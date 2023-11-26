Тур: 13. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
13' Желтая карточкаГудмундссон Габриэль
0:1
27' ГолДэвид Джонатан
0:2
32' ГолСантос Тиаго
32' Желтая карточкаСантос Тиаго
66' Желтая карточкаБальде Мама
72' Желтая карточкаАкуоку Поль
90'+4
Ход матча
27'
0:1
32'
0:2
32'
66'
72'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
543 Количество передач 587
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Нуама
Эрнест
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Лилль
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
64.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
35 матчей
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
48.6%
22.8%
10 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.39
1.12
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Среднее время на гол
58
67
Всего голов
51
43
Голов в среднем за матч
1.46
1.23
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
61
73
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.25
|Тальяфико Николас
|1
|0.08
|О'Брайан Джек
|1
|0.08
|Нуама Эрнест
|1
|0.08
|Альверо Скелли
|1
|0.08
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.08
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|3
|0.23
|Диаките Бафоде
|3
|0.23
|Языджи Юсуф
|2
|0.15
|Андре Бенжамин
|2
|0.15
|Йоро Лени
|2
|0.15
|Жегрова Эдон
|1
|0.08
|Кавалейру Иван
|1
|0.08
|Сантос Тиаго
|1
|0.08
|Уна Адам
|1
|0.08
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Тальяфико Николас
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Диоманде Синали
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|3
|1
|Языджи Юсуф
|4
|0
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Йоро Лени
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лилль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
5
Лион
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
7
Лион
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Лилль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
17
9
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
12%
2
22%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
6
38%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Пропущено
22
12
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
9%
3
25%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
18%
5
42%
61-75
4
18%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3
Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1
Лилль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0
Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1
Результаты матчей
Лион
Лилль
Точный счет
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:4
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лион
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
111
58
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|14 - 4
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 19
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 18
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|19 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 14
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 19
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 10
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|14 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ренн
|Матич Неманья
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
|Ланс
|Гради Жонатан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:2 Лилль
Исход игры
Лион
24.2% (29)
Ничья
37.5% (45)
Лилль
38.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (39)
1:2 Лилль
22.5% (27)
2:1 Лион
14.2% (17)
0:1 Лилль
9.2% (11)
1:0 Лион
4.2% (5)
2:0 Лион
2.5% (3)
0:2 Лилль
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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