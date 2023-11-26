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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ницца
1:0
Второй тайм: 55'
Тулуза
0'
3' Желтая карточка
Carles Martinez
33' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
1:0
54' Гол
Моффи Теремас

Ход матча

3'
 
Carles Martinez
33'
 
Кассерес Кристиан
46'
Клод-Морис Алексис
Диоп Софьян
 
54'
Моффи Теремас
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 287 Количество передач 218
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 117
Ницца 81.2% (95)
X 12.8% (15)
Тулуза 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
19
Тюрам
Кефрен
10
Диоп
Софьян
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
24
Кассерес
Кристиан
4
Спирингс
Стейн
12
Каманзи
Уоррен
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
19
Магри
Франк
Ницца
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Тулуза

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
1:0
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.21
1.35

Среднее время на гол

74
66

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.79

Среднее время на гол

69
114

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.26
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
82

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.23
Бога Жереми 2 0.15
Лаборд Гаэтан 2 0.15
Будауи Хишем 2 0.15
Гессан Эванн 2 0.15
Аталь Юсеф 1 0.08
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 0.31
Магри Франк 3 0.23
Абухляль Закария 3 (1) 0.23
Хелаберт Сесар 1 0.08
Шмидт Никлас 1 0.08
Николайсен Расмус 1 0.08
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 2 1
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бар Мельвен 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Даллинга Тийс 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Спирингс Стейн 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Доннум Арон 2 0
Деслер Миккел 1 0
Carles Martinez 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Ницца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
7
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Тулуза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
3
30%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
80%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0
Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0
Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2

Результаты матчей

Ницца
Тулуза

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ницца
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 1:0 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
8.
Гавр
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Нант
 Заявка 12 4 2 6 17 - 23 14
10.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
11.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
12.
Мец
 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
13.
Монпелье
 Заявка 11 3 4 4 19 - 16 12
14.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 1:0 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Монпелье
 Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
15.
Тулуза
 0:1 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 1:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ницца контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Диоп Софьян уходит с поля и его заменяет Клод-Морис Алексис
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Ницца 81.2% (95)
    X 12.8% (15)
    Тулуза 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Тулуза
    2.08
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    4.40
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    6.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Тулуза

    Исход игры
    Ницца
    81.2% (95)
    Ничья
    12.8% (15)
    Тулуза
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (48)
    Нет
    57.89% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Ницца
    32.5% (38)
    2:1 Ницца
    24.8% (29)
    2:0 Ницца
    19.7% (23)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    3:0 Ницца
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Тулуза
    2.6% (3)
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