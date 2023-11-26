Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Команда Реймс сравняла счет! Игра продолжается!

48' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Ренн

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

45' Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Ренн

43' Дарами Мохаммед из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Реймс

35' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

14' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Удар от ворот произведет Ренн

6' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О О Л - Гуйри Амин из команды Ренн легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

4' О, нет. Из многообещающей позиции Мюинга Арно из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

4' Террье Мартен нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

3' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матич Неманья не смог попасть в створ ударом издали

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Реймс начинает с центра поля