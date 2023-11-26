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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лион
0:2
Второй тайм: 49'
Лилль
0'
13' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
0:1
27' Гол
Дэвид Джонатан
0:2
32' Гол
Сантос Тиаго
32' Желтая карточка
Сантос Тиаго

Ход матча

13'
 
Гудмундссон Габриэль
27'
0:1
Дэвид Джонатан
(Языджи Юсуф)
32'
0:2
Сантос Тиаго
32'
 
Сантос Тиаго
46'
Акуоку Поль
Альверо Скелли
 
46'
Шерки Райан
Диавара Мамаду
 
46'
Бальде Мама
Ляказетт Александр
 
46'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Кавалейру Иван

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 234 Количество передач 293
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 119
Лион 23.5% (28)
X 37.8% (45)
Лилль 38.7% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
12
О'Брайан
Джек
21
Милагрес
Энрике
80
Альверо
Скелли
6
Какере
Максанс
34
Диавара
МамадуII
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
11
Кадевере
Тино
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
6
Бенталеб
Набиль
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
Лион
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Лилль

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

35 матчей

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
3:3
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.39
1.12

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.25
Тальяфико Николас 1 0.08
О'Брайан Джек 1 0.08
Нуама Эрнест 1 0.08
Альверо Скелли 1 0.08
Толиссо Корентен 1 (1) 0.08
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 3 0.23
Диаките Бафоде 3 0.23
Языджи Юсуф 2 0.15
Андре Бенжамин 2 0.15
Йоро Лени 2 0.15
Жегрова Эдон 1 0.08
Кавалейру Иван 1 0.08
Сантос Тиаго 1 0.08
Уна Адам 1 0.08
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 3 1
Языджи Юсуф 4 0
Сантос Тиаго 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лилль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
5
Лион
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
7
Лион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
13%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
10%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
20%
5
42%
61-75
4
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3
Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1
Лилль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0
Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1

Результаты матчей

Лион
Лилль

Точный счет

1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лион
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
1
10
1.5
4
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 2:0 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 18 - 18 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 3 4 5 20 - 19 12
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 0:2 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 2:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 11 - 10 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 0:2 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 2:0 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 0:2 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Лилль контролирует мяч.
  • 49'
    Лилль контролирует мяч.
  • 49'
    Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Харальдссон Хакон-Арнар. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Лион контролирует мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лион: 45%, Лилль: 55%.
    • 47'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ляказетт Александр успешно блокирует удар.
    • 47'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Жегрова Эдон из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 47'
      Милагрес Энрике ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 46'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Mahamadou Diawara из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 45'
      Лилль контролирует мяч.
    • 45'
      Лилль контролирует мяч.
    • 45'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 45'
      Лилль контролирует мяч.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 44'
      Шанс! Кадевере Тино из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 44'
      Кадевере Тино выиграл воздушное противоборство у Рибейро Александро.
    • 44'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой справа.
    • 43'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Лион пытается что-то создать.
    • 43'
      Лион контролирует мяч.
    • 43'
      Лилль контролирует мяч.
    • 43'
      Лион контролирует мяч.
    • 42'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Бенталеб Набиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 42'
      Лион начинает контратаку
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 41'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      О'Брайан Джек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Лилль контролирует мяч.
    • 40'
      Рибейро Александро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Контроль мяча: Лион: 46%, Лилль: 54%.
    • 39'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Кадевере Тино. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 39'
      Оооо... вот это был удар! Языджи Юсуф должен был забить с этой позиции.
    • 38'
      Языджи Юсуф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Диоманде Синали ошибается в защите.
    • 38'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Лилль контролирует мяч.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
    • 36'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 36'
      Лион контролирует мяч.
    • 35'
      Лион контролирует мяч.
    • 35'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 44%, Лилль: 56%.
    • 34'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 34'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • 34'
      Лион контролирует мяч.
    • 33'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль.
    • 32'
      Сантос Тиаго из команды Лилль слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 32'
      Отличная индивидуальная работа от Сантос Тиаго, гол забит с изяществом.
    • 32'
      Г О О О О Л - Сантос Тиаго из команды Лилль правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 32'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 31'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Лилль контролирует мяч.
    • 30'
      Лион контролирует мяч.
    • 30'
      Языджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 30'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 29'
      Лилль контролирует мяч.
    • 29'
      Контроль мяча: Лион: 40%, Лилль: 60%.
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • 29'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль.
    • 28'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Языджи Юсуф сделал результативную передачу.
    • 27'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!
    • 27'
      Кадевере Тино наказан за толчок Рибейро Александро
    • 26'
      Лилль контролирует мяч.
    • 26'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Лион пытается что-то создать.
    • 25'
      Лион контролирует мяч.
    • 25'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 35%, Лилль: 65%.
    • 25'
      Какере Максанс пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • 25'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 24'
      Лион контролирует мяч.
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 24'
      Лилль контролирует мяч.
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 23'
      Кумбеди Саэль наказан за толчок Языджи Юсуф
    • 22'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 22'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 22'
      Лилль контролирует мяч.
    • 21'
      Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
    • 21'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Лион контролирует мяч.
    • 20'
      Лион контролирует мяч.
    • 20'
      Лилль контролирует мяч.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Жегрова Эдон из команды Лилль поставил подножку. Пострадал О'Брайан Джек
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Гомес Анхель наказан за толчок Mahamadou Diawara
    • 19'
      Контроль мяча: Лион: 30%, Лилль: 70%.
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Лион пытается что-то создать.
    • 19'
      Лилль контролирует мяч.
    • 19'
      Гудмундссон Габриэль пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 19'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Лилль контролирует мяч.
    • 18'
      Лион пытается что-то создать.
    • 18'
      Лион контролирует мяч.
    • 17'
      Кумбеди Саэль наказан за толчок Дэвид Джонатан
    • 17'
      Лион пытается что-то создать.
    • 17'
      Лилль контролирует мяч.
    • 17'
      Лилль контролирует мяч.
    • 16'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 16'
      Лилль контролирует мяч.
    • 16'
      Лион контролирует мяч.
    • 16'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Лилль контролирует мяч.
    • 15'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 27%, Лилль: 73%.
    • 15'
      Лилль контролирует мяч.
    • 15'
      Альверо Скелли наказан за толчок Йоро Лени
    • 13'
      Гудмундссон Габриэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 13'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Нуама Эрнест.
    • 13'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Кадевере Тино из команды Лион в офсайде
    • 12'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лион пытается что-то создать.
    • 12'
      Mahamadou Diawara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лилль контролирует мяч.
    • 12'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лилль контролирует мяч.
    • 11'
      Лион контролирует мяч.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Контроль мяча: Лион: 14%, Лилль: 86%.
    • 11'
      Нуама Эрнест наказан за толчок Сантос Тиаго
    • 10'
      Дэвид Джонатан наказан за толчок Диоманде Синали
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Габриэль
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • 9'
      Шанс! Рибейро Александро из команды Лилль пробил головой, но мимо
    • 9'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 7'
      О'Брайан Джек успешно блокирует удар.
    • 7'
      Сантос Тиаго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Милагрес Энрике из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Лилль начинает контратаку
    • 6'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 5'
      Ляказетт Александр не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Лион пытается что-то создать.
    • 5'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Лилль: 50%.
    • 4'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 4'
      Лилль контролирует мяч.
    • 4'
      Лион контролирует мяч.
    • 3'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Лилль контролирует мяч.
    • 3'
      Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 3'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 3'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Диоманде Синали из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 2'
      Лилль контролирует мяч.
    • 2'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Лилль контролирует мяч.
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Лилль контролирует мяч.
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Лилль контролирует мяч.
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
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    Прогнозы 119
    Лион 23.5% (28)
    X 37.8% (45)
    Лилль 38.7% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Лилль
    3.25
    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:2 Лилль

    Исход игры
    Лион
    24.2% (29)
    Ничья
    37.5% (45)
    Лилль
    38.3% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (39)
    1:2 Лилль
    22.5% (27)
    2:1 Лион
    14.2% (17)
    0:1 Лилль
    9.2% (11)
    1:0 Лион
    4.2% (5)
    2:0 Лион
    2.5% (3)
    0:2 Лилль
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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