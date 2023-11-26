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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Лион
0:2
Конец матча
Лилль
0'
13' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
0:1
27' Гол
Дэвид Джонатан
0:2
32' Гол
Сантос Тиаго
32' Желтая карточка
Сантос Тиаго
66' Желтая карточка
Бальде Мама
72' Желтая карточка
Акуоку Поль
90'+4

Ход матча

13'
 
Гудмундссон Габриэль
27'
0:1
Дэвид Джонатан
(Языджи Юсуф)
32'
0:2
Сантос Тиаго
32'
 
Сантос Тиаго
46'
Акуоку Поль
Альверо Скелли
 
46'
Шерки Райан
Диавара Мамаду
 
46'
Бальде Мама
Ляказетт Александр
 
46'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Кавалейру Иван
65'
Ловрен Деян
Кадевере Тино
 
66'
Бальде Мама
 
72'
Акуоку Поль
 
80'
Морейра Диегу
Диоманде Синали
 
83'
 
Кабелла Реми
Дэвид Джонатан
83'
 
Уна Адам
Жегрова Эдон
90'
 
Юмтити Самуэль
Языджи Юсуф

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 543 Количество передач 587
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Лион 24.2% (29)
X 37.5% (45)
Лилль 38.3% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
12
О'Брайан
Джек
21
Милагрес
Энрике
80
Альверо
Скелли
6
Какере
Максанс
34
Диавара
МамадуII
37
Нуама
Эрнест
10
Ляказетт
Александр
11
Кадевере
Тино
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
6
Бенталеб
Набиль
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
Лион
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Лилль

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

35 матчей

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
3:3
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:2
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
2:0
К
3:2
Л1
2:2
Л1
0:1

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.39
1.12

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Среднее время на гол

58
67

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.25
Тальяфико Николас 1 0.08
О'Брайан Джек 1 0.08
Нуама Эрнест 1 0.08
Альверо Скелли 1 0.08
Толиссо Корентен 1 (1) 0.08
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 3 0.23
Диаките Бафоде 3 0.23
Языджи Юсуф 2 0.15
Андре Бенжамин 2 0.15
Йоро Лени 2 0.15
Жегрова Эдон 1 0.08
Кавалейру Иван 1 0.08
Сантос Тиаго 1 0.08
Уна Адам 1 0.08
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 3 1
Языджи Юсуф 4 0
Сантос Тиаго 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Йоро Лени 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лилль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
5
Лион
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
7
Лион
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Лилль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

17
9
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
12%
2
22%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

22
12
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
9%
3
25%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
18%
5
42%
61-75
4
18%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3
Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1
Лилль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0
Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1

Результаты матчей

Лион
Лилль

Точный счет

1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:4
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лион
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
12
1
1
11
1.5
5
8
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 3 1 34 - 11 30
2.
Ницца
 Заявка 13 8 5 0 14 - 4 29
3.
Монако
 Заявка 13 7 3 3 27 - 19 24
4.
Лилль
 Заявка 13 6 5 2 17 - 11 23
5.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 18 - 18 20
6.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7.
Брест
 Заявка 12 5 3 4 14 - 14 18
8.
Мец
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
9.
Гавр
 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
10.
Нант
 Заявка 13 4 3 6 17 - 23 15
11.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 19 - 17 15
12.
Марсель
 Заявка 12 3 5 4 13 - 14 14
13.
Страсбург
 Заявка 12 3 4 5 10 - 16 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 3 4 5 20 - 19 12
15.
Тулуза
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
16.
Лорьян
 Заявка 13 2 5 6 17 - 24 11
17.
Клермон
 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
18.
Лион
 Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
4.
Лилль
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
6.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
7.
Ланс
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8.
Реймс
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
10.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
12.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 6 1 3 2 11 - 10 6
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
2.
Ницца
 Заявка 6 4 2 0 7 - 3 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Мец
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
6.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 6
11.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
12.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
17.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 14 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ренн Матич Неманья 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Ланс Гради Жонатан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лион: 48%, Лилль: 52%.
  • 93'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Лион контролирует мяч.
  • 93'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Лион пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Морейра Диегу из команды Лион в офсайде
    • 90'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Лион пытается что-то создать.
    • 90'
      Лион контролирует мяч.
    • 89'
      Лион контролирует мяч.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 89'
      Кабелла Реми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лион: 45%, Лилль: 55%.
    • 47'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ляказетт Александр успешно блокирует удар.
    • 47'
      Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Жегрова Эдон из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
    • 47'
      Милагрес Энрике ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 46'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Mahamadou Diawara из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 45'
      Лилль контролирует мяч.
    • 45'
      Лилль контролирует мяч.
    • 45'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 45'
      Лилль контролирует мяч.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 44'
      Шанс! Кадевере Тино из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 44'
      Кадевере Тино выиграл воздушное противоборство у Рибейро Александро.
    • 44'
      Какере Максанс из команды Лион подал угловой справа.
    • 43'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Лион пытается что-то создать.
    • 43'
      Лион контролирует мяч.
    • 43'
      Лилль контролирует мяч.
    • 43'
      Лион контролирует мяч.
    • 42'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Бенталеб Набиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 42'
      Лион начинает контратаку
    • 42'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 41'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      О'Брайан Джек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Лилль контролирует мяч.
    • 40'
      Рибейро Александро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Контроль мяча: Лион: 46%, Лилль: 54%.
    • 39'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Кадевере Тино. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 39'
      Оооо... вот это был удар! Языджи Юсуф должен был забить с этой позиции.
    • 38'
      Языджи Юсуф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Диоманде Синали ошибается в защите.
    • 38'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Лилль контролирует мяч.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
    • 36'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 36'
      Лион контролирует мяч.
    • 35'
      Лион контролирует мяч.
    • 35'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 44%, Лилль: 56%.
    • 34'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 34'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • 34'
      Лион контролирует мяч.
    • 33'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль.
    • 32'
      Сантос Тиаго из команды Лилль слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 32'
      Отличная индивидуальная работа от Сантос Тиаго, гол забит с изяществом.
    • 32'
      Г О О О О Л - Сантос Тиаго из команды Лилль правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 32'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 31'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Лилль контролирует мяч.
    • 30'
      Лион контролирует мяч.
    • 30'
      Языджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 30'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 29'
      Лилль контролирует мяч.
    • 29'
      Контроль мяча: Лион: 40%, Лилль: 60%.
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      Лион контролирует мяч.
    • 29'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.
    • 29'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль.
    • 28'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Языджи Юсуф сделал результативную передачу.
    • 27'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!
    • 27'
      Кадевере Тино наказан за толчок Рибейро Александро
    • 26'
      Лилль контролирует мяч.
    • 26'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Лион пытается что-то создать.
    • 25'
      Лион контролирует мяч.
    • 25'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 35%, Лилль: 65%.
    • 25'
      Какере Максанс пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • 25'
      Йоро Лени из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 24'
      Лион контролирует мяч.
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 24'
      Лилль контролирует мяч.
    • 23'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 23'
      Кумбеди Саэль наказан за толчок Языджи Юсуф
    • 22'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 22'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 22'
      Лилль контролирует мяч.
    • 21'
      Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
    • 21'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Лион контролирует мяч.
    • 20'
      Лион контролирует мяч.
    • 20'
      Лилль контролирует мяч.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Жегрова Эдон из команды Лилль поставил подножку. Пострадал О'Брайан Джек
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Гомес Анхель наказан за толчок Mahamadou Diawara
    • 19'
      Контроль мяча: Лион: 30%, Лилль: 70%.
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Лион пытается что-то создать.
    • 19'
      Лилль контролирует мяч.
    • 19'
      Гудмундссон Габриэль пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 19'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 18'
      Лилль контролирует мяч.
    • 18'
      Лион пытается что-то создать.
    • 18'
      Лион контролирует мяч.
    • 17'
      Кумбеди Саэль наказан за толчок Дэвид Джонатан
    • 17'
      Лион пытается что-то создать.
    • 17'
      Лилль контролирует мяч.
    • 17'
      Лилль контролирует мяч.
    • 16'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 16'
      Лилль контролирует мяч.
    • 16'
      Лион контролирует мяч.
    • 16'
      Лион контролирует мяч.
    • 15'
      Лилль контролирует мяч.
    • 15'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 27%, Лилль: 73%.
    • 15'
      Лилль контролирует мяч.
    • 15'
      Альверо Скелли наказан за толчок Йоро Лени
    • 13'
      Гудмундссон Габриэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 13'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Нуама Эрнест.
    • 13'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Кадевере Тино из команды Лион в офсайде
    • 12'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лион пытается что-то создать.
    • 12'
      Mahamadou Diawara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лилль контролирует мяч.
    • 12'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Лилль контролирует мяч.
    • 11'
      Лион контролирует мяч.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Контроль мяча: Лион: 14%, Лилль: 86%.
    • 11'
      Нуама Эрнест наказан за толчок Сантос Тиаго
    • 10'
      Дэвид Джонатан наказан за толчок Диоманде Синали
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Габриэль
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • 9'
      Шанс! Рибейро Александро из команды Лилль пробил головой, но мимо
    • 9'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Жегрова Эдон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 7'
      Лилль контролирует мяч.
    • 7'
      О'Брайан Джек успешно блокирует удар.
    • 7'
      Сантос Тиаго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Милагрес Энрике из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Лилль начинает контратаку
    • 6'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 5'
      Ляказетт Александр не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Лион пытается что-то создать.
    • 5'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 50%, Лилль: 50%.
    • 4'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 4'
      Лилль контролирует мяч.
    • 4'
      Лион контролирует мяч.
    • 3'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Лилль контролирует мяч.
    • 3'
      Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 3'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 3'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Диоманде Синали из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 2'
      Лилль контролирует мяч.
    • 2'
      Гудмундссон Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Лилль контролирует мяч.
    • 2'
      Лион контролирует мяч.
    • 1'
      Лилль контролирует мяч.
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Лилль контролирует мяч.
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Лион 24.2% (29)
    X 37.5% (45)
    Лилль 38.3% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 0:2 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:2 Лилль

    Исход игры
    Лион
    24.2% (29)
    Ничья
    37.5% (45)
    Лилль
    38.3% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (39)
    1:2 Лилль
    22.5% (27)
    2:1 Лион
    14.2% (17)
    0:1 Лилль
    9.2% (11)
    1:0 Лион
    4.2% (5)
    2:0 Лион
    2.5% (3)
    0:2 Лилль
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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