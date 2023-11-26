Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Тулуза

47' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

44' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Ницца

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Бар Мельвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Тулуза

41' Моффи Теремас не смог попасть в створ ударом издали

41' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

40' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Тулуза

39' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Тулуза

38' Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Бар Мельвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Кассерес Кристиан получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Ницца

33' Сьерро Венсан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Ох, нехорошо это выглядит. Суасо Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Суасо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Спирингс Стейн не смог попасть в створ ударом издали

26' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Тулуза

25' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

13' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

5' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Тулуза

4' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Рефери не любит споров - именно за это Carles Martinez сейчас получил желтую

2' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Тулуза начинает с центра поля