38' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Монпелье

37' Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Шардонне Брендан нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

31' Удар от ворот произведет Брест

31' Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Аль-Тамари Мусса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монпелье пробьет пенальти!

28' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монпелье

27' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Сако Фалае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи

24' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Хорошую попытку сделал Маньетти Уго . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Команда Брест забила мяч, хотя лучше играли соперники

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брест

20' Г О О О О Л - Эстев Максим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

19' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Лала Кенни получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Оооо... вот это был удар! Адамс Акор должен был забить с этой позиции.

13' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Монпелье

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Монпелье

7' Оооо... вот это был удар! Сатриано Мартин должен был забить с этой позиции.

7' Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Брест

5' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

4' Сако Фалае нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

4' Эстев Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Саванье Тежи

3' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

3' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Монпелье начинает с центра поля

1' Судья начинает матч