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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Монпелье
1:3
Конец матча
Брест
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Эстев Максим
24' Желтая карточка
Саванье Тежи
30' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
45' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен
1:1
51' Пенальти
Саванье Тежи
1:2
64' Гол
Перейра-Лаже Матиаш
1:3
90' Гол
Думбия Камори
90' Желтая карточка
Адамс Акор
90'+7

Ход матча

20'
0:1
Эстев Максим
24'
Саванье Тежи
 
30'
 
Лис-Мелу Пьерр
45'
 
Дель Кастильо Ромен
51'
Саванье Тежи
1:1
63'
 
Мунье Стив
Сатриано Мартин
63'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Ле Дуарон Жереми
64'
1:2
Перейра-Лаже Матиаш
(Мунье Стив)
66'
Хазри Вахби
Фаяд Халил
 
75'
 
Думбия Камори
Дель Кастильо Ромен
82'
Норден Арно
Шотар Жорис
 
88'
 
Мартен Жонас
Камара Махди
88'
 
Лебо Адриен
Маньетти Уго
90'
1:3
Думбия Камори
(Лебо Адриен)
90'
Адамс Акор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 415 Количество передач 401
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Монпелье 70.8% (80)
X 23% (26)
Брест 6.2% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
8
Адамс
Акор
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
10
Дель
Кастильо
Ромен
Монпелье
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Монпелье
Брест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:7
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.78
2.5

Среднее время на гол

50
36

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
58

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.58
Аль-Тамари Мусса 5 0.42
Саванье Тежи 4 (4) 0.33
Норден Арно 2 0.17
Фаяд Халил 1 0.08
Хазри Вахби 1 0.08
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.25
Мунье Стив 2 0.17
Лала Кенни 1 0.08
Лис-Мелу Пьерр 1 0.08
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.08
Камара Махди 1 0.08
Брассье Лилиан 1 0.08
Ле Дуарон Жереми 1 0.08
Сатриано Мартин 1 0.08
Думбия Камори 1 0.08
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Куяте Кики 3 0
Шотар Жорис 3 0
Саванье Тежи 2 0
Адамс Акор 2 0
Леруа Лео 2 0
Ферри Жордан 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Фаяд Халил 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Камара Махди 4 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Лала Кенни 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Локо Брэдли 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
0
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Брест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

10
5
Монпелье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Брест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

15
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
50%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
3
17%
5
38%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
4
31%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
27%
3
20%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0
Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1
Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0

Результаты матчей

Монпелье
Брест

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
5.
Реймс
 0:1 Заявка 13 6 2 5 17 - 16 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 1:0 Заявка 13 3 6 4 17 - 16 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 3 4 5 20 - 19 12
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 1:0 Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 0:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 11 - 10 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
7.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
9.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 1:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ренн Матич Неманья 5
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Монпелье: 53%, Брест: 47%.
  • 96'
    Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Рефери не любит споров - именно за это Адамс Акор сейчас получил желтую
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Адамс Акор
  • 95'
    Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Монпелье: 51%, Брест: 49%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 50'
      Шанс! Эстев Максим из команды Монпелье пробил головой, но мимо
    • 50'
      Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Локо Брэдли наказан за толчок Аль-Тамари Мусса
    • 49'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 48'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Дель Кастильо Ромен получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест опасно и грубо сыграл. Эстев Максим пострадал.
    • 45'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 45'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Фаяд Халил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 42'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 42'
      Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Шотар Жорис из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Монпелье: 51%, Брест: 49%.
    • 40'
      Ферри Жордан наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 40'
      Ферри Жордан из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Лекомт Бенжамен из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Брест пытается что-то создать.
    • 38'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 38'
      Julien Le Cardinal успешно блокирует удар.
    • 38'
      Куяте Кики нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 37'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 37'
      Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Брест пытается что-то создать.
    • 36'
      Куяте Кики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Монпелье: 53%, Брест: 47%.
    • 35'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Эстев Максим успешно блокирует удар.
    • 33'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 31'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 31'
      Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 30'
      Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Аль-Тамари Мусса
    • 30'
      Контроль мяча: Монпелье: 54%, Брест: 46%.
    • 30'
      Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Маньетти Уго из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Аль-Тамари Мусса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 29'
      Куяте Кики возвращается на поле.
    • 28'
      Маньетти Уго из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 28'
      Сент-Люс Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монпелье пробьет пенальти!
    • 28'
      Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 27'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монпелье.
    • 27'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Сако Фалае создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Монпелье: 54%, Брест: 46%.
    • 24'
      Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 24'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 24'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Маньетти Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Сент-Люс Тео из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 23'
      Команда Брест забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 21'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.
    • 21'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брест.
    • 20'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Брест: 43%.
    • 20'
      Г О О О О Л - Эстев Максим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 20'
      Эстев Максим ошибается в защите.
    • 20'
      Эстев Максим успешно блокирует удар.
    • 20'
      Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Эстев Максим из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Дель Кастильо Ромен выиграл воздушное противоборство у Сент-Люс Тео.
    • 19'
      Брест контролирует мяч.
    • 19'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Сент-Люс Тео из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 17'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Брест начинает контратаку
    • 17'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Шардонне Брендан наказан за толчок Фаяд Халил
    • 16'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Брест контролирует мяч.
    • 15'
      Лекомт Бенжамен из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Брест пытается что-то создать.
    • 15'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Брест: 43%.
    • 15'
      Локо Брэдли задерживает мяч рукой
    • 14'
      Лала Кенни возвращается на поле.
    • 14'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 14'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лала Кенни получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 14'
      Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Адамс Акор должен был забить с этой позиции.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Адамс Акор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Куяте Кики нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 11'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Монпелье: 58%, Брест: 42%.
    • 10'
      Куяте Кики возвращается на поле.
    • 10'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 10'
      Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Кики получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 10'
      Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Брест контролирует мяч.
    • 8'
      Судья свистит. Локо Брэдли атаковал сзади соперника. Это Аль-Тамари Мусса заработал своей команде штрафной
    • 8'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 7'
      Оооо... вот это был удар! Сатриано Мартин должен был забить с этой позиции.
    • 7'
      Шанс! Сатриано Мартин из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 7'
      Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Брест пытается что-то создать.
    • 6'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 5'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 5'
      Контроль мяча: Монпелье: 57%, Брест: 43%.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 4'
      Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 4'
      Брест начинает контратаку
    • 4'
      Сако Фалае нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • 4'
      Эстев Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Саванье Тежи
    • 3'
      Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 3'
      Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 1'
      Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Монпелье начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Монпелье 70.8% (80)
    X 23% (26)
    Брест 6.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье 1:3 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:3 Брест

    Исход игры
    Монпелье
    70.8% (80)
    Ничья
    23% (26)
    Брест
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (40)
    Меньше
    64.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Монпелье
    35.4% (40)
    2:1 Монпелье
    27.4% (31)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    2:0 Монпелье
    6.2% (7)
    1:2 Брест
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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