Первый тайм

18' Модрич с левого фланга исполняет острый прострел на дальнюю штангу, однако никому из партнеров не удается подправить мяч.

16' После навеса Пиреса с углового один из партнеров вылетел на верховой мяч, однако попасть по нему головой как следует не удается.

15' Фернандес отмечается ударом из-за пределов штрафной площади, Рюдигер подставляет голову и переправляет мяч на угловой.

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! РОДРИГО!

Родриго получает мяч на левом краю штрафной от Беллингема, смещается к центру и метров с 14 наносит отличный обводящий удар в дальний угол!

13' 3:1 по ударам к этой минуте, достаточно смелый дебют выдают хозяева поля, создавая напряжение у ворот Лунина.

12' И еще один удар в исполнении "Кадиса" - Рохер Марти после навеса с левого фланга подрезает мяч в створ, но Лунин уверенно снаряд фиксирует.