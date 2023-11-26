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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Монпелье
0:1
Первый тайм: 45'
Брест
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Эстев Максим
25' Желтая карточка
Саванье Тежи
30' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр

Ход матча

20'
0:1
Эстев Максим
25'
Саванье Тежи
 
30'
 
Лис-Мелу Пьерр

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 113
Монпелье 70.8% (80)
X 23% (26)
Брест 6.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монпелье
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
8
Адамс
Акор
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
10
Дель
Кастильо
Ромен
Монпелье
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Брест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:7
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.78
2.5

Среднее время на гол

50
36

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
58

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.58
Аль-Тамари Мусса 5 0.42
Саванье Тежи 3 (3) 0.25
Норден Арно 2 0.17
Фаяд Халил 1 0.08
Хазри Вахби 1 0.08
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.25
Мунье Стив 2 0.17
Лала Кенни 1 0.08
Лис-Мелу Пьерр 1 0.08
Камара Махди 1 0.08
Брассье Лилиан 1 0.08
Ле Дуарон Жереми 1 0.08
Сатриано Мартин 1 0.08
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Саванье Тежи 2 0
Леруа Лео 2 0
Ферри Жордан 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Фаяд Халил 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Камара Махди 4 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Лала Кенни 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Локо Брэдли 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Брест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

10
5
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
75%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
2
13%
5
45%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
31%
3
23%
1-15
0
0%
6
46%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
4
31%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0
Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1
Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0

Результаты матчей

Монпелье
Брест

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Реймс
 Заявка 12 6 2 4 17 - 15 20
5.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 1:0 Заявка 12 5 3 4 12 - 13 18
8.
Гавр
 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
9.
Нант
 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
10.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
11.
Лорьян
 2:1 Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
12.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
13.
Мец
 1:2 Заявка 13 3 4 6 13 - 20 13
14.
Монпелье
 0:1 Заявка 12 3 4 5 19 - 17 12
15.
Ренн
 Заявка 12 2 6 4 16 - 16 12
16.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Лорьян
 2:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Ренн
 Заявка 7 2 3 2 14 - 11 9
10.
Нант
 0:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Брест
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
16.
Мец
 1:2 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
5.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
6.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7.
Гавр
 0:0 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Мец
 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
10.
Монпелье
 0:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 0:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 2:1 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 45'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Фаяд Халил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 42'
    Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 42'
    Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 42'
    Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.
  • 41'
    Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 41'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 41'
    Шотар Жорис из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 38'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 37'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 37'
      Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Монпелье: 53%, Брест: 47%.
    • 35'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Эстев Максим успешно блокирует удар.
    • 33'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Шардонне Брендан нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.
    • 32'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 31'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 31'
      Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 30'
      Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Аль-Тамари Мусса
    • 30'
      Контроль мяча: Монпелье: 54%, Брест: 46%.
    • 30'
      Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Маньетти Уго из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Аль-Тамари Мусса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 29'
      Куяте Кики возвращается на поле.
    • 28'
      Маньетти Уго из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 28'
      Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монпелье пробьет пенальти!
    • 28'
      Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 27'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монпелье.
    • 27'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Сако Фалае создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Монпелье: 54%, Брест: 46%.
    • 25'
      Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 24'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 24'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Маньетти Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Сент-Люс Тео из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 23'
      Команда Брест забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 21'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.
    • 21'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брест.
    • 20'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Брест: 43%.
    • 20'
      Г О О О О Л - Эстев Максим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 20'
      Эстев Максим ошибается в защите.
    • 20'
      Эстев Максим успешно блокирует удар.
    • 20'
      Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Эстев Максим из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Дель Кастильо Ромен выиграл воздушное противоборство у Сент-Люс Тео.
    • 19'
      Брест контролирует мяч.
    • 19'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Сент-Люс Тео из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 17'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Брест начинает контратаку
    • 17'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Шардонне Брендан наказан за толчок Фаяд Халил
    • 16'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Брест контролирует мяч.
    • 15'
      Лекомт Бенжамен из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Брест пытается что-то создать.
    • 15'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Брест: 43%.
    • 15'
      Локо Брэдли задерживает мяч рукой
    • 14'
      Лала Кенни возвращается на поле.
    • 14'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 14'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лала Кенни получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 14'
      Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Адамс Акор должен был забить с этой позиции.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Адамс Акор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Куяте Кики нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 11'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Монпелье: 58%, Брест: 42%.
    • 10'
      Куяте Кики возвращается на поле.
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 10'
      Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 10'
      Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Брест контролирует мяч.
    • 8'
      Судья свистит. Локо Брэдли атаковал сзади соперника. Это Аль-Тамари Мусса заработал своей команде штрафной
    • 8'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 7'
      Оооо... вот это был удар! Сатриано Мартин должен был забить с этой позиции.
    • 7'
      Шанс! Сатриано Мартин из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 7'
      Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Брест пытается что-то создать.
    • 6'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 5'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 5'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Брест: 43%.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 4'
      Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 4'
      Брест начинает контратаку
    • 4'
      Сако Фалае нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 4'
      Эстев Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Саванье Тежи
    • 3'
      Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 3'
      Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 1'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Монпелье начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 113
    Монпелье 70.8% (80)
    X 23% (26)
    Брест 6.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Брест
    4.90
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    3.50
    Реклама, fon.bet
    3.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Брест

    Исход игры
    Монпелье
    70.8% (80)
    Ничья
    23% (26)
    Брест
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (40)
    Меньше
    64.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Монпелье
    35.4% (40)
    2:1 Монпелье
    27.4% (31)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    2:0 Монпелье
    6.2% (7)
    1:2 Брест
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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    Монпелье
    Брест
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