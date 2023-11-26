Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Лилль

88' Морейра Диегу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Бальде Мама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Акуоку Поль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Бальде Мама - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Лион

64' Акуоку Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Гомес Анхель пробил со штрафного прямо в стенку

62' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Лион

60' Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.

60' Хорошую попытку сделал Бальде Мама . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Хорошую попытку сделал Кадевере Тино . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Удар от ворот произведет Лилль

54' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

52' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Харальдссон Хакон-Арнар . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Языджи Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Шерки Райан нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

47' Кумбеди Саэль из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Mahamadou Diawara уходит с поля и его заменяет Шерки Райан