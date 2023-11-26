Тур: 13. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Буке Рюдди
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ву
Кристофер
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Реймс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 13 побед
20 матчей
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.45
1.22
Среднее время на гол
61
73
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.55
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.55
1.4
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|3
|0.23
|Блас Людовик
|2
|0.15
|Гуйри Амин
|2
|0.15
|Буриго Бенжамен
|2 (2)
|0.15
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.15
|Трюффер Адриен
|1
|0.08
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.08
|Доку Жереми
|1
|0.08
|Ву Кристофер
|1
|0.08
|Дуэ Дезире
|1
|0.08
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.31
|Манетси Маршал
|2
|0.15
|Дарами Мохаммед
|2
|0.15
|Ито Дзюня
|2
|0.15
|Ричардсон Амир
|2
|0.15
|Абдельамид Юнис
|2
|0.15
|Накамура Кейто
|1
|0.08
|Дьяките Умар
|1
|0.08
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.08
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|5
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Омари Вармед
|2
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|4
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
4
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Реймс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
1
5
Ренн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Реймс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
14%
3
30%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
3
17%
3
18%
1-15
4
22%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
5
28%
2
12%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
7
50%
2
13%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1
Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1
Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0
Результаты матчей
Ренн
Реймс
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ренн
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
24
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
48
57
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|5.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 19
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 10
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|1:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Реймс
Исход игры
Ренн
49.6% (56)
Ничья
36.3% (41)
Реймс
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
66.07% (74)
Нет
33.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (34)
2:1 Ренн
23% (26)
1:0 Ренн
16.8% (19)
1:2 Реймс
7.1% (8)
2:0 Ренн
7.1% (8)
0:1 Реймс
5.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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