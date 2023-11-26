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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ренн
1:0
Первый тайм: 15'
Реймс
0'
1:0
4' Гол
Гуйри Амин

Ход матча

4'
Гуйри Амин
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 113
Ренн 49.6% (56)
X 36.3% (41)
Реймс 14.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ренн
Ничья
Реймс
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
15
Ву
Кристофер
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
14
Буриго
Бенжамен
28
Ле
Фе
Энцо
21
Матич
Неманья
3
Трюффер
Адриен
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
9
Дарами
Мохаммед
Ренн
3-4-3
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Реймс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 13 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:0
К
1:1
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
К
3:4

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1.22

Среднее время на гол

61
73

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.55
1.4

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.23
Блас Людовик 2 0.15
Гуйри Амин 2 0.15
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.15
Мюинга Арно 2 (1) 0.15
Трюффер Адриен 1 0.08
Ассиньон Лоренс 1 0.08
Доку Жереми 1 0.08
Ву Кристофер 1 0.08
Дуэ Дезире 1 0.08
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.31
Манетси Маршал 2 0.15
Дарами Мохаммед 2 0.15
Ито Дзюня 2 0.15
Ричардсон Амир 2 0.15
Абдельамид Юнис 2 0.15
Накамура Кейто 1 0.08
Дьяките Умар 1 0.08
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.08

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 5 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Омари Вармед 2 1
Салах Ибрагим 2 0
Дуэ Гела 0 1
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Теате Артур 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 4 0
Теума Тедди 3 0
Уильям Стилл 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Ренн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
4
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Реймс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

1
5
Ренн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Реймс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
14%
3
30%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
5
45%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
3
17%
3
18%
1-15
4
22%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
5
28%
2
12%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
7
50%
2
13%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1
Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1
Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0

Результаты матчей

Ренн
Реймс

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ренн
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
5.
Реймс
 0:1 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 1:0 Заявка 13 3 6 4 17 - 16 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 3 4 5 20 - 19 12
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 1:0 Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 11 - 10 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
7.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
9.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 1:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Дьяките Умар из команды Реймс в офсайде
    • 5'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 71%, Реймс: 29%.
    • 4'
      Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ренн легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 4'
      О, нет. Из многообещающей позиции Мюинга Арно из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 4'
      Теате Артур из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 4'
      Террье Мартен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 4'
      Террье Мартен нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 4'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 3'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матич Неманья не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 2'
      Абдельамид Юнис выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Реймс.
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    Прогнозы 113
    Ренн 49.6% (56)
    X 36.3% (41)
    Реймс 14.2% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Реймс
    3.50
    5.30
    Реклама, betcity.ru
    7.50
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 1:0 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:0 Реймс

    Исход игры
    Ренн
    49.6% (56)
    Ничья
    36.3% (41)
    Реймс
    14.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (40)
    Меньше
    64.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (74)
    Нет
    33.93% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.1% (34)
    2:1 Ренн
    23% (26)
    1:0 Ренн
    16.8% (19)
    1:2 Реймс
    7.1% (8)
    2:0 Ренн
    7.1% (8)
    0:1 Реймс
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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