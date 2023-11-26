Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

87' Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали

87' Иглесиас Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Игра в одни ворота сейчас. Лас-Пальмас доминирует и владеет мячом

87' Рамирес Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Родригес Кирьян пробует нанести удар издали, но Франсиско Виейтес держит все под контролем

84' Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Бетис

83' Луаодис Энзо не смог попасть в створ ударом издали

83' Вьейтес Франсиско взял и забрал мяч на выходе

83' Рамирес Сандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Матч возобновлен

80' Вьейтес Франсиско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Вьейтес Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Муньос Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Удар от ворот произведет Бетис

75' Рамирес Сандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Вьейтес Франсиско взял и забрал мяч на выходе

74' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Рамирес Сандро пробует нанести удар издали, но Франсиско Виейтес держит все под контролем

73' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Эззалзули Абде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Бетис

72' Родригес Кирьян из команды Лас-Пальмас наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

68' Эззалзули Абде из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Миранда Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Бетис

64' Мунир Эль-Хаддади не смог попасть в створ ударом издали

62' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Муньос Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

57' Удар от ворот произведет Бетис

55' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Мунир Эль-Хаддади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Виллиан Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Рефери не любит споров - именно за это Мунир Эль-Хаддади сейчас получил желтую

53' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Карвалью Вилльям на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

48' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Парк Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.