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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Бетис
1:0
Перерыв
Лас-Пальмас
0'
1:0
19' Гол
Виллиан Жозе
33' Желтая карточка
Перроне Максимо

Ход матча

19'
Виллиан Жозе
1:0
33'
 
Перроне Максимо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 219 Количество передач 308
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 122
Бетис 94.3% (115)
X 5.7% (7)
Лас-Пальмас 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Лас-Пальмас
1.71
5.80
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5.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Вьейтес
Франсиско
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
8
Перроне
Максимо
2
Парк
Марвин
17
Мунир
Эль-Хаддади
10
Молейро
Альберто
Бетис
4-2-3-1
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Лас-Пальмас

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
4:0
П
1:0
П
1:0
П
4:1
П
2:0
П
1:0
П
1:0
С
0:3
С
0:0
КК
1:0
КК
1:1
С
4:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.43
0.11

Среднее время на гол

63
810

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
160

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.43
Перес Айосе 4 0.29
Иско Аларкон 2 0.14
Рока Марк 2 0.14
Диао Ассане 2 0.14
Гидо Родригес 1 0.07
Эззалзули Абде 1 0.07
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Миранда Хуан 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.14
Родригес Кирьян 2 0.14
Кардона Марк 2 (1) 0.14
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Каба Сори 1 0.07
Молейро Альберто 1 0.07
Бенито Рамирес 1 0.07
Коко Сауль 1 0.07
Муньос Хави 0 0
Парк Марвин 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Руибаль Айтор 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Диао Ассане 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 4 0
Араухо Хулиан 3 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Коко Сауль 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Муньос Хави 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Парк Марвин 1 0
Перроне Максимо 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
6
Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Лас-Пальмас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
2
50%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
17%
4
36%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
27%
6
50%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12
Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0

Результаты матчей

Бетис
Лас-Пальмас

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Бетис
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
7.
Бетис
 1:0 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 6 6 12 - 19 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Бетис
 1:0 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
5.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
6.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
7.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 1:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Бетис: 42%, Лас-Пальмас: 58%.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 48'
    Лас-Пальмас пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 47'
    Муньос Хави не смог попасть в створ ударом издали
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Карвалью Вилльям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Муньос Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Парк Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Риад Чади успешно блокирует удар.
    • 41'
      Парк Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Бетис.
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      BetBoom
      1.67 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Бетис 94.3% (115)
    X 5.7% (7)
    Лас-Пальмас 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Лас-Пальмас
    1.71
    5.80
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    5.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Бетис
    94.5% (120)
    Ничья
    5.5% (7)
    Лас-Пальмас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    33.1% (42)
    1:0 Бетис
    32.3% (41)
    2:0 Бетис
    15.7% (20)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    3:1 Бетис
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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