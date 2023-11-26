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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 48132 Главный судья: Гарсия Виктор
Бетис
1:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
1:0
19' Гол
Виллиан Жозе
33' Желтая карточка
Перроне Максимо
53' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
90' Желтая карточка
Иглесиас Борха
90'+7

Ход матча

19'
Виллиан Жозе
1:0
33'
 
Перроне Максимо
46'
 
Араухо Хулиан
Суарес Алехандро
46'
 
Луаодис Энзо
Перроне Максимо
52'
Гуардадо Андрес
Карвалью Вилльям
 
53'
 
Мунир Эль-Хаддади
60'
Родри Родриго
Перес Айосе
 
60'
Эззалзули Абде
Энрике Луис
 
66'
 
Рамирес Сандро
Парк Марвин
75'
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
 
76'
Фекир Набиль
Иско Аларкон
 
80'
 
Бенито Рамирес
Мунир Эль-Хаддади
88'
 
Кардона Марк
Муньос Хави
90'
Иглесиас Борха
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 5 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 404 Количество передач 627
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Бетис 94.5% (120)
X 5.5% (7)
Лас-Пальмас 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Вьейтес
Франсиско
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
8
Перроне
Максимо
2
Парк
Марвин
17
Мунир
Эль-Хаддади
10
Молейро
Альберто
Бетис
4-2-3-1
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Лас-Пальмас

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
4:0
П
1:0
П
1:0
П
4:1
П
2:0
П
1:0
П
1:0
С
0:3
С
0:0
КК
1:0
КК
1:1
С
4:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.43
0.11

Среднее время на гол

63
810

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
160

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.43
Перес Айосе 4 0.29
Иско Аларкон 2 0.14
Рока Марк 2 0.14
Диао Ассане 2 0.14
Гидо Родригес 1 0.07
Эззалзули Абде 1 0.07
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Миранда Хуан 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.14
Родригес Кирьян 2 0.14
Кардона Марк 2 (1) 0.14
Мунир Эль-Хаддади 1 0.07
Каба Сори 1 0.07
Молейро Альберто 1 0.07
Бенито Рамирес 1 0.07
Коко Сауль 1 0.07
Муньос Хави 0 0
Парк Марвин 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Иглесиас Борха 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Диао Ассане 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 4 0
Араухо Хулиан 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Коко Сауль 2 0
Перроне Максимо 2 0
Виера Хонатан 1 0
Муньос Хави 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Парк Марвин 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
6
Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Лас-Пальмас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
2
50%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
27%
6
46%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12
Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0

Результаты матчей

Бетис
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Бетис
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2.
Жирона
 Заявка 13 11 1 1 31 - 16 34
3.
Атлетико М
 Заявка 13 10 1 2 30 - 12 31
4.
Барселона
 Заявка 14 9 4 1 27 - 14 31
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
7.
Бетис
 Заявка 14 6 6 2 18 - 16 24
8.
Валенсия
 Заявка 14 5 4 5 16 - 18 19
9.
Хетафе
 Заявка 14 4 7 3 17 - 18 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 7 3 16 - 18 19
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
12.
Вильярреал
 Заявка 14 4 3 7 21 - 25 15
13.
Алавес
 Заявка 14 4 3 7 14 - 19 15
14.
Осасуна
 Заявка 14 4 2 8 16 - 24 14
15.
Севилья
 Заявка 13 2 6 5 19 - 19 12
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 10 - 20 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 6 6 12 - 19 9
18.
Сельта
 Заявка 14 1 5 8 14 - 24 8
19.
Гранада
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 3 11 16 - 37 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 7 7 0 0 17 - 7 21
2.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 15 - 5 18
3.
Бетис
 Заявка 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
5.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
6.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
7.
Хетафе
 Заявка 7 4 3 0 8 - 4 15
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 2 1 18 - 11 14
9.
Валенсия
 Заявка 7 4 1 2 8 - 3 13
10.
Алавес
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
12.
Севилья
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
13.
Кадис
 Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14.
Райо Вальекано
 Заявка 7 1 4 2 9 - 15 7
15.
Вильярреал
 Заявка 8 2 1 5 14 - 16 7
16.
Гранада
 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
17.
Осасуна
 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
18.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 2 5 10 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 7 6 1 0 16 - 8 19
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
3.
Барселона
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
4.
Райо Вальекано
 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Вильярреал
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Бетис
 Заявка 7 1 4 2 8 - 14 7
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12.
Валенсия
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Сельта
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
15.
Хетафе
 Заявка 7 0 4 3 9 - 14 4
16.
Севилья
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
17.
Алавес
 Заявка 7 0 2 5 4 - 10 2
18.
Кадис
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19.
Гранада
 Заявка 7 0 1 6 8 - 18 1
20.
Альмерия
 Заявка 7 0 1 6 6 - 19 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 11 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (1)
Вильярреал Морено Херард 8 (2)
Хетафе Майораль Борха 8 (1)
Жирона Довбик Артём 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 6
Осасуна Катена Алехандро 1 5
Реал Мадрид Рюдигер Антонио 6
Гранада Гумбау Херард 6
Кадис Алькарас Рубен 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 127
    Бетис 94.5% (120)
    X 5.5% (7)
    Лас-Пальмас 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Бетис
    94.5% (120)
    Ничья
    5.5% (7)
    Лас-Пальмас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    33.1% (42)
    1:0 Бетис
    32.3% (41)
    2:0 Бетис
    15.7% (20)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    3:1 Бетис
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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