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Забито
10
29
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
3
30%
2
7%
1-15
4
40%
4
14%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
2
20%
8
28%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
0
0%
5
17%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
12%
5
63%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2
Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Кадис - Аль-Вакра 3:1 Эспаньол - Кадис 0:1 Чиклана - Кадис 1:9 Кадис - Барбате 5:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Кадис
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кадис
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
121
39
94
111
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|7.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 16
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|4.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|8 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|7 (4)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Реал Мадрид
Исход игры
Кадис
2% (3)
Ничья
3.3% (5)
Реал Мадрид
94.8% (145)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
36.21% (42)
Нет
63.79% (74)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
26.8% (41)
1:2 Реал Мадрид
17% (26)
0:3 Реал Мадрид
11.1% (17)
1:3 Реал Мадрид
8.5% (13)
0:1 Реал Мадрид
8.5% (13)
1:1 Ничья
1.3% (2)
0:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
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