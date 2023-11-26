Тур: 13. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
3' Желтая карточкаCarles Martinez
33' Желтая карточкаКассерес Кристиан
1:0
54' ГолМоффи Теремас
Ход матча
54'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
287 Количество передач 218
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
10
Диоп
Софьян
50
Рестес
Гийом
15
Доннум
Арон
19
Магри
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Перро РоменЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
19 Магри ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Тулуза
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.21
1.35
Среднее время на гол
74
66
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.79
Среднее время на гол
69
114
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.26
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
71
82
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|3
|0.23
|Бога Жереми
|2
|0.15
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.15
|Будауи Хишем
|2
|0.15
|Гессан Эванн
|2
|0.15
|Аталь Юсеф
|1
|0.08
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|4
|0.31
|Магри Франк
|3
|0.23
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.23
|Хелаберт Сесар
|1
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.08
|Николайсен Расмус
|1
|0.08
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|1
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Коста Логан
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Николайсен Расмус
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Carles Martinez
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Ницца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
7
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Тулуза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
3
30%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
80%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0
Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0
Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2
Результаты матчей
Ницца
Тулуза
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ницца
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
39
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|1:0 Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 16
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 16
|12
|15.
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Тулуза
Исход игры
Ницца
81.2% (95)
Ничья
12.8% (15)
Тулуза
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
42.11% (48)
Нет
57.89% (66)
Популярный счёт
1:0 Ницца
32.5% (38)
2:1 Ницца
24.8% (29)
2:0 Ницца
19.7% (23)
1:1 Ничья
9.4% (11)
3:0 Ницца
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Тулуза
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!