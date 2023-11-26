  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Ренн
3:1
Конец матча
Реймс
0'
1:0
4' Гол
Гуйри Амин
1:1
45' Гол
Дьяките Умар
2:1
46' Гол
Буриго Бенжамен
3:1
66' Гол
Теате Артур
70' Желтая карточка
Матич Неманья
77' Желтая карточка
Мюинга Арно
85' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
89' Желтая карточка
Теума Тедди
90'+7

Ход матча

4'
Гуйри Амин
1:0
33'
 
Ричардсон Амир
Манетси Маршал
45'
1:1
Дьяките Умар
(Ито Дзюня)
46'
Буриго Бенжамен
(Террье Мартен)
2:1
66'
Теате Артур
(Буриго Бенжамен)
3:1
70'
Матич Неманья
 
72'
Ассиньон Лоренс
Буриго Бенжамен
 
72'
Блас Людовик
Террье Мартен
 
76'
 
Салама Амин
Дьяките Умар
76'
 
Хадра Реда
Фоке Томас
77'
Мюинга Арно
 
83'
Сантамария Батист
Гуйри Амин
 
83'
Салах Ибрагим
Трюффер Адриен
 
85'
 
Агбаду Эммануэль
87'
 
Боянг Адама
Дарами Мохаммед
89'
 
Теума Тедди
90'
Йылдырым Бертуг
Мюинга Арно
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 313 Количество передач 531
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Ренн 49.6% (56)
X 36.3% (41)
Реймс 14.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
15
Ву
Кристофер
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
14
Буриго
Бенжамен
28
Ле
Фе
Энцо
21
Матич
Неманья
3
Трюффер
Адриен
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
9
Дарами
Мохаммед
Ренн
3-4-3
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Реймс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

112.5%
37.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 13 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:0
К
1:1
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
К
3:4

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1.22

Среднее время на гол

61
73

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.55
1.4

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 3 (2) 0.23
Гуйри Амин 3 0.23
Салах Ибрагим 3 0.23
Блас Людовик 2 0.15
Мюинга Арно 2 (1) 0.15
Трюффер Адриен 1 0.08
Ассиньон Лоренс 1 0.08
Доку Жереми 1 0.08
Ву Кристофер 1 0.08
Теате Артур 1 0.08
Дуэ Дезире 1 0.08
Террье Мартен 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.31
Ито Дзюня 2 0.15
Манетси Маршал 2 0.15
Дарами Мохаммед 2 0.15
Ричардсон Амир 2 0.15
Дьяките Умар 2 0.15
Абдельамид Юнис 2 0.15
Накамура Кейто 1 0.08
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.08

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 6 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Омари Вармед 2 1
Салах Ибрагим 2 0
Дуэ Гела 0 1
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Мюинга Арно 1 0
Теате Артур 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
5
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

1
5
Ренн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Реймс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
18%
3
27%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
6
50%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
4
19%
3
17%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Пропущено

15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
8
53%
2
11%
31-45
1
7%
7
39%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1
Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1
Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0

Результаты матчей

Ренн
Реймс

Точный счет

2:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ренн
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
3
1.5
2
4
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
5.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 18 - 18 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 3 4 5 20 - 19 12
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 11 - 10 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
7.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
9.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ренн: 37%, Реймс: 63%.
  • 97'
    Adama Bojang из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Ле Фе Энцо.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Агбаду Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Салах Ибрагим из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 39%, Реймс: 61%.
    • 50'
      Реймс контролирует мяч.
    • 49'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Команда Реймс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 48'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Ренн!
    • 47'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс.
    • 47'
      Дьяките Умар из команды Реймс в офсайде
    • 46'
      Ито Дзюня из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 46'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Ито Дзюня сделал результативную передачу.
    • 46'
      ГОООООЛ - Дьяките Умар Реймс забивает ударом головой
    • 46'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 39%, Реймс: 61%.
    • 45'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 45'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Ито Дзюня.
    • 45'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 43'
      Дарами Мохаммед из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 43'
      Шанс! Абдельамид Юнис из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 43'
      Теума Тедди из команды Реймс подал угловой слева.
    • 42'
      Матич Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 42%, Реймс: 58%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Ричардсон Амир из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Террье Мартен
    • 40'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 40'
      Теума Тедди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Террье Мартен.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 45%, Реймс: 55%.
    • 35'
      Шанс! Ву Кристофер из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 35'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Назначен штрафной. Пострадал Террье Мартен, его свалил Ричардсон Амир.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 33'
      Манетси Маршал получил травму и заменен. Ричардсон Амир выходит на поле.
    • 33'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Фоке Томас
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Ренн контролирует мяч.
    • 31'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 42%, Реймс: 58%.
    • 28'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Теума Тедди из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Матич Неманья
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Трюффер Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 37%, Реймс: 63%.
    • 25'
      Ву Кристофер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Дьяките Умар.
    • 24'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 22'
      Реймс контролирует мяч.
    • 22'
      Агбаду Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Ито Дзюня из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 21'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 21'
      Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 21'
      Матусива Азор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Теате Артур из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ито Дзюня.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 40%, Реймс: 60%.
    • 20'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Ренн контролирует мяч.
    • 18'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 17'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Реймс: 53%.
    • 15'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Гуйри Амин из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Фоке Томас.
    • 13'
      Ренн контролирует мяч.
    • 13'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Матич Неманья
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Трюффер Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • 11'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Де Смет Тибо из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Реймс: 33%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 8'
      Мюинга Арно из команды Ренн в офсайде
    • 8'
      Де Смет Тибо из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Де Смет Тибо из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
    • 7'
      Ренн контролирует мяч.
    • 6'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Дьяките Умар из команды Реймс в офсайде
    • 5'
      Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 71%, Реймс: 29%.
    • 5'
      Гуйри Амин удалось забить из легкой позиции.
    • 4'
      Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ренн легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 4'
      О, нет. Из многообещающей позиции Мюинга Арно из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 4'
      Теате Артур из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 4'
      Террье Мартен из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 4'
      Террье Мартен нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 4'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 3'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матич Неманья не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 2'
      Абдельамид Юнис выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Ренн 49.6% (56)
    X 36.3% (41)
    Реймс 14.2% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 3:1 Реймс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:1 Реймс

    Исход игры
    Ренн
    49.6% (56)
    Ничья
    36.3% (41)
    Реймс
    14.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.61% (41)
    Меньше
    63.39% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (74)
    Нет
    33.93% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (33)
    2:1 Ренн
    23% (26)
    1:0 Ренн
    16.8% (19)
    1:2 Реймс
    7.1% (8)
    2:0 Ренн
    7.1% (8)
    0:1 Реймс
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     