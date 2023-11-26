Тур: 13. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
0:1
20' Гол в свои воротаЭстев Максим
24' Желтая карточкаСаванье Тежи
30' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
45' Желтая карточкаДель Кастильо Ромен
1:1
51' ПенальтиСаванье Тежи
1:2
64' ГолПерейра-Лаже Матиаш
1:3
90' ГолДумбия Камори
90' Желтая карточкаАдамс Акор
90'+7
Ход матча
20'
0:1
24'
30'
51'
1:1
64'
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
415 Количество передач 401
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
17
Сент-Люс
Тео
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
22
Фаяд
Халил
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
43 Фэй СериньеНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Брест
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.78
2.5
Среднее время на гол
50
36
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.67
Среднее время на гол
120
135
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.29
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
58
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.58
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.42
|Саванье Тежи
|4 (4)
|0.33
|Норден Арно
|2
|0.17
|Фаяд Халил
|1
|0.08
|Хазри Вахби
|1
|0.08
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.25
|Мунье Стив
|2
|0.17
|Лала Кенни
|1
|0.08
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.08
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.08
|Камара Махди
|1
|0.08
|Брассье Лилиан
|1
|0.08
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.08
|Сатриано Мартин
|1
|0.08
|Думбия Камори
|1
|0.08
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстев Максим
|2
|1
|Куяте Кики
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Саванье Тежи
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Фаяд Халил
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|5
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Камара Махди
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Локо Брэдли
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
0
Монпелье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Брест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
5
Монпелье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Брест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
15
5
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
50%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
3
17%
5
38%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
4
31%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
27%
3
20%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0
Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1
Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0
Результаты матчей
Монпелье
Брест
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
33
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
57
57
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|5.
|0:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 19
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 10
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|1:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ренн
|Матич Неманья
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 1:3 Брест
Исход игры
Монпелье
70.8% (80)
Ничья
23% (26)
Брест
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
1:0 Монпелье
35.4% (40)
2:1 Монпелье
27.4% (31)
1:1 Ничья
20.4% (23)
2:0 Монпелье
6.2% (7)
1:2 Брест
4.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!