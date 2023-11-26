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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ницца
1:0
Конец матча
Тулуза
0'
3' Желтая карточка
Carles Martinez
33' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
1:0
54' Гол
Моффи Теремас
81' Желтая карточка
Бангре Мамади
83' Желтая карточка
Деслер Миккел
90' Желтая карточка
Хелаберт Сесар
90'+5

Ход матча

3'
 
Carles Martinez
33'
 
Кассерес Кристиан
46'
Клод-Морис Алексис
Диоп Софьян
 
54'
Моффи Теремас
(Сансон Морган)
1:0
65'
 
Диарра Мусса
Каманзи Уоррен
65'
 
Хелаберт Сесар
Кассерес Кристиан
66'
Гессан Эванн
Лаборд Гаэтан
 
72'
Перро Ромен
Бога Жереми
 
72'
Лоше Том
Лотомба Жордан
 
79'
 
Сиссоко Ибрагим
Суасо Габриэль
79'
 
Бангре Мамади
Доннум Арон
81'
 
Бангре Мамади
83'
 
Деслер Миккел
84'
Менди Антуан
Моффи Теремас
 
90'
 
Беграуи Янис
Сьерро Венсан
90'
 
Хелаберт Сесар

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 536 Количество передач 462
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Ницца 81.2% (95)
X 12.8% (15)
Тулуза 6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
8
Росарио
Пабло
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
19
Тюрам
Кефрен
10
Диоп
Софьян
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
24
Кассерес
Кристиан
4
Спирингс
Стейн
12
Каманзи
Уоррен
8
Сьерро
Венсан
15
Доннум
Арон
19
Магри
Франк
Ницца
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Тулуза

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

29%
41.9%
29.1%
9 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
1:0
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.21
1.35

Среднее время на гол

74
66

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.79

Среднее время на гол

69
114

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.26
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
82

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 0.31
Бога Жереми 2 0.15
Лаборд Гаэтан 2 0.15
Будауи Хишем 2 0.15
Гессан Эванн 2 0.15
Аталь Юсеф 1 0.08
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Сансон Морган 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 0.31
Магри Франк 3 0.23
Абухляль Закария 3 (1) 0.23
Хелаберт Сесар 1 0.08
Шмидт Никлас 1 0.08
Николайсен Расмус 1 0.08
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 2 1
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бар Мельвен 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Даллинга Тийс 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Доннум Арон 2 0
Бангре Мамади 2 0
Carles Martinez 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Ницца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Тулуза
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
7
Ницца
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Тулуза
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
100%
3
27%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
3
50%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Пропущено

5
17
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
80%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0
Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0
Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2

Результаты матчей

Ницца
Тулуза

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ницца
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1
5
1.5
1
7
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 1:0 Заявка 12 5 3 4 12 - 13 18
8.
Гавр
 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
9.
Нант
 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
10.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
11.
Лорьян
 2:1 Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
12.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
13.
Мец
 1:2 Заявка 13 3 4 6 13 - 20 13
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 12 3 4 5 19 - 17 12
15.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
16.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Лорьян
 2:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Нант
 0:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Брест
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
16.
Мец
 1:2 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
5.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
6.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7.
Гавр
 0:0 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Мец
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
10.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 0:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 2:1 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 54%, Тулуза: 46%.
  • 95'
    Ницца контролирует мяч.
  • 94'
    Хелаберт Сесар получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Судья свистит. Хелаберт Сесар атаковал сзади соперника. Это Гессан Эванн заработал своей команде штрафной
  • 94'
    Ницца начинает контратаку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ницца 81.2% (95)
    X 12.8% (15)
    Тулуза 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Тулуза

    Исход игры
    Ницца
    81.2% (95)
    Ничья
    12.8% (15)
    Тулуза
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (48)
    Нет
    57.89% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Ницца
    32.5% (38)
    2:1 Ницца
    24.8% (29)
    2:0 Ницца
    19.7% (23)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    3:0 Ницца
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Тулуза
    2.6% (3)
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