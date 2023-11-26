Тур: 14. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 48132 Главный судья: Гарсия Виктор
1:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолВиллиан Жозе
33' Желтая карточкаПерроне Максимо
53' Желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
90' Желтая карточкаИглесиас Борха
90'+7
Ход матча
19'
1:0
33'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
5 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
404 Количество передач 627
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Риад
Чади
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
-
19 Кардона МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Лас-Пальмас
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.43
0.11
Среднее время на гол
63
810
Всего голов
25
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
160
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.43
|Перес Айосе
|4
|0.29
|Иско Аларкон
|2
|0.14
|Рока Марк
|2
|0.14
|Диао Ассане
|2
|0.14
|Гидо Родригес
|1
|0.07
|Эззалзули Абде
|1
|0.07
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.14
|Родригес Кирьян
|2
|0.14
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.14
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.07
|Каба Сори
|1
|0.07
|Молейро Альберто
|1
|0.07
|Бенито Рамирес
|1
|0.07
|Коко Сауль
|1
|0.07
|Муньос Хави
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|4
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Диао Ассане
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Кардона Серхи
|4
|0
|Араухо Хулиан
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Перроне Максимо
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
6
Бетис
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Лас-Пальмас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
2
50%
61-75
3
23%
2
50%
76-90
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
27%
6
46%
61-75
4
27%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12
Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0
Результаты матчей
Бетис
Лас-Пальмас
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Бетис
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
59
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|4.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 24
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|19 - 19
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|14 - 24
|8
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|16 - 37
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 2
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 4
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|8 - 18
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|11 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
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|Вильярреал
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|Хетафе
|Майораль Борха
|8 (1)
|Жирона
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|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|6
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Лас-Пальмас
Исход игры
Бетис
94.5% (120)
Ничья
5.5% (7)
Лас-Пальмас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.61% (49)
Меньше
57.39% (66)
Обе команды забьют
Да
46.09% (53)
Нет
53.91% (62)
Популярный счёт
2:1 Бетис
33.1% (42)
1:0 Бетис
32.3% (41)
2:0 Бетис
15.7% (20)
1:1 Ничья
3.9% (5)
3:1 Бетис
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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